DHA YURT BÜLTENİ - 11
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 11

Yangının tehdit ettiği mahalle sakinleri, yaşadıklarını DHA'ya anlattıADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta başlayan, 200 hektarın üzerinde hasara yol açan ve bugün kontrol altına alınan orman yangının tehdit ettiği, 6 evin de yandığı Çürüklü Mahallesi'nin sakinleri, yaşadıklarını, korkularını...

DHA YURT BÜLTENİ - 11
25.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:16

Yangının tehdit ettiği mahalle sakinleri, yaşadıklarını DHA'ya anlattı

ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta başlayan, 200 hektarın üzerinde hasara yol açan ve bugün kontrol altına alınan orman yangının tehdit ettiği, 6 evin de yandığı Çürüklü Mahallesi'nin sakinleri, yaşadıklarını, korkularını ve evlerini nasıl alevlerden koruduklarını DHA'ya anlattı.

Pazar günü öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yıkıcı bir şekilde yayılan orman yangını, dün Çürüklü Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle için tahliye kararı verilirken, havadan ve karadan alevlere müdahale edildi. Birçok mahalle sakini canlarını kurtarmak için evlerini terk ederek güvenli bölgeye geçmeyi tercih ederken, bazıları ise evlerini ve hayvanlarını korumak için tehlikeyi göze alarak, kalmayı seçti. Yangının mahallelerine sirayet ettiği zaman evde yeğeninin ve çocuğunun olduğunu anlatan Hidayet Ateş (47), çocukları kardeşi ile ilçe merkezine gönderdiğini söyledi.

ALEVLERDEN SU SERPEREK KORUNMUŞEline aldığı su kovası ile evinin çevresindeki ahırı ve kuru otların olduğu kısımlara sık sık su döken Hidayet Ateş, yangın bölgesinden sıçrayan kıvılcım ve kozalakların yangına sebep olmaması için bu şekilde korunduğu söyledi. Hayvanlarını ve evini korumak, aynı zamanda ekiplere söndürme çalışmalarında yardım etmek için evlerini terk etmediklerini dile getiren Ateş, "Çok korktuk evlerimiz yanar diye, mallarımız, her şeyimiz yanar diye. Komşularımızdan hayvanı olmayanlar gitti. Biz hayvanımız olduğu için gidemedik. Canımızdan korktuk. Benim bir oğlum bir de yeğenim vardı yanımda. Onları Kozan'a gönderdim. Eşimle biz kaldık. Biz kaçabiliriz dedik ama çocuk panikler, kaçamaz, yanar diye gönderdik" diye konuştu.KARDEŞİNE YARDIMA GELDİKozan ilçe merkezinde yaşadığını ve yangını duyunca kardeşine yardım etmek için geldiği anlatan Mehmet Ateş (54), sabaha kadar uyumadıklarını, çevreden taşıdıkları su ile evi ve hayvanları yangından korumaya çalıştıklarını aktardı. Söndürme ekiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Ateş, "Korktuk, çok korktuk. Yangın sırasında çam ağaçların kopan kozalaklar yanarak evin bahçesine düştü. Bunları söndürdük" dedi.'CANIMIZIN DERDİNE DÜŞTÜK'Yangının mahalleye sirayet etmesiyle can derdine düşüp, gece evlerini boşalttıklarını ifade eden Ahmet Çürük (48), şöyle konuştu: "Kaçmaktan başka ne yapabiliriz ki? Hiçbir imkanımız yok ki. Jandarma geldi 'boşaltın evlerinizi' dedi, biz de boşalttık. Canımızın derdine düştük, çoluğumuzu çocuğumuzu başka yerlere kaçırdık. Eşim ile ben kaldım. Önceki gün gittim, dün sabah geri geldim. Dün gece gittim, bu sabah döndüm. Gece ne olacağı belli değil. Yerimiz yurdumuz nasıl oldu, yandı mı, kaldı mı diye bakmaya geliyoruz." MAHALLEDE 6 EV YANDIÜç gündür yangınla uğraştıklarını ve vatandaşların sıkıntı çektiğini aktaran Çürüklü Mahalle Muhtarı Abdullah Ateş, ormana yakın meyve bahçelerinin zarar gördüğünü ve 6 evin yandığı ancak yaralı ya da ölen kimsenin olmadığını söyledi.HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bölgede kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı 3. Sayfa
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 3. Sayfa
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi 3. Sayfa
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Cüneyt Arkın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Caner Erkin Eddie Newton Sergen Yalçın Ronald Koeman
Daha Fazla Sel Kaza Yangın Ankara
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:16:41. #1.15#
title