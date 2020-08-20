DHA YURT BÜLTENİ - 11 Boşandığı eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fatih Pirepol'un (43), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Özben Ö.'nün (39) evine giderek, hakaret edip, ölüm tehdidinde bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Boşandığı eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fatih Pirepol'un (43), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Özben Ö.'nün (39) evine giderek, hakaret edip, ölüm tehdidinde bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede tutuklanan Pirepol'un, "Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum" diyerek küfürler savurduğu görülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Pirepol, 5 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Özben Ö.'yü takip ederek evine gitti. Tehdit savurup, eve zarar veren Pirepol, hakaret ettiği sırada yanında getirdiği bıçağı çıkartıp, 14 yıl evli kaldığı Özben Ö.'yü öldürmekle tehdit etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Pirepol'ü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Pirepol, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki, işlemlerinin ardından 'silahla tehdit' suçundan adliyeye sevk edilen Pirepol, tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Fatih Pirepol'un küfürler savurup defalarca Özben Ö.'yü tehdit ettiği, birinci kattaki evin perdelerini söktüğü ve "Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum" diye bağırıp, tehdit etmesi yer aldı. Ayrıca, Özben Ö.'nün evindeki yırtık perdeler ile kırılan cam da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay anı cep telefonu görüntüsüÖzben Ö.'nün evinden görüntüEvdeki yırtık perde ile kırık camın görüntüsü,Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Drift yapan alkollü sürücüye 17 bin 919 lira ceza

TOKAT'ın Zile ilçesinde birer gün arayla aynı yerde drift yapan ve MOBESE kameraları tarafından görüntülenen M.E.'ye (34), 17 bin 919 lira para cezası kesildi. M.E.'nin ehliyetine ise 8 ay el konuldu. Olay, 19 Ağustos saat 22: 30 sularında İş Bankası Kavşağı'nda meydana geldi. Drift yapan 60 ABT 132 plakalı araç, emniyet ekipleri tarafından MOBESE kameraları tarafından tespit edildi. Zile Caddesi üzerinde kontrollü şekilde durdurulan aracın sürücüsü M.E.'nin, bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit edildi. Sürücü M.E.'ye drift yapmaktan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira, ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan ise toplam 17 bin 919 lira ceza işlem uygulandı. Ayrıca, araç sürücüsü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılarak, ehliyetine 8 ay el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------MOBESE görüntüsü

Haber: Yaşar Erkan İÇEN/ ZİLE (Tokat),

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Evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.B. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı.Olay geçen 17 Haziran günü Körfez ilçesinde meydana geldi. İlçedeki 2 farklı evden laptop, ziynet eşyası ve kuru sıkı tabanca çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler 2 olayı da B.B. isimli bir kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler B.B. isimli kişinin İstanbul'da olduğunu belirledi. Ekipler 19 Ağustos günü gerçekleştirdikleri operasyon ile şüpheliyi gözaltına aldı. Farklı suçlardan 10 farklı suç kaydı olduğu belirlenen B.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelinin asayişten çıkışıDetay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Doç. Dr. Şahin: 'Birinci dalga bitti, şimdi ikinci dalga başlıyor' demek doğru değil

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, koronavirüs salgınında birinci dalganın sona erip ikinci dalganın başladığı söylentilerinin bilimsel olarak gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şahin, "Dalga tabirini kullanmamız için sıfır noktasına inmese bile çok ciddi bir düşüş olması ve tekrar aynı birinci dalgada olduğu gibi bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu tablo olmadığı gibi, hastalığın görülme sıklığı istediğimiz kadar düşük seviyelere zaten inmedi. O nedenle, birinci dalga bitti de şimdi de ikinci dalga başlıyor demek çok doğru değil" dedi.Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgınıyla ilgili 'birinci dalga' ve 'ikinci dalga' gibi tabirlerin kullanıldığını, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde henüz birinci dalganın sona erip ikinci dalganın başladığı döneme gelinmediğini belirtti. Grafiklerin, bilimsel olarak dalga şeklinde tanımlanacak yükseliş ve düşüş düzeyinde seyretmediğini belirten Şahin, "Grafiklere baktığımızda en azından ülkemizde birinci tepenin oluşup sonra tekrar sıfır düzeyine indiğini görmüyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir yükseliş oldu ve sonradan yavaş yavaş bir düşüş başladı ama bu düşüş ve yükselme bizim birinci dalga diye niteleyeceğimiz tepe noktasına gelmedi. Dalga tabirini kullanmamız için sıfır noktasına inmese bile çok ciddi bir düşüş olması ve tekrar aynı birinci dalgada olduğu gibi bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu tablo olmadığı gibi, hastalığın görülme sıklığı istediğimiz kadar düşük seviyelere zaten inmedi. O nedenle, birinci dalga bitti de şimdi de ikinci dalga başlıyor demek çok doğru değil" diye konuştu.'VATANDAŞIMIZIN HASSASİYETİNİ KORUMASI GEREKİYOR'

Koronavirüse karşı vatandaşları uyaran Şahin, "Birinci dalga bitti, ikinci dalgayı ya da Ekim, Kasım aylarını kaygıyla beklemek doğru değil. Kaygılanacaksak eğer şu anda o kaygıyı yaşamamız gereken dönemdeyiz. Korkulan şu; havaların soğumasıyla birlikte insanlar açık alanlardan kapalı mekanlara döndüklerinde, toplu etkinlikler daha fazla kapalı mekanlarda yapılmayan başlandığında bu hastalığın, hızını daha da artırması öngörülüyor. Bu durum da hepimizin endişe etmesi gereken bir durum. O nedenle bunun sürekli gündemde tutulması ve vatandaşımızın hassasiyetini koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA