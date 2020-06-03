DHA YURT BÜLTENİ - 11 Hakkari Valisi Akbıyık: Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova'da incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi Akbıyık: Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova'da incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, "Yüksekova, havaalanıyla, sınır kapısıyla, mevcut coğrafyasıyla, yatırımlar ve hizmetleriyle, gelişen, kalkınan ve büyüyen bir ilçemiz olacak" dedi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk'le birlikte Yüksekova ilçesine geldi. Vali Akbıyık'ı Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı karşıladı. Vali Akbıyık, yapımı süren asker hastanesi, su arıtma tesisi, sağlıklı hayat merkezi, devlet hastanesi ve TOKİ konutlarını ziyaret etti. Yüksekova'daki yatırımlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Akbıyık, ilçeye çok önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Yatırımları yerinde görmek için ziyarete bulunduklarını kaydeden Akbıyık, "Sağlık Bakanlığı'mıza protokolle devredilen askeri hastanemizin inşaatı devam ediyor. Yüksekova'ya hizmet verecek modern ve çağdaş bir hastane olacak. 75 yataklı askeri hastanemiz yıl içerisinde bitecek. Yüksekova'ya yine sağlıklı hayat merkezi binamız da geçtiğimiz yıl sonunda bitti. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha kaliteli bir hayat sürebilmesi için bu hizmetler vazgeçilmez kuruluşlar. Yüksekova için ayrıca 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi de programa alındı. Önümüzdeki süreçte, ödeneği ayrılır ve yapılır. Bütün bunlar bitirildiğinde Yüksekova'nın uzun bir vadede sağlıkla ilgili çok fazla sorunu kalmayacak" diye konuştu.

Vali Akbıyık, su arıtma tesisi ile ilgili de "Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bu tarzda bir tesis olmadığını biliyorum. Depolardan, arıtma sistemine gelen su ilçeye verilecek. Yüksekova'da güzel işler, güzel hizmetler, güzel yatırımlar yapılıyor. Çeşme suyu problemi tamamen kalkacak. Bu arada, ilçedeki yollar yapılıp onarılıyor. Kayyumlarımız dönemlerinde alt yapı çalışmaları bitirildi. Üst yapıda biraz sıkıntılarımız vardı. Onların da şuna ihalesi yapıldı. O problem de en kısa zamanda bitecek. Yüksekova, havaalanıyla, sınır kapısıyla, mevcut coğrafyasıyla, yatırımlar ve hizmetleriyle, gelişen, kalkınan ve büyüyen bir ilçemiz olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki heyetle Sağlıklı Hayat merkezini ziyareti-Merkezin içinde gezmesi-Yetkilerden bilgi alınması-Vali İdris Akbıyık'ın açıklaması-Genel detaylar

HABER-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,

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HDP önündeki eylemde 275'inci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 275'inci günde de sürdürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı eyleme, Van'da 5 yıl önce lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran (21) için katılan Solmaz Örünç, HDP'yi suçlayarak, "Kimin fakir çocuğu varsa götürüyorlar" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, eylemi koronavirüs tedbirleri kapsamında sürdürerek, diğer ailelere destek veriyor.

'ÇOCUĞUMUZA HASRETİZ'

Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelen ve oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, HDP'yi suçladı. Oğluna hasret kaldığını anlatan Örünç, "Benim oğlumu kandırıp, götürdüler. HDP benim oğlumu nasıl götürdüyse öyle getirsin, bana teslim etsin. Onlar ne istiyor bizim çocuklardan? Kimin fakir çocuğu varsa götürüyorlar. Biz çocuğumuza hasretiz. Biz çocuklarımız için gözyaşı döküyoruz. Yeter artık. Bu zulüm nereye kadar? Hepimizin gözü yaşlı, hepimizin acısı bir. Yeter artık, bizim çocukları versinler. Salgın geldi, ben burada bekledim. Ramazan ayı geldi, ben burada bekledim. Zaten 5 yıldır bayram yaşamıyoruz. Ben onlardan ne para istiyorum ne mal istiyorum. Yeter ki evladımı versinler. Baran, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Seni kandırıyorlar. Bak 13 kişi geldi, teslim oldu. Ceza almadan gittiler ailelerinin yanına" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------HDP il binası önüOturma eylemindeki aileler Solmaz Örünç ile röportajıAilelerden detaylarOğlunun fotoğrafıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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Edremit Körfezi'nde turizmci, yaz sezonundan umutlu BALIKESİR'in Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmelerinin kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde müşterilere yeniden açıldı. Rezervasyonlar henüz başlamasa da işletmeciler, sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Kuzey Ege'de, 25 bine yakın yatak kapasitesi ve 2 milyonun üzerindeki konaklamayla yaz turizminin gözde tatil beldelerinin bulunduğu Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki turistik tesislerde sezon için hazırlıklar tamamlandı. Şu an için boş olan işletmelerin sahipleri, gelecek haftadan itibaren hareketlenmenin başlamasını bekliyor.

Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz, bölgedeki otellerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda tüm tedbirlerin alınarak, hazırlıkların yapıldığını söyledi. Yavuz, "Bölgemize gelecek olan tüm misafirleri tertemiz Akçay'da denizimize, Kaz Dağları'nın temiz havasıyla bekliyoruz. Altını çizerek belirtmek istiyorum, bölgemiz zaten butik otel bölgesi. Aynı zamanda Türkiye'de küçük otellerin en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesidir. Dolayısıyla artık insanlar, gökdelenleri terk ettiğine göre, küçük otellerde bu dönemi birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Bu konuda bütün hazırlıklar yapılmış vaziyette. Özellikle hijyen konusunda hiç sıkıntımız yok. Otellerimizin girişinden itibaren kahvaltı salonlarına kadar her türlü tedbir aldık" dedi.

'SAĞLIK TURİZMİNE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN BÖLGEYİ DÜŞÜNSÜN'

"Virüs belası olmasaydı, 2020 yazını belki de tarihi yaz olarak yaşayacaktık" diyen Yavuz, umutlarını kaybetmediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyada en iyi sağlık çalışanları, hastaneleri ve altyapısıyla Türkiye zaten bir numara. Bundan sonra da zaten sağlık turizmi patlayacak. Bölgemize de bu konuda tüm il ve ilçelerimizde hastanelerimizin hepsi yenilendi. Bundan sonra sağlık turizmiyle ilgili bu bölgeye yatırım yapmak isteyen hastane sahipleri varsa özellikle bu bölgeyi tercih etsinler. Kuzey Ege ve Edremit Körfezi hava ulaşımından kara ulaşımına kadar merkezi bir konumda. Bu yıl beklentilerimizin çok altında bir sezon olacak ama yine de umudumuz yüksek. İyi bir sezon yaşamayı umuyorum."

'SÜREÇ NASIL GEÇECEK, BİLMİYORUZ'

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin ise "Bölgemiz genelde butik otellerden oluşmakta. Hazırlanan genelge ise Antalya bölgesindeki büyük otelleri kapsamakta. Bu yüzden biz kendi korumamız ve kendi dezenfekte ve hijyen ekipmanımızı oluşturuyoruz. Sezonun nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Sadece Türkiye değil, şu dünya bile sürecin nasıl geçeceğini bilmiyor. Şu an zaten yurtdışından çok fazla bir beklentimiz yok. Yerli turist de bu açığı ne kadar kapatabilecek, bilmiyoruz" diye konuştu.

Burhaniyeli turizm işletmecisi Cazibe Evran da "Saklı cennetimiz Ören'de her sene bu dönemde işletmeler dolmaya başlardı. Bu sene 'Covid-19' nedeniyle henüz hareket başlamadı. Biz hazırlıklarımızı yapıp, önlemlerimizi alarak beklemeye başladık. Geçen senelerdeki gibi bu güzel tatil beldemizin tekrar dolup, taşmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Akçay ve Ören'den genel ve detay görüntü-Yahya Yavuz röp-Ümit Özgültekin röp-Cazibe Evran röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN- Sefer TALAY/BALIKESİR,

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Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını HAKKARİ'de izolasyon kurallarına uymayan koronavirüslü kişinin, arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü partisine polis baskın yaptı. Polis, bir işyerindeki partiye katılan 4 kişiye 392'şer lira, iş yeri sahibine de 3150 lira idari para cezası uyguladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayarak, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenleyen kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "30.05.2020 günü İl Sağlık Müdürlüğünce, Covid-19 testi pozitif çıkan bir şahsın izolasyon kurallarına uymadığının bildirilmesi üzerine; Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlatmış. Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın il merkezinde bulunan bir iş yerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlediği öğrenilmiştir. Bahse konu adrese yapılan baskında doğum günü partisi düzenleyen 4 şahsa "Sosyal Mesafe Kuralına Uymamak"tan 392 TL, iş yeri sahibine "İşletme Kapatma Yasağına Uymamak"tan 3.150 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Doğum Günü Partisinin düzenlendiği cafede gençlerin oturduğu masa-Kent merkezinde dolaşan vatandaşlar-Hastane binası-Hastaneye giden vatandaşlar-İl Sağlık Müdürlüğü binası-Genel ve detaylar

HABER- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı

BURSA'da, dün hareket halindeki otomobilde vurulan Hayrullah Çalışmaz'ın (54), yanındaki arkadaşı Fikret Fidan (53) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Fidan'ın ifadesinde, Hayrullah Çalışmaz'ı yanında çalışan Suzan A. ile tanıştırmak için otomobille yola çıktıklarını, ancak telefonla aradıkları kadının evde olmadığını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve tabancayla ateş ederek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir Otoyolu Dereçavuş mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Çalışmaz, yönetimindeki otomobilde yanında bulunan kişiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki kişi silahını çekip Çalışmaz'ı tabancayla karnından vurdu. Çalışmaz yaralı halde sürmeye devam ettiği otomobille yol kenarındaki dinlenme tesisine geldi. Çalışmaz araçtan inerken, şüpheli ise ön yolcu koltuğundan sürücü koltuğuna geçerek bölgeden uzaklaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hayrullah Çalışmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrullah Çalışmaz'ın en son telefonda Suriye uyruklu Suzan A. isimli kadınla görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Suzan A.'yı gözaltına aldı. Suzan A. emniyetteki ifadesinde "Patronum Fikret Fidan, Hayrullah Çalışmaz'ın telefonundan aradı. Hayrullah ile telefonda ara ara konuşurduk, ama hiç tanışmadık. Hayrullah'ın telefonu ile arayan Fikret ile yaptığım son görüşmede bana, 'Telefonu kapat, çünkü biri vuruldu' diyerek telefonu kapattıö dedi.

EVİNDE YAKALANDI

Suzan A.'nın ifadesi doğrultusunda 'yağma ve tehdit' suçlarından emniyette 14 suç kaydı olduğu tespit edilen esnaf Fikret Fidan, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Fidan, emniyete götürüldü.

'SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'

Fikret Fidan emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Çalışmaz'ı yanında çalıştığı kadınla tanıştırmak istediğini belirten Fidan, ancak randevu iptal olunca aralarında tartışma çıktığını ve tabancayla vurarak öldürdüğünü belirtti. Fidan, ifadesine şunları söyledi:

"Hayrullah'ı yanımda çalışan Suzan A. ile tanıştıracaktım. Bunun için Hayrullah beni otomobili ile aldı. Hayrullah'ın telefonundan Suzan'ı aradım, fakat evde olmadığını söyledi. Hayrullah bu duruma sinirlendi. Hayrullah, 'benimle oyun mu oynuyorsunuz' diye sorunca, aramızda tartışma çıktı. Hayrullah otomobille dinlenme tesisine girerken, sinirlerime hakim olamadım ve yanımda bulunan tabanca ile bir el ateş ettim. Hayrullah otomobili durdurup, aşağı indi ve yere yığıldı. Ben de bu durumu görünce korkup, otomobilin sürücü koltuğuna geçtim. Benim yaptığım fark edilmesin diye otomobili evimden çok uzak bir yere bırakıp, kaçtım. Tabancayı pazartesi günü 3 bin 200 TL karşılığında Nesip A.'dan aldım. Olaydan sonra tabancayı Nesip A.'ya teslim ettim ve evime gittim. Çok zaman geçmeden ise gözaltına alındım. Suçumu kabul ediyorum."

CİNAYETTE KULLANILAN TABANCAYA EL KONULDU

Fikret Fidan'ın silahı aldığını belirttiği Nesip A. (42) da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından 3 kaydı bulunan Nesip A.'nın evinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca bulunarak, el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA