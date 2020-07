DHA YURT BÜLTENİ - 11 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.(17), kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.(17), kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulundu. Genç kızı bisiklete bindirip, ormanlık alana götürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarında belirlenen Hüseyin F.(23) ile babası Mustafa F., gözaltına alındı. Hüseyin F.'nin poliste 15 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildiOlay, önceki akşam, Marmara Ereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi.Zihinsel engelli genç kız M.K., gece yarısına kadar eve gelmeyince ailesi, polise, kayıp başvurusunda bulundu. Polise ekipleri arama çalışmaları başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Polis, görüntülerden M.K.'nin, bir kişinin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete bindiğini belirledi. Kısa sürede de bisikleti kullanan kişinin Hüseyin F. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polisin ulaştığı bisikletin sahibi de bisikleti komşusu Mustafa F.'ye verdiğini söyledi. Mustaa F., gözaltına alındı. İfadesinde, bisikleti en son oğlu Hüseyin F.'nin kullandığını, daha sonra da İstanbul'a gittiğini söyledi. BAYGIN BULUNDU Tüm bu süreçte arama çalışmalarını sürdüren ekipler, M.K.'yi kaybolduktan 23 saat sonra evine 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda baygın olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, genç kız, kendine gelir gelmez, "Bana su verin" dedi. Su istedi. Vücudunda, yüzünde ve bacaklarında darp izleri olduğu belirlenen M.K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.15 AYRI SUÇ KAYDI VARHüseyin F. de İstanbul polisi tarafından gözaltına alınarak, Marmara Ereğlisi ilçesine getirildi. Hüseyin F.'nin 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan Hüseyin F. ile baba Mustafa F., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Bu arada şüphelilerin barodan avukat talebinde bulunduğu ancak, avukatların talebi kabul etmediği belirtildi.Şüphelilerin adliyedeki ifade verme işlemleri, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında sürüyor.

Sivas'ta '2 Temmuz'un 27'nci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (2)

KISITLI YÜRÜYÜŞ VE ANMA ETKİNLİĞİValilik öncülüğündeki il protokolünün düzenlediği anma etkinliğinin ardından Sivas Demokrasi Platformu adı altında çeşitli sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcilerinden oluşan 50 kişilik bir grup, kent meydanından hareket ederek eski Madımak Oteli, şimdiki Bilim ve Kültür Merkezi binasının önüne kadar yürüdü. Grup burada binanın giriş kısmına karanfil bıraktı.Burada grup adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olayda hayatını kaybedenleri andı. Ağbaba, "Belki insanlık tarihinin en acı, en karanlık günlerinden birisi 2 Temmuz. Burada katledilenleri rahmetle anıyoruz. Onların mücadelesi Türkiye'deki hoşgörü, aydınlanma, laiklik mücadelesiydi. Bu topraklarda çok bedel ödeyen insanlar oldu. Sivas'ta yakılan 33 şehidimize kadar birçok insan bu konuda bedel ödedi. Onlar Türkiye'nin aydınlanma mücadelesindeki kilometre taşlarından birisiydi.Bugün Türkiye'de, Orta Doğu ülkelerindeki gibi mezhep kavgaları, kardeş kavgaları yoksa bunu en çok Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete borçluyuz. Atatürk'ün değerlerini hep beraber gözümüz gibi korumamız gerekiyor. 3 gün sonra da Başbağlar katliamı var. Bizim için Sivas ne ise Başbağlar katliamı da odur. Aynı karanlık güçler tarafından gerçekleştirilmiştir. Oradaki insanlarımızı da milletvekillerimiz anmaya gidecekler. 33 insanın bıraktığı aydınlanma, demokratikleşme mücadelesi ve Anadolu topraklarında hoşgörü mücadelesi devam edecek. Bir daha bu tür barbarlıkların yaşanmamasını umuyoruz. Madımak'ın bir utanç müzesi yapılması bir lütuf gibi sunuluyor. Burası mutlaka o insanların adına bir utanç, bir ortak hafıza müzesi yapılması gerekiyor" dedi. İZİN ALARAK YÜRÜDÜLERKentte anma programları kapsamında son olarak aralarında çeşitli dernek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, CHP ve HDP temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, Mevlana Caddesi üzerinden yürüyüş yaptı. Daha önce yasak olduğu açıklanmasına rağmen Valiliğin verdiği izin ile kent meydanı girişinde oluşturulan kontrol noktasında ateşleri ölçülen katılımcılar, üst aramaları da yapılarak alana alındı. Buradan sloganlar eşliğinde eski otel binası, bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne gelerek karanfil bıraktı. Katılımcılar olayda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı. Daha sonra eski otel binası önüne gelen otobüsün üzerinden, tertip komitesi adına konuşmalar yapıldı. Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri de tek tek okundu. Etkinliğe katılanlara sık sık sosyal mesafeye uyulması uyarıları yapıldı. 'KATLİAMIN ARDINDAKİLER AÇIĞA ÇIKARILMALI'Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, pandemi kuralları nedeni ile bu yıl katılımı az tuttuklarını hatırlatarak, "Biz her zaman şunu söyledik. Sivas'la yüzleşmeden Türkiye'nin aydınlığa çıkması mümkün değildir. Sivas'la yüzleşmenin ilk ayağı devlettir. Devlet bu katliamın arkasında kimin olduğunu mutlaka açığa çıkarmalıdır. İçeride yatanlar var ama onların birer maşa olduğunu her zaman biliyoruz. Biz 27 yıldır mücadelemizi sürdürüyoruz, bin yıl da geçse sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.Madımak'ın müze olması yönündeki çağrısını da yineleyen Kaplan, bina içerisinde oluşturulan anı köşesinde, olayda ölenler arasında 2 göstericinin yer almasını da kabullenmeyeceklerini belirterek, "Bina içinde iki tane katilin ismi, bizim şehitlerimizin isimlerinin arasında yer alıyor. Hiç kimse, hiçbir aile o isimler orada olduğu için içeri girmiyor. Madımak'ın utanç müzesi olması şiarından da bu örgütler hiçbir zaman vazgeçmedi ve vazgeçmeyecek. Burası utanç müzesi olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.Yapılan açıklamaların ardından grubun geldiği istikamete doğru dönüş yapmasıyla etkinlikler sona erdi. GENİŞ ÖNLEM ALINDIKent merkezindeki anma etkinlikleri kapsamında, grubun geçeceği güzergah üzerinde bulunan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis ekibi de kent meydanı ve eski otel binası önünde önlem aldı.'DEVLETİN RESMİ DİLİ BU ŞEKİLDE DEĞİLDİR'Madımak olayları sırasında hayatını kaybedenler arasında bulunan Gülsün Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa, önceki gün Sivas Valisi Salih Ayhan'ın, yaptığı bir açıklamada 2 Temmmuz 1993'te Madımak'ta yaşananları nitelerken 'katliam' yerine "Sivas olayları" ifadesini kullanması üzerine suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan Vali Salih Ayhan, "Henüz bize intikal eden bir evrak yok. Ben de basından gördüm. Ama ben Sivas Valisi olarak, gerekse bir vatandaş olarak iki kavramı bir arada kullanmayı zul sayarım. Doğru değil. Burada murat nedir? Eğer biz bu kavramı kullanarak bütün acılar gidecekse bunu değerlendirelim, düşünelim. Ama asla burada bırakın iki kavramı bir araya getirmek, söylemeyi dahi kullanamıyorum. Dolayısıyla sevginin, barışın, kardeşliğin toprağında geçmişi olan can şehir, sultan şehir de iki kavramın yan yana tesadüfen dahi gelmesi asla gönlüm razı değildir. Buna hiçbir Sivaslının gönlüde razı değildir. Bundan nemalanmak isteyenler olabiliyor. Bunu tahrik ve provokasyon olarak kullanmak isteyenler oluyor. Devletin resmi dili bu şekilde değildir. Biz 2 Temmuz Madımak Olayları olarak değerlendiriyoruz. Bunu bu şekilde Sivas'a atfetmeye çalışmak, ima dahi etmek milyonlarca Sivaslıya çok büyük haksızlıktır. Hiçbir Sivaslı buradaki bu olayı bu şekilde değerlendirmiyor. Bu acı bizim acımızdır. Sadece birkaç vakfın ve derneğin değil bütün Sivas'ın acısı, tüm insanlığın acısı, dert de bu ülkenin derdidir. Bu derdi taşıyacağız ve gidereceğiz. Suç duyurusunda bulunabilirler. Hesap vermem gerekirse de veririm. Bununla ilgili hesap vermekte herhalde Sivas açısında olumsuzluk olmaz. Asla ben bunu kullanmayacağım. Kullanırsam Sivas'a haksızlık olur" dedi.'MÜZE KONUSUNU BÜYÜKLERİMİZ BİLİR'Bugünkü anma etkinliği sırasında Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Dener'in, binanın insanlık müzesi yapılması isteğini de değerlendiren Vali Ayhan, "Farklı isimler altında müze olmasına dair talepler var. Hatta bu konuda dava süreçleri de oldu. İlk defa böyle bir talep oldu. Bunu da büyüklerimiz bilir. Kuşatıcı, kucaklayıcı, herkesin gönlünde yer bulan bir husus olursa elbette neden olmasın. İlk defa Cem Vakfı Genel Başkanı söyledi. Ama sayın başkanımızın diğer ifadeleri de çok doyurucu, kucaklayıcı ifadelerdi. Asla katliam kavramlarına yer yoktur. Başkanımızın önerisine büyüklerimizin takdiri ne olur onu da zaman gösterecek" diye konuştu.

HASTANEDE SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR YAŞANANLARI ANLATTI: SALDIRGAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKARET ETTİ

'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı (2)'SALDIRGAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKARET ETTİ'

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, alkollü Tayfun Kızıl'ın saldırarak yaraladığı doktor Mustafa Uçarel, yaşananları DHA'ya anlattı. Kızıl'ın baygın halde hastaneye getirildikten kısa süre sonra kendisine gelip, sağlık çalışanlarına hareket ettiğini söyleyen Uçarel, şöyle konuştu: "Gece saatlerinde alkol almış bir hasta getirildi. Hasta geldiğinde baygın gibiydi. Biz hastanın sedyeye alınmasını söyledik, sedyeye alındı. Baygın hasta nasıl oluyorsa bir anda uyandı. İlk muayeneden sonra tahlil yapmamıza ve tetkiklerin yapılmasına izin vermedi. Sağlık çalışanlarına yüksek sesle hakaret etti. Ben devreye girdikten sonra beni hedef seçti. Şiddete maruz kaldım. Dengemi kaybedip yere düştüm, kafama dikiş atıldı. Sözlü şiddetlerle o kadar sık karşılaşıyoruz ki artık 'eyvallah' diyoruz. Bir şey olmaz hastadır, hasta yakındır diyoruz. Ama fiziki şiddete insan dayanamıyor. Hastanın her şeyini yapmamıza rağmen sırf birileri tatmin olsun diye bu şiddete maruz kalmamız doğru bir şey değil. Bu şahsın savcı tarafından içeri alındığını duydum. Özellikle bizim hastanemizde asistanlar arasında bir rahatlamaya sebep oldu."

Kızıl'ın tutuklanmasının vicdanları rahatlattığını aktaran Uçarel, "Bu uygulamayı örnek olması için diğer vakalarda da görmek isteriz. Hastalar buraya geldikleri zaman zannediyorlar ki biz onlarla ilgilenmiyoruz. Acil çok riskli bir yer. En kısa sürede hastanın tanısını koymaya, ilgili yere yatmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada tetkiklerde gecikme olabilir, hastanın tanısı için tekrar tetkik gerekebilir, ilgili branşların konsürtasyonlarından dolayı gecikmeler olabilir. Hasta veya yakınları bunu anlamıyorlar. Zannediyorlar ki biz burada oturuyoruz. Halbuki öyle değil. Biz isteriz ki, hastanın işini bir an önce halledelim ama hasta veya yakınları bunu anlamıyorlar. Zannediyorlar ki biz keyfimizden mi yapıyoruz bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Bilsinler ki her sağlıkçı buraya gelen her hastayı 1'nci derece yakınıymış gibi, annesi, babasıymış gibi karşılar. Onun tahlillerini yapar, gerekeni yapmaya çalışır. Lütfen bunu böyle anlasınlar bizi anlayışla karşılasınlar, sabretsinler. Bu şeyler hoş değil, inşallah bir daha olmaz" diye konuştu.

