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Ahmetli'deki yangında söndürme çalışmaları sürüyor (4)VALİLİKTEN ORMAN YANGINI AÇIKLAMASIManisa Valiliği, Ahmetli'de meydana gelen orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
02.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:34

Ahmetli'deki yangında söndürme çalışmaları sürüyor (4)

VALİLİKTEN ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği, Ahmetli'de meydana gelen orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yangında can kaybı veya yaralanma olayının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) oluşturulan Kriz Masası'nın yangının söndürülmesi ve bölgede yaşayan vatandaşların zarar görmemesi amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, "Manisa'ın Ahmetli İlçesi Hacıköseler Mahallesi Gürlevik Deresi mevkiinde 31 Temmuz'da saat 17.20 sıralarında orman yangını meydana gelmiştir. Yangınla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında 01 Ağustos'ta saat 17.00'de Kriz Masası oluşturularak, yangına ilişkin gerekli tedbirler alınmış, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanmıştır. Hacıköseler Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınında, ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları anında başlatılmıştır. Hacıköseler, Baktırlı ve Bahçecik mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımız ile besi hayvanları yangın sebebiyle 01 Ağustos'ta saat 20.00 itibariyle tahliye edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde, Hacıköseler mahallesinde 2 ev, 4 müştemilat ve 2 metruk binanın yandığı tespit edilmiştir. Yangın sebebiyle vatandaşlarımızdan can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. Ayrıca tahliye sağlanması sonucu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda da herhangi bir kayıp meydana gelmemiştir" denildi.Açıklamada ayrıca şu ifadelere yed verildi."Ahmetli ilçesinde meydana gelen orman yangınına; Orman İşletme, belediyeler ve Karayolları'na ait 82 arazöz, 11 dozer, 10 helikopter, 12 itfaiye aracı, 13 adet su tankı ile müdahale edilmeye devam edilmektedir."

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Elektrik kesintisi kurban etlerinin, çöpe atılmasına neden oldu (2) "KESİNTİLERDE REKOR ORANDA ELEKTRİK TÜKETİMİ ETKİLİ"

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, art arda elektrik kesintileri yaşandığı iddiaları üzerine Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., DHA'ya yazılı açıklama yaptı. Kesintilerde, rekor düzeyde elektrik tüketiminin etkili olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintilerinde, son dönemde Türkiye genelinde ve Adana ili özelinde artan rekor elektrik tüketim oranlarının etkili olduğunu belirtmek isteriz. Bununla birlikte Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz dönemde kesinti ihbarlarının alınması akabinde, bölgedeki bakım onarım çalışmalarımız hızlandırılmış, elektrik hatları kapalı tip izolasyonlu kablolar kullanılarak, yenilenmiştir. İl genelinde elektrik tüketim oranlarındaki artışın yanı sıra Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan araştırmada hem abonesiz elektrik kullanan kaçak yapıların bulunduğu hem de sayaç ölçü devresine müdahale edilerek, usulsüz kullanım yapan çok sayıda müşterinin bulunduğu tespiti yapılmıştır. Usulüne uygun tüketim yapan kullanıcılara kesintisiz enerji sağlamak adına kaçak ile ilgili yapılan saha araştırmaları da tüm hızıyla devam edecektir. Toroslar EDAŞ olarak, faaliyet gösterdiğimiz Adana'da, sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak ana hedefimizdir."

Öte yandan elektrik kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürlüğü önüne giderek, bozulan kurban etlerini kapı önüne attı. Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Şükrü Tatlı, mahalledeki elektirik tellerinde sık sık patlama yaşandığını söyleyerek, "Kurban Bayramı'nda etlerimiz koktu. Mahalle sakinlerinin klimaları, buzdolapları ve diğer elektirikli ev aletleri bozuldu" dedi. 

Kaynak: DHA

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