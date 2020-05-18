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Kayıp PTT çalışanı, taksiciye 'Arkadaşlarım alacak' demişANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, ailesine 'İftara geleceğim' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan PTT dağıtıcısı Uğur Tayman'ı (29) arama çalışmaları sürdü.

DHA YURT BÜLTENİ-11
18.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:57

Kayıp PTT çalışanı, taksiciye 'Arkadaşlarım alacak' demiş

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, ailesine 'İftara geleceğim' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan PTT dağıtıcısı Uğur Tayman'ı (29) arama çalışmaları sürdü. Uğur Tayman'ın, en son kendisini gölet kenarına bırakan taksiciye "Arkadaşlarım gelip alacak" dediği belirtildi.

Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'nde dağıtıcı olarak görev yapan Uğur Tayman, 15 Mayıs Cuma günü Elmalı'da yaşayan ailesine ailesini arayıp, iftara geleceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Tayman'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tayman için arama çalışması başlattı.

Cuma günü ilçe merkezinde görülen, bir gün sonra ise bir taksicinin Pirhasanlar Mahallesi'ndeki Eşek Göleti civarında bıraktığını söylediği Uğur Tayman için gölette de dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Ancak aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.Uğur Tayman'ın, kendisini gölete bırakan taksiciye, "Arkadaşlarım gelip alacak" dediği de öğrenildi. Polis taksicinin ifadesine başvururken, Uğur Tayman'ın kaybolduğu bölgede bugün de arama yapıldı.Uğur Tayman'ı arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Uğur Tayman'ın en son görüldüğü göletin çevresindenUğur Tayman'ın sosyal medya görüntüsü

Uğur Tayman'ın fotoğrafları

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya),

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Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

ESKİŞEHİR'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, depo içerisinde bulunan 2 iş makinesi yanarak zarar gördü.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesinde bulunan EMKO sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine giden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içinde elektronik malzeme, kağıt ve plastiklerinde bulunduğu depo yangını kontrol altına alındı. Geri dönüşüm fabrikasının deposu tamamen yanarken, içinde bulunan 2 iş makinesi de zarar gördü. Depodaki yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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