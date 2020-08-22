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DHA YURT BÜLTENİ - 11

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI (1) MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
22.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:29

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI (1)

 

MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.Menteşe'nin kırsal Karşıyaka Mahallesi, Düzen mevkiinde tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, yakındaki ormanlık alana da sıçradı.  Bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Dumanlar, şehrin bir çok noktasından da görülürken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORAykut KURT/ MUĞLA,

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HASAR GÖREN ÇADIRLARDA BALÇIKLA MÜCADELESamsun'da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (3)

Çarşamba ilçesi Kumköy mevkiinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu bölgedeki yağmur suları, iş makinesi ile açılan kanal ile tahliye edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 50 çadırın bulunduğu bölge çamurla kaplanırken, tarım işçileri kendi imkanlarıyla yağmur sularından zarar gören, yatak, battaniye, kıyafetlerini temizlemeye çalıştı. Ayrıca çadırlarda bulunan erzak ve malzemeler de kullanılmaz hale geldi.Mağdurlardan İsa Bakadur, "Dün saat 14.00 itibariyle yağmur yağmaya başladı. Gece boyu yağmur devam etti. Çadır diye bir şey kalmadı. Yere serecek bir şey kalmadı. Ne yatağımız ne erzağımız var, hepsi su içinde kaldı. Çok mağdur durumdayız. Yardım istiyoruz" dedi.

Balçığa saplanan çadırının kullanılmaz hale geldiğini belirten Ahmet Cebe, "Her yer çamur içinde. Çadırımda ne gıdamız ne bir yorganımız kaldı. Ne de yatacak yerimiz kaldı. Zor durumdayız. Ekmek bile yok, her şeye ihtiyacımız var. Ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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