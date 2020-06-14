DHA YURT BÜLTENİ -11 Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesinin yıkılması sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde merkez üssü Kaynarpınar köyünde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Karlıova'nın yanı sıra çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Depremle birlikte bölgede yaşayanlar panik yaşadı. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar dışarı çıktı. Bölgede yapılan ilk incelemede Karlıova ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı. Çökmeyle birlikte bölgede bulunan koruculardan 3'ü yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerin sevk edilirken, bazı evlerin duvarlarında da çatlak oluştu.

VALİLİK: 3 KORUCU YARALIBingöl Valiliği'nce depreme ilişkin açıklamada, "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı, daha sonra da 5.8 olarak revize etti. Kandili Rasathanesi, saat 17.34'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak bildirildi.

DİYARBAKIRLILAR SOKAKTABingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar panik halde dışarı çıktı. Kentte halkın olası artçı depremlere karşı sokak ve caddelerdeki bekleyişi sürüyor. Depreme evinde yakalanan vatandaşlardan Serhat Özdemir, "6'ıncı kattaydım. Paniklediğimden dolayı maskemi bile almadan kendimi dışarıya attım" dedi.

DEPREMİN ARDINDAN ELAZIĞLILAR SOKAĞA ÇIKTI Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Deprem anında evlerinde ve iş yerlerinde bulananlar sokağa çıktı. Deprem sırasında evlerdeki avizelerin sallandığı görüntülere yansırken, kent sakinlerinin dışarıda bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜLER DGS'YE GEÇİLDİ

Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA (Bingöl),

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Karlıova'daki deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ve ev iş yerlerinde yakalananlar panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Karlıova'ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

4 KÖYDE EVLERDE HASAR OLUŞTU, CAN KAYBI YOK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Karlıova'ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin Köseler, Kaynarca, Karabey ve Soğukpınar köylerinde bazı evler hasar gördü. İlk belirlemelere göre köylerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

'KÖPEKLER HİSSETTİ'

Erzurum'da deprem anında sahibi olduğu iki kurt köpeği ile sokakta gezen Erdal Tatar, kendisinin hissetmediği deprem anında köpeklerin huzursuz olduğunu belirterek, "Köpeklere ne olduğunu anlama çalışırken ev ve iş yerinden çıkanlar deprem olduğunu söyleyince anladım" dedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.8, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ERZURUM,

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Prof. Dr. Naci Görür Bingöl Karlıova depremine aylar önce dikkat çekti

Prof. Dr. Naci Görür, 25 Ocak'ta DHA'ya yaptığı açıklamada olası Bingöl Karlıova depremine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, "Yer bilimciler olarak bu fay üzerinde büyük depremler olduğunu bildiğimiz için bu kadar sessiz kalmasından endişe ediyorduk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres biriktirmesi olabilir, günün birinde bir yerden patlak verebilir, diye endişe ediyorduk" dedi.İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.Prof. Dr. Görür, "Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerlerde belirli alanlarda stres atıldı. Ama bu fayın özelliği gereği Palu, Bingöl Karlıova'ya doğru veya Malatya, Adıyaman bölgesine doğru özen göstermek lazım. Buralarda stres artımı da olmuş olabilir. Tıpkı 1999 depremindeki gibi odak noktasını Yalova Gölcük gibi düşünürsek, o deprem hem Marmara'ya hem de Düzce'ye bir stres yükledi ve Eylül ayında Düzce'de deprem oldu. Dolayısıyla 1999'dan sonra bir büyük deprem yine oldu. Bu doğrultu atımlı fayların deprem olduktan sonra sağını ve solunu yükleyebilir. Aynı şey Doğu Anadolu Fayı için de olabilir. Bu da doğrultu atımlı sol yönlü bir fay. Yani Sivrice'den Bingöl Karlıova'ya doğru Palu ve Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a doğru olan yönlere dikkat etmek lazım" dedi.

"UZUN ZAMANDIR BU FAYDA BİR DEPREM OLMUYORDU"Uzun zamandır bu fayın uykuda olduğunu ve bir deprem beklediklerini belirten Prof. Dr. Görür, "Doğu Anadolu Fayı özel bir fay. Bu fay Kuzey Anadolu Fayına oranla uyumakta olan bir fay. Uzun zamandır bu fayda bir deprem olmuyordu. Bu fay uykudaydı. Yer bilimciler olarak bu fay üzerinde büyük depremler olduğunu bildiğimiz için bu kadar sessiz kalmasından endişe ediyorduk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres biriktirmesi olabilir, günün birinde bir yerden patlak verebilir, diye endişe ediyorduk. Mesela 1513 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu çevresinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antakya'da 1823'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem var. Malatya yöresinde 1893 yılında 7'nin üzerinden bir deprem var. 1874 yılında bugünkü depremin olduğu yerde Sivrice-Palu arasında, 1875 yılında Sivrice-Sincik bölgesinde deprem meydana geldi. Biz bunları biliyorduk ve fay sessizdi" dedi.

"BURADAKİ FAYLARDA BÖYLE DEPREMLER MEYDANA GELİYOR"Beklenen İstanbul depremini tetikler mi sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Depremlerin birbirini etkilemesi aynı geometri ilişkisinde olan faylar için geçerli. Deprem levha hareketliliğidir. Anadolu fayı, Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fayı boyunca hareket ediyor. Batı Anadolu bu hareketlilikten etkilenerek Kuzey Güney yönünde geriliyor. Buradaki faylarda böyle depremler meydana geliyor. Zaman zaman bu levha hareketlerindeki değişimler, bunların hızları, niteliğindeki değişimler deprem olma sıklığını artırıyor"

" 'ELAZIĞ SİVRİCE İÇİN DİKKAT EDİLMESİ DEMEM' BİR TESADÜFTÜ"Sosyal medyada sıkça paylaşılan deprem tahmini videosu için şu açıklamalarda bulundu:

"Benim 'Elazığ Sivrice için dikkat edilmesi demem' bir tesadüftü. Bu benim özel bir yeteneğimi göstermiyor. Bütün yer bilimciler bunu söyleyebilir. Bu bir tesadüftü. 2003 yılından sonra Elazığ, Malatya'da defalarca konferans verdim. Valiliğe gittim. Halka anlatmaya çalıştım. Halkta oranın deprem kenti olmadığı gibi bir düşünce vardı. Halkı da uyardık. Doğu Anadolu Fayı'nın önemli bir fay olduğunu. Türkiye'nin ikinci büyük fayı olduğunu, tehlikeli depremler üretebileceğini anlatmaya çalıştım"

Kaynak: DHA