DHA YURT BÜLTENİ-11
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-11

Aile hekimlerine saldırı güvenlik kamerasındaİZMİR'in Karabağlar ilçesinde görevli aile hekimleri Savaş Avcı ile Mehmet Akça, muayene olmak için sağlık ocağına gelen maskesiz hastayı uyardığı gerekçesiyle darp edildi.

DHA YURT BÜLTENİ-11
30.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:47

Aile hekimlerine saldırı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde görevli aile hekimleri Savaş Avcı ile Mehmet Akça, muayene olmak için sağlık ocağına gelen maskesiz hastayı uyardığı gerekçesiyle darp edildi. Kafasına demir çubukla vurulan Akça'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken; Dr. Avcı, "Tüm personel çok üzgün, hepimizin motivasyonu düştü" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Karabağlar 4 No'lu Ali İhsan Çabuk Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Aile hekimi Savaş Avcı'ya kayıtlı kadın hasta, yanında 2 erkekle birlikte, muayene olmak için sağlık ocağına geldi. Diğer 2 kişi sağlık ocağının dışında beklerken Avcı, maskesiz olan kadın hastayı uyardı. Maske takmayacağını söyleyen hasta, aile hekimi Avcı ile tartışmaya başladı. Bu sırada hasta yakını olan 2 erkek, Avcı'ya ve olaya müdahale etmek isteyen bir diğer aile hekimi Akça'ya saldırdı. Doktorlara küfür eden saldırganlar, Akça'nın başına demir çubukla vurdu. Saldırganlar olay sonrasında koşarak kaçarken, Akça ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan ve beyin tomografisi çekilen Akça'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi. Her iki doktor, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlar Ç.Ş. (37), Ç.D. (21) ve Ç.V. (18) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin verdiği ifadede, yoldan geldiklerini ve bu yüzden yorgun olduklarını, maskeyi bu sebeple takmak istemediklerini söyledikleri öğrenildi.

'MESLEĞİMİZİ VATANDAŞA HİZMET İÇİN YAPIYORUZ'Olay anını anlatan aile hekimi Savaş Avcı, dün saat 14.00 sıralarında bir kadın hastanın geldiğini ve maske takmayı reddettiğini belirterek "Şahıslar seslerini yükseltmeye başladı. Doktor arkadaşım Mehmet Akça bana yardım etmek için odasından çıkıp koşarak geldi ve ikimizi birden darp ettiler. Kurumdaki kapımıza zarar verdiler. Açıkça söylemek gerekirse moralimiz çok bozuk. Sürekli basından da izliyoruz. Sağlıkta şiddetin bitmesini istiyoruz. Böyle mağduriyetler yaşamak istemiyoruz. Biz mesleğimizi vatandaşlarımıza hizmet için yapıyoruz Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize sesleniyoruz" dedi.OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bahçede bekleyen 2 kişinin doktorlarla tartıştığı ve bir anda koşmaya başlayıp saldırdıkları gözüküyor.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi Haber
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı Haber
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Haber
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Alper Ulusoy Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Çocuk Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-11 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 17:26:17. #1.14#
title