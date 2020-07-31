DHA YURT BÜLTENİ - 11 İslahiye'de acemi kasaplar soluğu hastanede aldı GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan 9 kişi hastanelik oldu.

İslahiye'de acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan 9 kişi hastanelik oldu.

İslahiye'de,n çok sayıda kişi evinin bahçesinde veya belediyenin gösterdiği kesim alanlarında kurbanlıklarını kesti. Ancak, kesim sırasında çok sayıda kişi yanlışlıkla bıçak, satır ile el veya ayaklarından kendisini yaraladı. Yaralanarak hastaneye gelen acemi kasaplar tedavi edilerek evlerine gönderildi.

Kaynak: DHA