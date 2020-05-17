DHA YURT BÜLTENİ-11 Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinliklerSUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek, getirildikleri Malatya'da karantinaya alınan 170 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri yurdun koridorlarında çeşitli etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinlikler

SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek, getirildikleri Malatya'da karantinaya alınan 170 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri yurdun koridorlarında çeşitli etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan getirilip, Malatya'da Battalgazi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 170 Türk vatandaşının bütün ihtiyaçları karşılanırken, zamanlarını geçirmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen çeşitli hediyeler veriliyor. Karantina kapsamında yurtlarda kalanlar zaman zaman kendi aralarında farklı aktiviteler de düzenliyor. Koridorlarda sosyal mesafe kuralına uyarak, şarkılar söyleyenler, 3 metre aralıklarla birbiriyle sohbet ediyor.

'YURTLARIMIZDA POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEDİ'

Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yurtların bahçesine karantinaya alınanlar adına fidan diktiklerini söyledi. Yurtlarda kalanların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve şu ana kadar karantinada kalanların hiçbirinde pozitif vakaya rastlanmadığını anlatan Kayhan, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını başladığından bu yana ülkemizde de bazı tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerin başında Gençlik Spor Bakanı'mızın özellikle yurtların hazır hale getirilmesi noktasında yurt dışından getirilecek olan vatandaşlarımızın getirilmesi ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şu ana kadar yurtlarımıza; Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Azerbaycan ve Katar'dan misafirlerimiz geldi. 14 gün boyunca burada karantinaya aldık. Süreci dolan misafirlerimizi gönderdik. Halen kalanlara da 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar hamdolsun hiçbir vatandaşımızda pozitif vaka tespit edilmedi. Karantina süreçleri sağlıklı bir şekilde devam etti."

Kayhan, karantina sürecinde vatandaşlara kitap ve çocuklara oyuncak hediye edildiğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından Malatya'ya getirilen Türk vatandaşları da ülkelerinde oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yurtta görüntü-Yurtta kalanlar-Muhabir Taha Ayhan'ın anonsu-Karantinada kalanlar röpler.-Şarkı söylemeleri-Gitar çalan-Hep birlikte alkış çalanlar-Çocuların oynaması-Çocuklara oyuncak dağıtılması-Odalara kitap dağıtılması-Müdür Ebubekir Kayhan röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Rize'de drone ile maske denetimi sürüyor

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı, polis ekiplerince drone ile havadan denetleniyor. Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurala uymayanlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağını belirtti.

İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla Rize'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinde maske takılıp takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. 'Maskemle güvendeyim' adı verilen denetimlerde polis ekipleri de drone ile de kontrollerde bulundu.

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, kurallara aykırı davrananlara da cezai işlem uygulandığını söyledi. Gökduman, "Alınan kararın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla arkadaşlarımız drone ile havadan denetimlerini yapıyor. Bu biz tespitleri yaptıktan sonra maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulayacağız. İlimizde alınan kararlara vatandaşlarımız uyuyor. Vatandaşları bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Uymayanlara 3 bin 150 lira idari ceza işlem uygulanacaktır" dedi.

'İNSANLAR ÖLMEYİ BAYILMAK ZANNEDİYOR'

Kent sakini İbrahim Tabak, salgında insanların kendi için tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu uygulamaya gerek yok. İnsanlar kendileri için önem almalı. İnsanlar ölmeyi bayılmak zannediyor galiba. Kurallara hepimiz uymalıyız" diye konuştu.

Maskesiz sokağa çıkma yasağının yerinde bir karar olduğunu savunan Hasan Kutlu da, "Çok doğru bir karar. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor. Kendi sağlığımız için kuralla uymalıyız" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Drone detay.-Vatandaş röp. -Rize Emniyet Müdürü (Nurettin Gökduman Açıklama)-Drone denetleme grüntüüsü-Muhabir Anansu(Mehmet Can PEÇE)

HABER-KAMERA: Aytekin KALENDER- MEHMET CAN PEÇE RİZE/ DHA

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Adana'da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda dün gece çıkan yangın, bugün itfaiye ekiplerince havadan da helikopter desteğiyle söndürüldü.

Gedikli Mahallesi'nde önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yanan ancak bir süre sonra söndürülen ormanlık alanda dün gece yine yangın çıktı. Dumanları görenler, itfaiye ve '177 Orman Yangın Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için gece boyu yoğun çaba sarf etti. Bu sabah Kozan Baraj Gölü kıyısında konuşlandırılan helikopter ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü henüz belirlenemedi.

Kaynak: DHA