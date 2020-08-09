DHA YURT BÜLTENİ - 11 Elazığ'da orman yangını ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Elazığ'da orman yangını

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü mevkiinde saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),

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Şehit Akgöz için mevlit okutuldu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, patlama meydana havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40) için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir ay öne havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı mevlit okuttu. Mevlit programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstempaşa Camii'nde öğlen namazı sonrasındaki mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cami detay görüntüler-Vatandaşlar detay görüntüler-Şehit babası ve vali-Şehit eşi ve çocukları-Mevlit okunması -DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Otomobil, bahçedeki otomobilin üzerine düştü BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarındaki telleri aşarak başka bir otomobilin üzerine düştü. Kazadan sürücü ile yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mudanya ilçesi Pusula Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden 16 SNZ 67 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, kavşakta dönmek için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçesinin duvarındaki telleri aşıp, Şükrü A.'nın park halindeki 16 CEF 14 plakalı otomobilinin üzerine düştü. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Sitede oturanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde iki yaralının tedavisi yapıldı.

Otomobil, olay yerine gelen vinçle kaldırılırken, kazada aracı hasar gören site sakini Şükrü A. ise sürücüden şikayetçi oldu. Şükrü A. park halindeki aracında ciddi hasar meydana geldiğini ve kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirtti.

Kaynak: DHA