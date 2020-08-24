DHA YURT BÜLTENİ - 11 Bolu'da 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımdaBOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede 140, evlerde ise 1619 kişinin izolasyon altında olduğunu, hastanede yatan hastalardan 15'inin entübe, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Bolu'da 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede 140, evlerde ise 1619 kişinin izolasyon altında olduğunu, hastanede yatan hastalardan 15'inin entübe, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs ile ilgili son durum hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vali Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 140 tane hastamız, hastanede yatıyor. Bunların hepsi pozitif vaka değil. Hastanede yatanlardan 90 tane pozitif vakamız var. 50 küsur de sonuçları beklenen hastamız var. Hepsine şifa diliyorum. Maalesef bazı vatandaşlarımızı da kaybettik. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. İl Hıfzıssıhha Kurulu'muzun da görüşlerini önerilerini göz önünde bulundurarak birtakım tedbirleri yeniden belirledi. Bunlar her şeyden önce toplu etkinliklere yönelik olarak aldığımız tedbirlerdir. Bundan sonra kısacası denetimler çok güçlü, etkin ve detaylı olacak." dedi.

Ümit, 15 entübe, 4 yoğun bakımda tedavi gören hasta olduğunu açıklayarak, "1619 tane izolasyon kararımız var. Toplam vakayı söylemeyeceğim. Çünkü bizi aşıyor. Sağlık Bakanımız bunu açıklıyor. Bugün 15 tane entübe hastamız var. 4 tane yoğun bakımda hastamız var. Bunlar önemli şeyler. Toplam pozitif vaka sayısı o kadar önemli değildir, önemli olan hiç olmamasıdır. Önemli olan hiç olmayacak şekilde tedbir almamızdır. Mühim olan elimizdeki hastalara ve onların sağlıklarına yönelmemizdir." diye konuştu.

Kentte bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 33 olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Ümit'in açıklamaları -İzzet Baysal Caddesi'nden görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Yanan çiftlik evinin kundaklandığını iddia etti

SİVAS'ın Çallı köyündeki çiftlik evi, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Mehmet Fatih Arpa (37), "Ben buranın kundaklandığını düşünüyorum. Buraya 85 bin TL harcadım. Her şeyimizi buraya gömdük ama sonuç bu" dedi.

Kent merkezinde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Fatih Arpa'ya ait, 25 kilometre uzaklıktaki Çallı köyündeki çiftlik evinde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çiftlik evi ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası yapılan incelemede, evin çevresindeki tel örgülerin kesilmiş olduğu ve bazı ağaçlara da zarar verildiği görüldü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Evinin kundaklandığını iddia eden Mehmet Fatih Arpa, "Köylüler beni aradı. İtfaiye ile birlikte buraya geldim. Geldiğimde evim yanıyordu. Ben buraya çoluğumun çocuğumun emeğini gömdüm. Yazık, günah değil mi? Ben buranın kundaklandığını düşünüyorum. Buraya 85 bin TL harcadım. Her şeyimizi buraya gömdük ama sonuç budur. Biz burada uyuyor da olabilirdik. Bunun bilerek ve kasıtlı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA