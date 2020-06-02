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Kafeden hırsızlık yapamayınca kendi getirdikleri kahveden hazırlayıp içmişlerBursa'da, daha önce hırsızlık yaptıkları kafeye aynı amaçla ikinci kez gelen 1'i kadın 2 şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca yanlarında getirdikleri kahveden yapıp, içti.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
02.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:42

Kafeden hırsızlık yapamayınca kendi getirdikleri kahveden hazırlayıp içmişler

Bursa'da, daha önce hırsızlık yaptıkları kafeye aynı amaçla ikinci kez gelen 1'i kadın 2 şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca yanlarında getirdikleri kahveden yapıp, içti. Yarım saat kafede oturan 2 hırsızın işletmeye geldiği anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi, 7 gün önce kafeye girerek, tost ve kahve makinelerini çaldı. Aynı hırsızlar, cumartesi günü aynı kafeye girdi. Bu sefer çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, yanlarında getirdikleri kahveden hazırladı. Yaklaşık yarım saat kafede oturarak, kahve içen hırsızlar, soğuk içecekleri de çalarak, kaçtı.

Bölge esnafı, kafeden hırsızlık yapıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin haber verdiği kafe sahibi Yunus Tok (22), karşılaştığı durum karşısında şaşırdı. Olay yeri incelemesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevreden güvenlik kamerası incelemesinin ardından hırsızların, F.Ç. (29) ve C.O. (27) olduğunu belirleyen ekipler, yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.'KAHVELERİNİ DE YANLARINDA GETİRMİŞLER'

Olayla ilgili konuşan işletme sahibi Yunus Tok, "Geçen günlerde yasağı fırsat bilip yeniden gelip soymuşlardı. İçeride bulunan kahve makinesi, tost makinesi ne var ne yoksa çaldılar. Aynı kişiler tekrar soymak istemiş ama bu sefer çalacak bir şey bulamayınca kahve yapıp içmiş, yarım saat kendi mekanları gibi takılıp gitmişler. Giderken geçen sefer almadıkları içecekleri de alan hırsızlar bize masraf olmamak için kahvelerini de yanlarında getirmiş" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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