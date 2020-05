DHA YURT BÜLTENİ - 11 İRAN'IN SIFIR NOKTASINDA HUDUT KARTALLARI BAYRAMLAŞTIHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İran'a sıfır noktasında bulunan Hudut Taburu'nda görevli Hudut Kartalları, hem birbirleriyle hem de komutanlarıyla bayramlaştı.

Hem terörle mücadelede, hem de kaçakçılığa karşı yoğun mücadele verilen, İran sınırının sıfır noktasında bulunan 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığı Piyade Yarbay Mesut Dursun Varoluş Kışlası'nda bayramlaşma heyecanı yaşandı. Hudut Kartalları sabah içtima alanında önce birbirleriyle, ardından da komutanlarıyla bayramlaştı. Kışla önünde düzenlenen bayramlaşmada askerlere hitap eden Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Vahit Yılmaz, "Bu bayram sabahında belki ailelerimizden ayrı olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Ancak daha büyük bir ailenin ferdi olmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bireyi olmanın onurunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Unutmayalım ki her insanoğluna Hakkari Yüksekova İran sınırında böyle bir bayram sabahı nasip olmaz. Dolayısıyla burada Türk milleti adına görev yapmaktan ülkemizin bölünmez bütünlüğü için ter dökmekten hiçbir zaman geri durmayacağımızı yüce milletimize iletmek istiyorum. Sizleri ve ailenizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Sosyal mesafenin de korunduğu alanda komutanlarıyla bayramlaşan askerler ardından görevlerinin başına döndü.TÜRKİYE'NİN DİĞER UCUNDAKİ AİLESİYLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜHudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Eyüp İşler, nöbet kulesinde nöbet tutan Sözleşmeli Er Okan Dönmezer'in Edirne'deki ailesini aradı. Baba Nurettin Dönmezer, görüntülü olarak konuştuğu oğlunun ve komutanının bayramını kutladı. Nurettin Dönmezer, "Oğlum senin, arkadaşlarının bayramını kutlarım. Allah'a emanet olun" dedi. Sözleşmeli er Dönmezer ise, "Biz burada iyiyiz bizi merak etmesinler. Görevimizin başındayız" dedi. Binbaşı Vahit Yılmaz, kaçakçılık ve bölücü terör örgütüne karşı her türlü tedbiri her zaman aldıklarını belirterek, "Birinci Hudut Tabur Komutanlığı olarak milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyoruz. Bizler burada sınırın sıfır noktasında milletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Kaçakçılık ve bölücü terör örgütüne karşı her türlü tedbiri her zaman almaktayız. Milletimiz bize güvensin. Milletimizin bayramını kutluyoruz" dedi.

-Taburdan detaylar

Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması ile 196 işçi ile birlikte Suudi Arabistan'da kalan İslam Kam'ın (46) çocukları Gamze (14), Emrehan (10) ve Furkan (6), kayda aldıkları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek babalarını bayramda yanlarında görmek istediklerini belirterek, yardım istedi. O anları sosyal medyada paylaşan çocukların isteği gerçek oldu. Cumhurbaşkanlığının koordinesinde Türkiye'ye getirilen işçilerin ailelerine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ordu'nun ünye ilçesinde yaşayan Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması ile Suudi Arabistan'da kalan aralarında babaları İslam Kam'ın da yer aldığı 196 işçi için kayda aldıkları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Üç kardeş kayda aldıkları görüntülerde "Sayın Cumhurbaşkanım, benim babam 200 kişilik grup ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine çalışmak gittiler ve bu virüs sebebiyle her yerde olduğu gibi onların da işleri durdu. 1 aydır belki de daha fazla süredir çalışmıyorlar ve ülkemize gelmek istiyorlar ama her ne kadar uğraşsalar da gelemiyorlar. Cidde Başkonsolosluğu'na her ne kadar müracaat etseler de bir türlü sonuç alamadılar. Firmanın devlete olan borçları nedeniyle babam ve arkadaşları orada resmen rehin gibi tutuluyorlar. Konsolosluk ve firma işbirliği yaparak babam ve arkadaşlarını hiçe sayıyorlar, görmezden geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizleri bayramda babalarımıza, babalarımızı da bize kavuşturun" çağrısında bulundu. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalan 196 işçi için harekete geçti. Konsolosluklarla görüşen bakanlık, Türk işçiler için ülkeye uçak gönderdi. Türk işçileri alan uçaklar, dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa ve İstanbul Havalimanı'na indi. Burada sağlık kontrollerinden geçirilen işçiler, daha sonra otobüslerle memleketlerine gönderildi.

ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Yaklaşık 2 aydır babalarını göremeyen Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, babaları İsmail Kam'a kavuştu. Heyecanla bekleyen üç kardeş, babalarına kavuşmaları sırasında duygusal anlar yaşadı. Sokağın başında babalarını gören çocuklar, koşarak babalarına sarıldı, ardından ise evde özlem giderdi.

'BAYRAMI BABAMIZLA GEÇİRECEĞİZ'

Babasına kavuşmanın duyduğu mutluluğu yaşayan Gamze Kam, "Yaklaşık iki ay süren bu zorlu süreç sona erdi. Babam gelmeden önce çok endişe ediyorduk. Sonunda bu endişelerimiz geçti. Şu an çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bayramı babamızla geçireceğiz. Babamızın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgilenen tüm devlet büyüklerimize, başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BEN BABAMA, BABAM DA BANA KAVUŞTU'

Emrekan Kam ise, "Çektiğimiz video ile sesimizi duyurabildik sanırım. Yetkililer olaya el attılar. Biz biliyorduk ki, üst birimler olaya el atarlarsa babamların geleceğini. Bu yüzden paylaştık videoyu. Onlar da sağolsun sesimizi duydular ve harekete geçtiler. Ben babama, babam da bana kavuştu. Ben şu anda çok mutluyum. Beni babama kavuşturmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HEDİYE BABAMIN GETİRİLMESİ'

Doğum gününü babasıyla kutlamayı hayal ettiğini ancak bu hayalini geç de olsa şimdi gerçekleştireceğini ifade eden Furkan Kam, "12 Mayıs benim doğum günümdü. Doğum günümü babamla kutlamak istiyordum ama olmadı. Babamla birlikte çok mutluyum. Babamla birlikte doğum günümü geçiremesem de babamla bayramı birlikte geçiriyoruz. Bana en büyük hediye babamın buraya getirilmesi" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMA, AİLEME KAVUŞTUM'

Çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşayan İsmail Kam da, "Yaklaşık 50 gündür mağduriyet yaşadık. Biz orada belli bir sıkıntılı süreçten geçtik. Bize koronavirüs salgını nedeniyle isteyenler ülkesine dönebilir denildi. Biz ülkemize gelmek istedik ama oradaki şirket bizi göndermek istemedi. Maaşlarımızı vermedi. Biz çok zor durumlar yaşadık. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat üzerine Türkiye'ye geldik. Çok mutluyum. Şu anda geldik. Çocuklarıma, aileme kavuştum. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

