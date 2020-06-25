DHA YURT BÜLTENİ - 11 3 bakandan ASPİLSAN ziyareti MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de Askeri Pil Sanayi (ASPİLSAN) Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasını ziyaret etti.

3 bakandan ASPİLSAN ziyareti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri 'de Askeri Pil Sanayi (ASPİLSAN) Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasını ziyaret etti.Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Kayseri'ye geldi. Bakanlar ve komutanların ilk durağı, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı oldu.3 bakan ve beraberindeki heyet, daha sonra ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, fabrikada yapılan çalışmaları slayt gösterisi ile anlattı. Özsoy, lityum-iyon pil üretim ve yatırım çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Buradaki programın ardından fabrikadan ayrılan 3 bakanın kentteki ziyaretleri sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİOlcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Oto tamirci: Alişan'ın kaza yaptığı bu marka ve modeldeki araçlarda aks kırılması yaşanmaz MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın ailesiyle birlikte ölümden döndüğü kazada kullandığı cipin aksının kırılmasının çok zor olduğunu söyleyen oto tamircisi Serdar Akman (37), "Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Düz yolda kırılan veya kopan bir aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi.Kaza, dün, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarda meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cipin, henüz bilinmeyen bir sebeple lastiği çıktı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak kazayı yara almadan atlatırken, bakıcı Marianne ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan bakıcı da gece saatlerinde taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu? Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" diye konuştu.'AKS KIRILIRSA SÜRÜCÜ FARK EDER'Alişan'ın kaza yaptığı model cipleri tamir eden oto tamirci Serdar Akman, "Söz konusu araçlardaki akslar çok sağlam. Aks, aracın aktarma organlarının lastiğe verdiği hareket sağlayan parçadır. Her lastik için araçlarda birer tane aks bulunur. Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Zaten sağlamlığından dolayı kırılabilecek bir parça değildir. Çok sağlamdır ve aracın tüm yükünü taşır. Kaldı ki bu araçlar arazilere uygun olarak tasarlandığı için, binek araçlara göre daha sağlam parçalardan üretilir. Canavarla dahi kesemezsiniz. 25 yıllık tecrübeme dayanarak, daha önce düz yolda kırılan veya kopan aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi. Akman, şunları kaydetti: "Aks, hareketli ve içinde bilyeler olan bir parçadır. Bilyelerin dağılması, aks kesilmesi veya kırılması anlamına gelir. Düz yolda aks kırılmasına pek sık rastlanılmaz. Kırıldığını varsayarsak da bilyeler boşa döner ve sürücünün bunu fark etmeme şansı yoktur. Çünkü gaza bastığında, aracı yürümez ve aracı sağa sola çeker" 'ARACIN GÜVENLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'Lastiğin fırladığı kazada, sorunun bijonlarlardan kaynaklı olabileceğini belirten Akman, "Bijonların gevşek bırakılması, bir süre sonra yerinden çıkmasına ve lastiğin yerinden çıkmasına neden olabilir. Süratiniz de yüksekse bu durum yaşanabilir. Bu araçlarda 5 bijon ve civata var. Gevşek olmadığı müddetçe çıkmasına ihtimal vermiyoruz. Bu kazayla, aslında aracın ne kadar güvenli olduğunu görmüş olduk. Bu araçlar ağır şartlar için üretildiğinden dolayı ve off-road yapabilme özelliğine sahip oldukları için parçaları binek araçlara göre daha güçlü üretiliyor. Başka bir binek otomobille bu kaza yaşanmış olsaydı, sonuçları çok daha üzücü olabilirdi" ifadelerini kullandı.Aynı model ve marka cipe sahip olan Hasan Göklükay (59), aks sıkıntısı yaşamadığını söyledi. Göklükay, "Sekiz senedir bu araca biniyorum ve böyle bir sıkıntı yaşamadım. Şükürler olsun ki araçlar sağlam. Belki lastik bijonlarının gevşek olmasından kaza meydana gelmiş olabilir. Ancak akstan olmasına çok ihtimal vermiyorum. Sadece ben değil, bu araçları kullanan arkadaşlarımdan da böyle bir şikayet duymadım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Serdar Akman röportajAks parçasından görüntüHasan Göklükaya röportajTamirhaneden görüntüCiplerden görüntüGenel ve detay görüntülerÇalışanlardan görüntüAnons

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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İzmir'in Küner Mahallesi'de 47 kişiye Covid-19 tanısı

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine başlanan filyasyon çalışmalarına bugün de devam edildi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, muhtar Harun İbiş Aydın, "Mahallemizde karantina gibi bir durum söz konusu değil. Kıraathaneleri ve berberleri kapattık. Bizler, köye girip, çıkabiliyoruz ancak yabancılar giremiyor. Şu ana kadar tespit edilen 47 vaka var" dedi.Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen 25 kişilik filyasyon ekibi, dünden bu yana PCR testi yaptı.Öte yandan mahalleye giriş çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Araçlardaki kişilere ateş ölçümü yapan ekipler, ateşi düşük çıkanların mahalleye girişine izin verdi. Yerel halkın giriş çıkışlarına izin verilirken, yabancıların ise mahalleye girişine izin verilmedi. Ayrıca, mahalledeki kıraathaneler ve berberler kapatıldı. Cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahalleliden muhtarlık binası önüne gelip, test yaptırmaları istendi.'47 VAKA VAR'Küner Mahallesi Muhtarı Harun İbiş Aydın, mahalleye sadece yabancıların giriş çıkışının yasaklandığına dikkati çekip, "Karantina uygulaması kesinlikle yok. Köylülerimiz girip çıkabiliyorlar. Kaymakamla devamlı irtibat halindeyiz. Eksiklerimizi gideriliyorlar, test yapıyorlar. Hemen hemen herkese test yapılacak. Şu an tespit edilen 47 vaka var. Vakaların tam nereden geldiği belli değil. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok, ancak maskesiz çıkmak ve toplu halde bulunmak yasak. Bazı yanlış haberler mahallemizi rahatsız etti. İnşallah en kısa zamanda bu virüsün mahallemizden defolup gitmesini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Mahalleliye test yapılmasından görüntüFilasyon ekiplerinden görüntüMuhtarlık binası önünden görüntüKüner Mahallesi'nden görüntüJandarma ekiplerinden görüntüAnonsGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdi

ŞIRNAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kapalı olan bir işyerine girdi. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelen, bazı trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kapalı olan bir işyerine girdi. İş yerinin kapalı olmasıyla olası bir faciadan dönülürken, görüntüde, "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajı verildi.

Kaynak: DHA