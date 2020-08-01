DHA YURT BÜLTENİ - 11 Etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildiSİİRT'in Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT'in Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde 31 Temmuz günü İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kullanıldığı operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan arama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait M-16 tüfeği, Kalaşnikof tüfeği, her iki tüfeğe ait mermi dolu 5 şarjör, 4 el bombası ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: DHA