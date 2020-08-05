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Tekne faciasında ölenlere son vedaİZMİR'in Foça ilçesinde meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
05.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:34

Tekne faciasında ölenlere son veda

İZMİR'in Foça ilçesinde meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Foça'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 9 yaşındaki kayıp Sarp Göksoy'un ise arandığı tekne faciasında ölenlerden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeleri önce evlerinin önüne getirilen Anne Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy (9) için  Cumhuriyet Pazaryeri Cami'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Özerman ailesinin yakınları ve aynı mahallede yaşayan komşuları katıldı. Tekneden sağ olarak kurtarılan Kaan Niyazi Özerman (19) ise annesi ve iki kardeşinin cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Cenazeler öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı faciada yaşamını yitiren Şennur Avcı ise önceki gün Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki Çinili Cami'de ikindide kılınan namazın ardından toprağa verilmişti.

NELER YAŞANMIŞTI

Kurban Bayramı'nın 3.günü öğle saatlerinde Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora oldu ve battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman, Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi ve kaptanı Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41), Şermin Özerman, Elif Naz Özerman ve Çınar Ege Göksoy'un ise cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılan yaralıların ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen Sarp Göksoy için ise denizde başlatılan arama kurtarma çalışması sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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