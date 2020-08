DHA YURT BÜLTENİ - 11 Cinsel istismar sanığı serbest kaldı, yakınları 'Evinizin önünde davul çalacağız' dedi ANTALYA'da N.D. (16) adlı kız çocuğu, annesinin kuzeni Birol K.'nin (44) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Cinsel istismar sanığı serbest kaldı, yakınları 'Evinizin önünde davul çalacağız' dedi

ANTALYA'da N.D. (16) adlı kız çocuğu, annesinin kuzeni Birol K.'nin (44) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp tutuklanan Birol K., dün çıkarıldığı duruşmada serbest bırakıldı. Fatmana Ç., sanık yakınlarının, kendilerine, "Evinizin önünde davul çalacağız" dediğini belirterek, tepki gösterdi.

Teyzesiyle birlikte 18 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde polis merkezine giden N.D., 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu bulunan akrabası Birol K. hakkında, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis merkezinde, yaşadıklarını ağlayarak anlatan N.D., olay günü K.'nin annesini aracıyla işe götürdüğünü belirtti. Annesi gittikten sonra kapıyı arkadan kilitlediğini ve uyuduğunu anlatan N.D., "Bir süre sonra Birol K. geldi. Kapıyı çaldı, açmadım. Mesaj attı, cevap vermedim. Durumu anneme yazdım. Annem de kapıyı açmamamı, evde yokmuşum gibi arkadaşıma gittiğimi yazmamı istedi. Ben de Birol K.'ye evde olmadığımı yazdım. Beni olduğum yerden almak istediğini söyledi. Çünkü o beni de arada bir işe bırakıyordu. Hatta beni işe bırakırken arabada bacağıma sarılıyordu. Bunu anneme anlatmadım. Çocukluk aklımla yanlış anlamış olabileceğimi düşünüyordum. O gün saat 08.00'den 10.30'a kadar kapıda kaldı, sonra ayrıldı" dedi.

Bir süre sonra arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini, saat 15.00 sıralarında geri döndüğünü aktaran N.D., ifadesini şöyle sürdürdü: "Eve girmeden önce arkadaşım Fatma ile karşılaştım. Sonra eve çıkmak için apartmana girdim. Eve girmeden önce Birol K. arkamda belirdi. Birol K. ile evde yalnız kalmak istemediğim için elimdeki anahtarı fark ettirmeden kapı önündeki ayakkabının içine koydum. Sonra da anahtarın annemde olduğunu ve dedemin yanına gideceğimi söyledim. Beni bırakmak istediğini belirtti. Kabul etmedim. Bileğimden tutarak zorla arabaya bindirdi. Biner binmez de arabayı kilitledi. Bu sırada arkadaşım Fatma benim arabaya binişimi görmüş. Varsak bölgesinde ormanlık alana götürdü. Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi. 'Arabadan inip manzarayı öyle izleyelim' dedim, izin vermedi. Bu sırada annem aradı, ancak Birol K. telefonu elimden alarak arabanın arkasına attı. Ben telefonu almak için öndeki iki koltuğun arasından arkaya uzandığım sırada beni arka koltuğa doğru attı ve kendisi de yanıma geldi. Ardından cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bana kimseye söylememem gerektiğini, aksi takdirde öldüreceğini söyledi. Beni Kepez Kent Meydanı'na bıraktı. Giderken de gülüyordu. Ardından arkadaşım Fatma'yı arayıp beni bulunduğum yerden almasını istedim. Sonra da teyzemle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldum."

RAPORDA CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUGenç kızın sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi. Şikayet üzerine bir gün sonra evinde gözaltına alınan elektrikçi Birol K., suçlamaları kabul etmedi. Kendisine iftira atıldığını öne süren Birol K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİAntalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararı duyunca fenalaşan genç kızın annesi Fatmana Ç., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'CEZAEVİNE GİRİP ÇIKMAMASINI İSTİYORUM'Yaşadıklarını DHA'ya anlatan N.D., "Bu kişi beni zorla evden alarak ormana götürdü ve tecavüz etti. Benim canım çok yandı. Olayın üzerinden 7 ay geçti ve o günden bugüne doğru dürüst uyuyamadım. Ailem de darmadağın. Sanığın tahliyesine karşıyım. Onun cezaevine girip çıkmamasını istiyorum. Ben sessiz kalmadım. Benim durumumdakiler de sessiz kalmasın. Bu kişinin tekrar cezaevine girmesini istiyorum" dedi.

'EVİMİN ÖNÜNDE DAVUL ÇALACAKLARMIŞ'Anne Fatmana Ç. ise sanığın kızının hayatını kararttığını belirterek, şöyle konuştu: "Adliye önünden feryat ettim. Ama sesimi kimseye duyuramadım. Adliyeden eve nasıl gittim, bilemiyorum. Bu adam kızımın hayatını, gençliğini kararttı. 7 aydır uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Bu şahıs şimdi elini kolunu sallayarak toplumda geziyor. Kız kardeşi ve yengesi evime kadar gelip para teklif ettiler. Kabul etmedim. İnanılmaz şeyler yaşadım. Evimin önüne gelip davul çalacaklarını söylüyorlar. Asıl suçlu olan onlar, ben çok ağır bir şey geçirdim. Bunu kelimelere dökmem imkansız. Kızımın psikoloji çok kötü. Benim de öyle. Sürekli tedavi altındayız. İlaçlar kullanıyoruz. Ben ağır ceza beklerken, tutuksuz yargılanacak. Onun tekrar tutuklanmasını istiyorum. Benim kızıma bu kötülüğü yapanın topluma geçme hakkı yok. Başka insanların da canı yanmasın."Teyze Nur Ç. de davanın takipçisi olduğunu ve yeğeniyle kardeşinin arkasında olduğunu belirterek, "Biz bu sanığın daha önce de tecavüz olayına karıştığını öğrendik. Sonuçta bu kişi bizim akrabamız. Biz ona güvenmiştik. Böyle bir şeyle karşılaşmak bizim için büyük bir yıkım. Günlerdir uyku uyuyamıyoruz. Bu şahsın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Davaya özel vekaletname alarak müdahil olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatı Neslihan Çil ise cinsel istismar suçunun katalog suçlardan olduğunu ifade ederek, "Kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi var. Biz çocuğumuzun arkasındayız. Sonuna kadar gerekeni yapacağız. HTS kayıtlarının birbirine uymamasını gerekçe gösteren mahkeme, sanığı tahliye etti. Zaten cinsel istismar suçunu işleyecek kişi bunu planlayarak ve tasarlayarak yapar. Biz ailenin yanındayız. Tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Erkek çocuğu taciz eden şüpheli adliyede

ANTALYA'da bir iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K. (55), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K'nin, suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.Olay, dün öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. O sırada iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki gösterip, darbetmesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ifadesi alınan E.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği belirtilen E.K'nin, darbedilmesi sonucu üzerindeki gömleğin yırtıldığı görüldü.

Gülistan Doku'dan 216'ncı günde de iz yok

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan su altı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple devam ediyor. Arama çalışmalarının 216'ncı gününde de Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyunun tahliyesine karar verildi.

16 ŞEHİRDEN GELEN 70 KİŞİLİK EKİP ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Türkiye'nin 16 farklı kentinden gelen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile 8 farklı kentten gelen AFAD ekibi içinde yer alan toplam 70 kişilik ekip, su altı ve su yüzeyinde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 216'ncı gününde, Uzuncayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinin 3 kilometrelik alanının 15 ayrı bölgeye ayrılarak, oluşturulan 15 ekiple devam ediyor.

SEVİYE DÜŞTÜ SU ALTINDAKİ EVLER ORTAYA ÇIKTI

Uzunçayır Baraj Gölü'nde su seviyesinin yaklaşık 16 metre düşmesinin ardından Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarında bulunan Rostan ve Bahçe Melek bölgelerinde daha önce yerleşim bölgesi olan, ancak baraj gölü ile birlikte su altında kalan onlarca ev yeniden ortaya çıktı. Evlerin içinde ve çevresinde ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında Gülistan Dokuya ait bir ize rastlanmadı.

