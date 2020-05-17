DHA YURT BÜLTENİ-11
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-11

Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinliklerSUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek, getirildikleri Malatya'da karantinaya alınan 170 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri yurdun koridorlarında çeşitli etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

DHA YURT BÜLTENİ-11
17.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:21

Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinlikler

SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek, getirildikleri Malatya'da karantinaya alınan 170 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri yurdun koridorlarında çeşitli etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan getirilip, Malatya'da Battalgazi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 170 Türk vatandaşının bütün ihtiyaçları karşılanırken, zamanlarını geçirmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen çeşitli hediyeler veriliyor. Karantina kapsamında yurtlarda kalanlar zaman zaman kendi aralarında farklı aktiviteler de düzenliyor. Koridorlarda sosyal mesafe kuralına uyarak, şarkılar söyleyenler, 3 metre aralıklarla birbiriyle sohbet ediyor.

'YURTLARIMIZDA POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEDİ'

Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yurtların bahçesine karantinaya alınanlar adına fidan diktiklerini söyledi. Yurtlarda kalanların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve şu ana kadar karantinada kalanların hiçbirinde pozitif vakaya rastlanmadığını anlatan Kayhan, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını başladığından bu yana ülkemizde de bazı tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerin başında Gençlik Spor Bakanı'mızın özellikle yurtların hazır hale getirilmesi noktasında yurt dışından getirilecek olan vatandaşlarımızın getirilmesi ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şu ana kadar yurtlarımıza; Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Azerbaycan ve Katar'dan misafirlerimiz geldi. 14 gün boyunca burada karantinaya aldık. Süreci dolan misafirlerimizi gönderdik. Halen kalanlara da 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar hamdolsun hiçbir vatandaşımızda pozitif vaka tespit edilmedi. Karantina süreçleri sağlıklı bir şekilde devam etti."

Kayhan, karantina sürecinde vatandaşlara kitap ve çocuklara oyuncak hediye edildiğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından Malatya'ya getirilen Türk vatandaşları da ülkelerinde oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yurtta görüntü-Yurtta kalanlar-Muhabir Taha Ayhan'ın anonsu-Karantinada kalanlar röpler.-Şarkı söylemeleri-Gitar çalan-Hep birlikte alkış çalanlar-Çocuların oynaması-Çocuklara oyuncak dağıtılması-Odalara kitap dağıtılması-Müdür Ebubekir Kayhan röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

======================

Rize'de drone ile maske denetimi sürüyor

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı, polis ekiplerince drone ile havadan denetleniyor. Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurala uymayanlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağını belirtti.

İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla Rize'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinde maske takılıp takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. 'Maskemle güvendeyim' adı verilen denetimlerde polis ekipleri de drone ile de kontrollerde bulundu.

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, kurallara aykırı davrananlara da cezai işlem uygulandığını söyledi. Gökduman, "Alınan kararın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla arkadaşlarımız drone ile havadan denetimlerini yapıyor. Bu biz tespitleri yaptıktan sonra maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulayacağız. İlimizde alınan kararlara vatandaşlarımız uyuyor. Vatandaşları bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Uymayanlara 3 bin 150 lira idari ceza işlem uygulanacaktır" dedi.

'İNSANLAR ÖLMEYİ BAYILMAK ZANNEDİYOR'

Kent sakini İbrahim Tabak, salgında insanların kendi için tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu uygulamaya gerek yok. İnsanlar kendileri için önem almalı. İnsanlar ölmeyi bayılmak zannediyor galiba. Kurallara hepimiz uymalıyız" diye konuştu.

Maskesiz sokağa çıkma yasağının yerinde bir karar olduğunu savunan Hasan Kutlu da, "Çok doğru bir karar. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor. Kendi sağlığımız için kuralla uymalıyız" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Drone detay.-Vatandaş röp. -Rize Emniyet Müdürü (Nurettin Gökduman Açıklama)-Drone denetleme grüntüüsü-Muhabir Anansu(Mehmet Can PEÇE) 

HABER-KAMERA: Aytekin KALENDER- MEHMET CAN PEÇE  RİZE/ DHA

========================

Adana'da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda dün gece çıkan yangın, bugün itfaiye ekiplerince havadan da helikopter desteğiyle söndürüldü.

Gedikli Mahallesi'nde önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yanan ancak bir süre sonra söndürülen ormanlık alanda dün gece yine yangın çıktı. Dumanları görenler, itfaiye ve '177 Orman Yangın Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için gece boyu yoğun çaba sarf etti. Bu sabah Kozan Baraj Gölü kıyısında konuşlandırılan helikopter ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü henüz belirlenemedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Hasan Şaş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Adana Çocuk Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-11 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 16:34:22. #1.14#
title