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DHA YURT BÜLTENİ - 11

AVM'nin kafeteryasında yangın: 1 yaralı YOZGAT'ta alışveriş merkezinin kafeterya kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
08.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:38

AVM'nin kafeteryasında yangın: 1 yaralı

 

YOZGAT'ta alışveriş merkezinin kafeterya kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralandı.Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan kafeterya bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir iş yerinin mutfak kısmında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangınla birlikte panik yaşandı. Ziyaretçiler kısa sürede tahliye edildi. Bu sırada 1 kişi hafif yaralandı.İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Emniyete ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da tedbir amacıyla bölgede bekletildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Dumanlardan görüntü-İtfaiyenin müdahalesi-Çevreden detay-Yaralıdan  görüntü-Ambulans,itfaiye ve TOMA görüntüsü-Belediye Başkanı Celal Köse'den görüntü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Mardin'de çalıntı elektronik cihazları satın alan aile yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çalıntı elektronik cihazları satın alan aynı aileden 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da çalıntı 37 cep telefon, 4 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar ile fotoğraf makinelerinin M.T. isimli şüpheliye satıldığını saptadı. Polis, şüpheliyi yakalamak için bu sabah 5 ayrı adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskında M.T. ile suça yardım eden dini nikahlı eşi S.Ç. ve kardeşi Ş.T. gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları belirlenen çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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