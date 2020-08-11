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Çanakkale Valisi Aktaş'tan 'koronavirüs' denetimiÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, beraberindeki heyetle kentte alışveriş merkezleri dahil olmak üzere koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

DHA YURT BÜLTENİ-11
11.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:09

Çanakkale Valisi Aktaş'tan 'koronavirüs' denetimi

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, beraberindeki heyetle kentte alışveriş merkezleri dahil olmak üzere koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. 

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, beraberinde Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ile alışveriş merkezleri dahil birçok yerde koronavirüs denetimi yaptı. Vali Aktaş, ziyaret ettiği iş yerlerinde esnaf ve çalışanlardan maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kent genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde taksiler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetimler yapılıyor. Kent merkezinde polis ve belediye ekiplerince sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetleniyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın koronavirüs denetiminden görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Diyarbakır'da koronavirüs denetimi

DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu market, toplu taşıma aracı, lokanta, kafeterya ve taksilerde denetim yapıldı. 

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde bugün eş zamanlı olarak 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla başlatılan koronavirüs denetimi, Diyarbakır'ın merkez ilçelerinde de yapıldı. Polis, zabıta, sağlık çalışanı ve gıda mühendislerinin katılımıyla başlatılan denetimler kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde alınan koronavirüs önlemleri incelendi.

İŞ YERLERİ UYARILDI

Kayapınar ilçesinde ekipler, Diclekent Bulvarı'nda dolaşarak maske takmayanları uyarıp, iş yerlerini denetledi. Alışveriş merkezindeki mağazaları da denetleyen ekipler, sosyal mesafe, maske, dezenfektan ürünleri ile alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını kontrol etti.

Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan, tüm kurum amirleri ve çalışanlarla beraber sahada alışveriş merkezlerini, semt pazarlarını ve esnafların tamamını iş yerlerinde kontrol edip, herkesin sağlığı için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Kayhan, "Bizler bugün İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda 'Sağlık için, hepimiz için' tüm kurum amirlerimiz ve çalışanlarımızla beraber sahadayız. Bu kapsamda alışveriş merkezlerimizi, semt pazarlarımızı, esnaflarımızın tamamını iş yerlerinde kontrol edip sağlığımız için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında bilgilendirme yapıyoruz. Tüm vatandaşların ve işletmelerin sağlıklı ortamı oluşturmaları için bu farkındalık çalışmalarına katılmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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