DHA YURT BÜLTENİ - 11 Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu (2)CENAZELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren ve boğularak yaşamlarını yitiren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz'un (19) cenazeleri, otopsilerinin...

Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu (2) CENAZELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren ve boğularak yaşamlarını yitiren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz'un (19) cenazeleri, otopsilerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edildi. Öğle namazın ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte 2 arkadaş gözyaşları arasında Çelikhan Belediye Mezarlığı'nda son yolcuğunu uğurlandı. Kaynak: DHA