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Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 975 bin kök kenevir ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda, 975 bin kök Hint keneviri, 45 bin kök skunk bitkisi ve 176 kilo esrar ele geçirildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
10.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:17

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 975 bin kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda, 975 bin kök Hint keneviri, 45 bin kök skunk bitkisi ve 176 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi kırsalında narko-terörizmle mücadele operasyonları tamamlandı. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, 10 farklı noktada 975 bin kök Hint keneviri, 45 bin kök skunk bitkisi ile arazide kurutulmaya bırakılmış çuvallar içerisinde toplam 176 kilo esrar ve kenevir bitkileri ile bunları sulamak için kullanılan bin 950 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirdi.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte imha edildi.

Kaynak: DHA

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