DHA YURT BÜLTENİ - 11 Eskişehir'de koronavirüs denetimiESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı.

Eskişehir'de koronavirüs denetimi

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı. Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü, Zabıta ekipleri de yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından bu sabah itibarıyla Eskişehir'de denetimler başladı. Tepebaşı ilçesine Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü, Zabıta ekipleri de yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, eczaneler, kahvehaneler ve lokantalar tek tek denetlendi. Vali Yardımcısı Balcı, sokakta maskesiz dolaşanları uyararak maske takmasını sağladı.

Görüntü dökümü:

-Polis, zabıta ve sağlık ekiplerinin denetimleri

-Ekipler sokakta yürürken-Alper Balcı'nın maskesizleri uyarması-Çocuğa maske vermesi ve sohbeti-Denetimlerden detaylar-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Bakan Yardımcısı Ersoy: Bugün için yasaklamaya yönelik tedbir düşünmüyoruz KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Hem devletimiz hem milletimizin güçlü dayanışması ve anlayışıyla salgınla mücadelemizi çok başarılı yürüttük ve bütün dünyaya örnek olduk" dedi. Ersoy, bugün için yasaklamaya yönelik ilave tedbir almayı düşünmediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Denetimlere İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı. Ersoy, bazı lokanta, restoran, kafe ve taksi duraklarına girerek vatandaşla bir süre sohbet edip, koronavirüs tedbirlerini hatırlattı. Ersoy, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Covid ile mücadelemizde bir taraftan bulaşın yayılmasını engellemek diğer taraftan sosyal izolasyonu temin etmek ve hasta sayısının artmasına engellemeye ilişkin bir dizi tedbirler aldık. Bununla ilgili bir sürü genelgeler yayınladık. Hem devletimiz hem milletimizin güçlü bir dayanışmasıyla ve anlayışıyla salgınla mücadelemizi çok başarılı bir şekilde yürüttük ve bütün dünyaya örnek olduk. Bugün geldiğimiz noktada kontrollü bir sosyal hayatın içindeyiz. Bu evrede hem hassasiyetlerimizi unutmamak hem temizlik, maske ve mesafe olarak özetlediğimiz bu hayatın içindeki tedbirlerimizi bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak son günlerde görülen rakamlarla ilgili olarak yeniden toplumsal duyarlılığımızı bir kez daha hatırlamak ve gündeme getirmek amacıyla bakanlığımızın 'Sağlık için hepimiz için' parolasıyla 81 ilde bir uygulama yapıyoruz. Bu denetimlerdeki amacımız hem insanlarımıza, vatandaşlarımıza hem de işletmecilerimize kurallarımızı hatırlatmak ve bu kurallarla tedbirli yaşama uyum sağlayarak yolumuza devam etmeyi bir kez daha göstermek için yapıyoruz."

'YASAKLAMAYA YÖNELİK YENİ TEDBİRLER DÜŞÜNMÜYORUZ'

Yasaklamaya yönelik yeni tedbirleri bugün için almayı düşünmediklerini belirten Ersoy, "Yeni kararlarımızı, denetimlerle ve tedbirlerle ilgili kararları açıkladık. Bugün için ilave bir tedbir almayı düşünmüyoruz. Ancak şartlar neyi gerektirirse topyekun bir mücadele için toplumsal uzlaşmanın ve uyumun, iş birliğinin gelişmesi için yapacağımız, alınması gereken ne tedbir varsa, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerileri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları, direktifleri doğrultusunda bu kararları almayı devam ederiz. Ama bugün için sosyal medyada dolaştırılan sahte belgelerde ifade edildiği gibi herhangi bir şekilde yasaklamaya yönelik ilave tedbirler almayı düşünmüyoruz. Bizim tedbirlerimiz tamamen vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat içerisinde kurallara uyarak yaşamlarını devam ettirmeye yönelik tedbirler. Biz kurallara uyduğumuz sürece ilave yasaklara ihtiyacımızın olacağına inanmıyoruz. Ama kurallara uymak için vatandaşlarımızı daha fazla zorlamak zorunda kalmayalım, diye de bu uyarıcı denetimleri yapıyoruz" diye konuştu.

'ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İNANMAYIN'

Vatandaşın sosyal medyadaki asılsız paylaşımlara inanmaması gerektiğini de vurgulayan Ersoy, "Vatandaşlardan ricamız, resmi kaynaklardan gelen bilgiler dışındaki bilgilere itibar etmemeleri. Sağlık Bakanlığı'mız sürekli açıklama yapıyor, sürekli bilgilendirme yapıyor. İçişleri Bakanlığı'mız aldığımız tedbirleri zaten anında kamuoyuyla paylaşıyor. O bakımdan sizin başka kaynaklardan bilgi edinmek gibi bir ihtiyaç içerisinde olmanıza zaten asla fırsat vermiyoruz. Bundan sonra da bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, özellikle resmi kurum ve kolluktan geldiğini bilmedikleri, teyidini almadıkları hiçbir bilgilendirme ve açıklamaya itibar etmemeleridir" diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, bir gazetecinin toplumda tedbirler konusunda duyarsızlık olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine ise "Biz de belki o gevşemeyi gördüğümüz için hep birlikte hem kurallara uyalım hem kontrollü hayatımız devam etsin, hatırlatmasını bir kez daha yapmak için buradayızö dedi. (Görüntü dökümü: --------------------------Mehmet Ersoy açıklamaZiyaretlerden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Kütahya'da koronavirüs denetimi

KÜTAHYA'da İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı. Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin'in yanı sıra denetimlere Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç da katıldı.

Kütahya'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Vali Ali Çelik'in önderliğinde başlatılan koronavirüs denetimleri sürüyor. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında Kütahya'da tüm ekipler sahaya indi. Pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar, toplu taşıma araçları ve tüm yaşam alanlarında yapılan denetimlere, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç da katıldı.

Şehrin en işlek bölgeleri olan Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesinde işyerleri sahipleri ve vatandaşları uyaran protokol üyeleri, koronavirüse karşı verilen mücadele de destek istedi. Denetimlerde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından belirtilen kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA