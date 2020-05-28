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INTERPOL'ÜN ARADIĞI 700 BİN LİRALIK OTOMOBİL, KONYA'DA BULUNDUINTERPOL tarafından Almanya'dan çalıntı olarak aranan 700 bin TL değerindeki lüks otomobil, Konya'daki otoparkta park halinde bulundu.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
28.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:54

INTERPOL'ÜN ARADIĞI 700 BİN LİRALIK OTOMOBİL, KONYA'DA BULUNDU

INTERPOL tarafından Almanya'dan çalıntı olarak aranan 700 bin TL değerindeki lüks otomobil, Konya'daki otoparkta park halinde bulundu. Olayla ilgili M.E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi'ndeki otoparkta, plakasız lüks otomobil olduğunu tespit etti. Aracın sorgusunu yapan polis, 2012 model otomobilin 2016 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ve Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı olarak arandığı tespit etti. Piyasa değeri 700 bin TL olduğu belirtilen lüks otomobil bulunduktan sonra M.E. gözaltına alındı. Otomobili kendisine arkadaşının getirdiğini öne süren M.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Interpol'e yazı yazan polisin, gelecek cevaba göre aracı sahibine ya da Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------Lüks otomobilin otoparktaki görüntüsü-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK- Adem YILDIZ/KONYA,

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Manisa'da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldü (2)

ÇALIŞMAK İÇİN MANİSA'YA GELMİŞManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sabah işe giderken erkek arkadaşı Yusuf A., tarafından pompalı tüfek ile öldürülen Gülnur Kocabaş'ın aslen Kütahya'nın Şaphane ilçesinden olduğu, 2 yıl önce kendisinden 4 yaş büyük ablasıyla Manisa'ya yerleştiği öğrenildi. Kocabaş'ın, aslen Aydın'ın Söke ilçesinden olan Yusuf A. ile çalıştıkları Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik malzeme üretilen fabrikada 1 yıl önce tanıştıkları belirlendi.ABLA TEŞHİS ETTİ, CENAZE KÜTAHYA'DAAcı haberi alan Gülnur Kocabaş'ın ailesi ise Manisa'ya gelmek üzere yola çıktı. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam eden Kocabaş'ın cenazesini ise aynı iş yerinde çalışan, birlikte aynı evi paylaştığı ablası teşhis etti. Kocabaş'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Kütahya'nın Şaphane ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.ERKEK ARKADAŞI SABIKALI ÇIKTIÖte yandan polisteki işlemleri süren şüpheli Yusuf A.'nın ifadesinde, Kocabaş ile bir süredir arkadaş olduklarını belirtip, "Kendisini seviyordum. Beni aldattığını öğrendim. Sabah evden çıkınca yanımdaki pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum" dedi. Yusuf A.'nın memleketi Söke'de karıştığı hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, akrabalarıyla bayramlaşmaya giden 'Covid-19' hastası, 18 kişiye virüs bulaştırdı. Temaslı kişilerin yaşadığı mahalle, karantinaya alınırken, filyasyon ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ismi açıklanmayan kişi, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti. Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı. Testlerin sonucunda 18 kişide koronavirüs tespit edildi.TOPRAK YOLU KULLANARAK KARANTİNAYI İHLAL ETTİKayapınar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Mahalleye giden yollar, kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu. Karantina altındaki mahalle görüntülenirken, bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak, mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü.

Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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