DHA YURT BÜLTENİ - 11 Çorum'da sokak ortasında başından genç, kurtarılamadıÇORUM'da, yol ortasında karşılaşıp tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vurulan Fatih Er (21), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da sokak ortasında başından genç, kurtarılamadı

ÇORUM'da, yol ortasında karşılaşıp tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vurulan Fatih Er (21), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Er'in yaralandığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, Çarşamba akşamı saat 02.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Fatih Er, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı Kazım B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Fatih Er'e ateş etti. Fatih Er, başına isabet eden kurşunla yaralanırken, Kazım B. motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatih Er, ambulansla götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fatih Er, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Kazım B.'yi yakalamak için çalışma yürütüyor. Kazım B.'nin Fatih Er'i vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: DHA