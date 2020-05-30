DHA YURT BÜLTENİ - 11 Maskeli hırsızlar kameraya yakalandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir evden 5 bin TL ile ziynet eşyalarını çalan maskeli hırsızlar, kameraya yansıdı.

Maskeli hırsızlar kameraya yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir evden 5 bin TL ile ziynet eşyalarını çalan maskeli hırsızlar, kameraya yansıdı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ay Yıldız Sokak üzerindeki bir apartmanın 2'inci katında yaşayan Hilal B.'nin evine hırsız girdi. Evde kimse yokken gündüz 12.00 sıralarında evin kapısını zorlayarak içeri giren ikisi kadın 3 kişi, 3 dakikada 5 bin TL ile ziynet eşyalarını çalıp, kayıplara karıştı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 kişi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri, kameraya yakalanan 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA