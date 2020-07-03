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HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ, 73 YARALIHendek'te havai fişek fabrikasında patlama (6)BAKAN KOCA: 2 CAN KAYI, 73 YARALIMIZ VARSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73...

DHA YURT BÜLTENİ - 11
03.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:18

HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ, 73 YARALI

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (6)

BAKAN KOCA: 2 CAN KAYI, 73 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Sakarya Hendek'te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var.öBAKANLAR HENDEK'TEBu arada, patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hendek'e geldi. Bakanlar, olay yerinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alıyor.

Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ SAKARYA

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Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde ilerlemekte olan TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Okçu (52) idaresindeki 20 ADE 897 plakalı cip önünde ilerlemekte olan Latif Okçular idaresindeki 31 P 4316 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Cip, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kazada, sürücü Hüseyin Okçu ve Kamil Balay (55) araçta sıkışarak hayatlarını kaybederken, aracın arka koltuğunda bulunan Asiye Türker (62) ise ağır yaralandı. Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Cipte bulunanların Bolu Abant'ta şirketin dijital para ile ilgili düzenlediği bir toplantıya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza alanının görüntüsüKazada yaralanan kadının araçtan çıkarılarak ambulansa alınmasıİtfaiye ekiplerinin cesetleri araçtan çıkarmasıKazada ölen kişilerin ceset torbasına konulmasıKaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Hakkari'de 104 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan araçta, narkotik köpek 'Pars' yardımıyla yapılan aramada, 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden, batıdaki illere yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan teknik takip ile belirlenen aracı, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, araçta 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Narkotik köpeği Pars aracı aramasıAraçta eroini bulmasıGenel ve detaylarMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, - 

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Balık çiftliği çalışanları silahlı saldırıya uğradı: 2 ölü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) kaldıkları lojmanda uğradıkları silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdi.Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin lojmanına, bugün gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerihden görüntü-Jandarmanın iz köpeği ile çevrede arama yapmasından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (MUĞLA) DHA               

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HDP önündeki eylemde 305'inci gün; aile sayısı 136 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 305'inci gününde, 13 yaşındayken 10 yıl önce kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen, Aynur Panay ile 136'ya yükseldi.Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.'KURBAN OLAYIM GEL'

İstanbul'dan gelip, 10 yıl önce Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde kaçırılan oğlu Emrah için, HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılan Aynur Panay ile oturma eylemindeki aile sayısı 136'ya yükseldi. Panay, "Kaçırılma olayından sonra diğer çocuklarımı alıp İstanbul'a gittim. Bu eylemi gördüm ve geldim. Çocuğumu istiyorum. Emrah, kurban olayım gel. Devlet bizim babamızdır. Kaç gel oradan. Dayanamıyorum artık. Allah için çocuğumu bırakın gelsin. Başka bir şey istemiyorum, sadece çocuğumu istiyorum. Bıraksınlar gelsin bana" dedi.

Kaynak: DHA

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