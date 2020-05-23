DHA YURT BÜLTENİ - 11
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 11

TRABZON'DA DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 3 ÇAY İŞÇİSİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ YARALITRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
23.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:48

TRABZON'DA DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 3 ÇAY İŞÇİSİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ YARALI

TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Haber-Kamera: Sekçuk BAŞAR - TRABZON-DHA

==========

Muş'ta yasağın ilk günü polisin sıkı denetimi sürüyor

MUŞ'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte sıkı denetimlere başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kentte ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında denetimlere başlayan polis, trafiğe çıkan araçları ve vatandaşları tek tek durdurarak, kimlik ve izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesiyor. Ekipler, kısıtlamanın son günü olan 26 Mayıs'a kadar denetimlerini sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinin şehir içi denetim noktasından detay-Polis ekiplerinin araç denetimlerinden detay-Polis ekiplerinin yaya denetimlerinden detay-Denetim çalışmasından detaylar

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

======================

Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 'Kesik İbo' lakaplı cezaevi firarisi İbrahim Dalkıran, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, tutuklandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan 13 yıl hapis cezası alan ve Kasım 2019'da Dalaman Açık Cezaevi'nden firar eden 'Kesik İbo' lakaplı İbrahim Dalkıran'ın Manavgat'ın Çayyazı Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, İbrahim Dalkıran'ın Çayyazı Mahallesi'nde olduğunun tespit edilmesi üzerine bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin geldiğini gören İbrahim Dalkıran kaçmaya çalıştı. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Dalkıran, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan İbrahim Dalkıran, yapılan sağlık muayenesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adliyeden görüntüİbrahim Dalkıran'ın adliyeye getirilişiAdliyeden detay

80 MB/// 00.43"HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

========

Adana'da arife günü sessizliğe büründü

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arife günü, meydanlar ve çarşılar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Adana sessizliğe büründü. Ramazan Bayramı arifesinde, Büyüksaat Çarşısı, 5 Ocak Meydanı, Çakmak Caddesi ve kentin diğer işlek noktaları, güvercinler ile sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri, meydanlarda ve çarşılarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay Michael Jordan
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 12:52:03. #1.15#
title