DHA YURT BÜLTENİ - 11 İMAMA KÜSEN MAHALLELİ, NAMAZI CAMİ YERİNE KIRAATHANE ÖNÜNDE KILDI SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı.

İMAMA KÜSEN MAHALLELİ, NAMAZI CAMİ YERİNE KIRAATHANE ÖNÜNDE KILDI

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Mahalle muhtarı Saffet Kansu imam değişene kadar camiye gitmeyeceklerini, namazları kıraathane önünde kılacaklarını söyledi.

Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, dün gece yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

'İMAMIZA KÜSTÜK'

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" dedi.

'ÖYLE BİR HOCANIN ARKASINDA NAMAZ KILMAM'

Cami imamının kendilerine kötü davrandığını belirten Halil İbrahim Gül, "Ben cuma günü namaz kılmak için camiye gittim. Yanımda yaşlı bir arkadaş daha vardı, ona uygunsuz laflar etti. O yüzden ben o camiye gidip o hocanın arkasında namaz kılmam dedim. Bir daha da gitmiyorum zaten, hocanın buradan alınmasını istiyorum" diye konuştu.

'BU HOCAYI İSTEMİYORUM'

Mahalle sakini Nuhal Altay ise, "Müezzinler Merkez Camii'nde sabah namazına gittiğimde imam ile karşılaştım, 'Sabah namazında ne işin var?' dedi bana. Ben de kendisine, 'Tabi ki buraya namaz kılınmaya geliniyor başka ne işim olabilir' dedim. Tabi ki hoca tekrar tepki gösterdi, ya tabi gelinmez gibisinden. Ben şaşırdım, kendisine tepki gösterdim. Böyle bir şey olamaz ben, bu hocayı köyümde görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Camiden ezan okunmasıCemaatin cami yerine kıraathane önüne gelmesiVatandaşların konuşması

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HABER-KAMERA: Murat HAZER-KAYNARCA(Sakarya),

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Hatay'da kimliğini unutan ve kimliği olmayan iki öğrencinin imdadına polis yetişti

HATAY'da 'Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek adaylardan kimliğini evde unutan ve kimliği olmayan iki öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişerek eksiklerini giderip sınava girmelerini sağladı.

Dörtyol ilçesinde bugün yapılan 'Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek olan bir öğrenci sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulu'nun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine okulda görevli motorize yunus ekiplerinden yardım istedi. Öğrencinin isteğini geri çevirmeyen ekipler, öğrenciyi kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi'nde bulunan evine götürdü. Kimliği alan öğrenci zamanında yetişerek sınava girdi.

Dörtyol Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan İrem Soysal da sınavın başlamasına kısa bir süre kala kimlinin olmadığını fark ederek, okulda görevli polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler Soysal'ı İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Geçici kimlik belgesini alan Soysal, sınava son anda yetişebildi.

Kaynak: DHA