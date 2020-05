DHA YURT BÜLTENİ - 11 Şehit yüzbaşının cenazesi memleketi Isparta'daKARS'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi.

KARS'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi. Şehidin naaşı uçaktan indirildiği sırada yakınları, "Biz seni böyle mi göndermiştik? Bize böyle mi geri gelecektin yavrum?" diyerek ağıtlar yaktı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında dün saat 15.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, helikopterle götürüldüğü Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi bu sabah Kars'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

Saat 11.20 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 101 numaralı askeri nakliye uçağındaki şehidin naaşı, tören kıtası tarafından yakınlarının gözyaşları arasında alınarak, omuzlarda Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına kadar taşındı. Şehidin cenazesini karşılamaya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile şehidin yakınları ve diğer protokol üyeleri geldi. Şehidin naaşı uçaktan indirildiği sırada yakınları, "Biz seni böyle mi göndermiştik? Bize böyle mi geri gelecektin yavrum?" diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin naaşı daha sonra cenaze nakil aracıyla havalimanından alınarak Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması beklenen, saat 15.30'da Isparta Valiliği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi Isparta Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Uçağın havaalanına inişiŞehit yakınların ve protokol üyelerinin karşılamasıCenazenin araca konulmasıDetaylar

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kayıp kadının ırmakta cansız bedeni bulundu, 5 erkek gözaltına alındı

ORDU'da, dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Sarı'nın ırmak kenarına birlikte gittiği 5 erkek gözaltına alındı. Ordu'da yaşayan Pınar Sarı'nın ailesi dün akşam saatlerinde, polise kızlarının kayıp olduğunu bldirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. Mobese kameralarından Sarı'nın beraberinde 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Melet Irmağı ile çevresinde arama çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 5 kişiyi, sabaha karşı gözaltına aldı.Bu sabah saat 11.00 sıralarında da dalgıç polisler, Pınar Sarı'nın cansız bedenine ulaştı.Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Pınar Sarı'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKadının vesikalığıOlay yeriKadının cesedinin ambulansa konulmasıDetaylar

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ ORDU

Ataş ailesinin boşalttığı evde, 60 yılan yakalandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, eve giren yılanlar nedeniyle akrabalarına taşınmak zorunda kalmıştı. Belediye ekiplerinin de ilaçlama yaptığı evlerine dönmek için yardım bekleyen aile, şu ana kadar evde yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını söyledi.Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Ataş ailesi, yılan kabusu yüzünden 5 Mayıs'ta evlerini terk ederek Davut Ataş'ın ağabeyinin evine yerleşti. Bu tarihten sonra her gün eve giderek yılanları kontrol eden aile üyeleri, şu ana kadar yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını söyledi. Aile üyeleri, yakaladıkları yılanları torbalara koyarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Yaklaşık 2 haftadır akrabalarının evinde yaşayan Ateş ailesi, kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini ve evlerine dönmeyi istediklerini söyledi. Ailenin yerleştiği evin sahibi Ağabey Sabri Ataş, "Şu ana kadar evden 60 yılan çıkardık. Kardeşimin ailesiyle birlikte yaşıyoruz ve zor durumdayız. Evin her tarafından yılanlar çıkıyor. Çocukların psikolojileri bozuldu. Hayırseverlerden ve devlet yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz" dedi. 'BELEDİYE EKİPLERİ İLAÇLAMA YAPTI'Yılanların çıkması üzerine evlerini terk ettiğini anlatan Sanya Ataş ise çaresiz kaldıklarını belirterek, "Çocuklarım ve hasta olan eşimle birlikte perişan olduk. Yılanlardan dolayı evimize giremiyoruz. Şu an kadar evden 60 yılan çıkarıldı. Her gün evi kontrol ediyoruz. Şu ana kadar sadece belediye ekipleri evimizde ilaçlama çalışması yaptı. Ancak hiçbir gelişme olmadı. Çaresiz durumdayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Evden görüntü-Eve girenler-Evden yılan araması-Evin içinden detaylar-Çocukların elinde soba ile yılan aramasından detaylar-Evin çatlak yerlerinde yılanların görünmesi-Salonda çıkan yılan-Yılandan detaylar-Sabri Ataş ile röp-Sanya Ataş ile röp-Zeliha Ataş ile röp-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA, (Hakkari),

UNESCO mirasına dökülen molozlar kaldırılıyor

DİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların DHA tarafından görüntülenmesi üzerine Sur Belediyesi, harekete geçti. İş makineleriyle molozlar kaldırılmaya başlanırken, Kaymakam Abdullah Çiftçi, sorumlulara en ağır cezanın verileceğini söyledi.Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyatlarla kirletildi.

HAFRİYAT DÖKÜMÜNÜ DHA GÖRÜNTÜLEDİDemirören Haber Ajansı tarafından dün Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların görüntülerinin yayınlanması üzerine Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı, harekete geçti. Belediye ekipleri, bu sabah saatlerinde iş makineleriyle Hevsel Bahçeleri'ne girerek, molozları kaldırmak için çalışmalara başladı. Sur Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hevsel Bahçeleri'ne hafriyatların bertaraf edileceği ve dökenlerin de tespit edilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

'YAPANLAR AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK'

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sorumluların en ağır şekilde cezalandıracağını belirterek, "Hevsel Bahçeleri'ni korumak için gerekli olan her türlü tedbir alınacak ve bu alana hafriyat dökümü dahil yapılan tecavüzler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Hevsel Bahçeleri dünya mirasıdır birlikte sahip çakalım. Vatandaşlarımızdan ve özellikle Hevsel Bahçeleri mülk sahiplerinden bu alana sahip çakmalarını, arazi kazanma amacıyla yapılan bu tür hafriyat dökümlerine tevessül etmemelerini, izin vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

