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DHA YURT BÜLTENİ - 11

Alanya'da gökyüzünde 15 Temmuz anmasıANTALYA'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle birlikte uçuş gerçekleştirdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
15.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:34

Alanya'da gökyüzünde 15 Temmuz anması

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle birlikte  uçuş gerçekleştirdi. 

Alanya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yamaç paraşütleriyle Dinek Mahallesi Yassıtepe mevkiinden havalanan pilotlar, havada Türk bayrağı ve 15 Temmuz için özel hazırlanan bayrak açtı. 

50'YE YAKIN KATILIMCI

Etkinliğin ardından konuşan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine ilişkin ortaklaşa bir organizasyon düzenledik. 50'ye yakın katılımcıyla yamaç paraşütü organizasyonu düzenledik. Keyifli bir organizasyon oldu. Günün anlamına has bir organizasyon olduğunu, 3 yapının birleşmesiyle beraber Alanya'da görmek bizleri mutlu etti. Bu anlamlı güne bu tip organizasyonlarla destek vermek bizi de çok mutlu etti. 3 federatif yapının katkısıyla olan bu organizasyon gibi etkinliklere tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.'ACILARINI BİR NEBZE DE OLSA UNUTTURABİLDİYSEK NE MUTLU'Konya İşitme Engelliler Beden Eğitimi öğretmeni ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ar-GE Komisyon üyesi Hasan Hüseyin Işık, "15 Temmuz münasebetiyle bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. 7'den 70'e mücadelesini verdiğimiz bu anlamlı günde bütün şehit ve gazi yakınlarımızın acılarını sonuna kadar paylaşıyoruz. Bu günde sizin acılarınızı bir nebze de olsa unutturabildiysek ne mutlu bize. Bu faaliyeti yapmaktan gurur duyduk. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Allah nice güzel günleri bize nasip etsin diyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yamaç paraşütü yapanlardan genel ve detay görüntülerHamdi Alper Güngörmüş RÖPHasan Hüseyin Işık RÖP

Haber: Burcu MUTLU- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Buca metruk binadan kurtuldu: Mahalleli rahat bir nefes aldı

İZMİR'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen ve can güvenliğini tehlikeye atan metruk ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.DHA'nın gündeme getirdiği, Buca İnkılap Mahallesi 515 Sokak'ta madde bağımlıların mesken tuttuğu ve ve uzun süredir kullanılmadığı için çöplüğe dönen metruk bina Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı. Mahalle sakinleri, madde kullananlara ait şırınga, alkol şişelerinin de bulunduğu çöp eve dönen binanın yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı. İçine atılan çöpler nedeniyle ortaya çıkan görüntü kirliliği ve kötü koku da binanın yıkılmasıyla son buldu. Mahalle sakinleri tarafından binanın kimliği bilinmeyen kişilerce kullanılması nedeniyle çocuklarının da güvende olmadığını ifade ederek yıkılmasını talep etmişti. Belediye ekipleri binanın yıkım işlemi gerçekleştirerek sorunu çözdü. Buca Belediyesi ekipleri, vatandaşların bildirmesi halinde ilçe genelinde amacı dışında kullanılan metruk binalarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işlem yapılabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Metruk binadan görüntü-Vatandaşlardan Hale Yapıcı ile röp.-Metruk binanın belediye ekipleri tarafından yıkılmasından görüntüsü-Genel detay ve görüntüler

 Haber:  Eda Ebru NANECİ - Kamera: Gökçe ADAR/ İZMİR,

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Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri

TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, mevlit okundu ve şehitlik ziyaret edildi.

Kentte etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanında '15 Temmuz Şehitler' isimi resim sergisi açıldı. Açılışa, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Açılış programın ardından il protokolü Ali Paşa Cami'sinde şehitler için okunan mevlit programına katıldı. Sonrasında ise Erenler Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilerek kabirlere karanfil bırakıldı. Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından burada Kuran tilaveti okunarak, dua edildi. 

Kaynak: DHA

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