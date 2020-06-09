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Baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpek zehirlenmiş TOKAT'ın Zile ilçesinde, baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
09.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:10

Baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpek zehirlenmiş 

TOKAT'ın Zile ilçesinde, baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı.

Zile ilçesi Şeyh Ali Mahallesi'nde, dün 5 yavru köpek baygın halde bulundu. İhbar üzerine belediye ekipleri eşliğinde bölgeye gelen veteriner Yaşar İş, köpeklere serum verdi. İlk müdahalenin ardından kliniğe götürülen köpeklerden 1'i yaşamını ytirdi. Durumları kritik olan 3 köpek ise Tokat'taki bir veteriner kliniğine götürüldü. 

'KÖPEKLER ZEHİRLENMİŞ'

Biri Zile'de kalan köpeklerin tedavileri sürerken veteriner hekim Şeyma Şahin, "Köpekler zehirlenmiş. Muayenelerini yaptık. Serum taktık. Tahlil için kan örnekleri aldık. Laboratuvara göndereceğiz. Şu anda ikisinin durumu iyi, biri hipotermiye girmiş. Ondan yanıt alamadık. Tedavilerine başladık. Kurtulma şansları tedaviye yanıt verip vermeyeceğine bağlı" dedi. 

Kaynak: DHA

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