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Fatma Şahin: ABD'nin 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısı kaldırıldıGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'nin kente yönelik 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısının 'güvenli bölge'ye dönüştürüldüğünü belirtti.

DHA YURT BÜLTENİ-11
12.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:19

Fatma Şahin: ABD'nin 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısı kaldırıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'nin kente yönelik 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısının 'güvenli bölge'ye dönüştürüldüğünü belirtti. Şahin, "ABD Büyükelçisi David Satterfield ile bugün telekonferans görüşmesi yaptık. Görüşmede büyükelçi, Türkiye'nin bütün sınırlarının güvenli bölgeye dönüştürüldüğünü söyledi" dedi. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ABD Büyükelçisi David Satterfield ile telekonferans aracılığıyla görüşme yaptı. Görüşmede Satterfield'in, ABD vatandaşlarına yapılan 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısının kaldırıldığını söylediği öğrenildi.

Büyükelçi ile yaptığı görüşmenin ardından gazeteciler ile bir araya gelen Fatma Şahin, "ABD tarafından bu şehrin güvenliği olduğuyla ve diğer şehirlerden farklı olmadığı ile ilgili yıllardır büyük mücadele verdik. Özellikle Fırat Kalkanı ile birlikte bölgenin güvenli hale dönüştüğünü, özellikle yurt dışından gelecek olan vatandaşların ve turistlerin bu bölgeye gelirken kendi vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptığı ve bunun bize büyük zarar verdiğini anlattık. ABD tarafından yeni bir büyükelçi atandı. Gelir gelmez kendisiyle bir görüşme yaptık. Avrupa Birliği'nin uyguladığı Gaziantep'i yeşil bölgeye alması ve güvenli olarak gösterilen modeli Amerika'nın da yapması gerektiğini söyledik. Büyükelçi bugün telekonferans ile görüşmek isteyerek, Türkiye'nin bütün sınırlarının güvenli bölgeye dönüştürüldüğünü söyledi. Pandemi süreci sonunda kendisinin başkanlığında turizm heyetleri Gaziantep'e gelecek" diye konuştu

Yapılan uyarının kaldırılmasının Gaziantep için çok önemli olduğunu belirten Şahin, "Gaziantep bölge kültür turizminin başkenti ve müzeler şehri. Kültürel turizme önem veren ABD'li turistler için burada önemli bir hazine var. O nedenle yapılan bu açıklamayı Gaziantep açısından çok önemli buluyorum. Bizim amaçlarımızdan birisi Kapadokya'ya gelen Asya turistini bölgeye getirmekti. Bizi hep Amerika'nın seyahat uyarısı nedeniyle Japon turistlerin gelemediğini söylüyorlardı. Şu anda bu uyarı kaldırıldı, hayırlı uğurlu olsun" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Telekonferans görüşmesiFatma Şahin'in açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ  -GAZİANTEP-DHA)

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ZONGULDAK'TA İLK DEFA VEFAT VE VAKA YAŞANMADI ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, salgının başladığı günden itibaren vaka ve vefat sayısının fazla olduğu kentte ilk defa pazartesi günü ölüm ve yeni pozitif vaka yaşanmadığını açıkladı.Vatandaşlarda durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehirlerle birlikte araç ve yaya giriş ile çıkışlarında tedbirler uygulanan Zonguldak ili, vaka ve vefat sayılarının oldukça yüksek seyretmesiyle riskli bölgeler içerisinde yer aldı. Vali Bektaş, twitterdan yaptığı açıklamada kentte ilk defa pazartesi günü vaka ve vefat yaşanmadığını ifade etti. Zonguldak'taki koronavirüs tablosunu da paylaşan Vali Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah." dedi.

59 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vali Bektaş'ın paylaştığı tabloya göre Zonguldak'ta bugüne kadar 9043 test yapıldı. 750 kişide pozitif vakaya rastlanırken 59 hasta ise yaşamını yitirdi. 470 hastanın iyleştiği kentte 10 hastanın yoğun bakımda, 3 hastanın da entübe olarak tedavisine devam edildiği belirtildi.

Zonguldak'lı vatandaşlar, virüse karşı verilen mücadeleye destek verdiler ve yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyetlerini dile getirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Vatandaş röportajları

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, -

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Koronavirüsü yenen kasap, alkışlarla taburcu oldu

Kayseri'de koronavirüs hastalığını yenen kasap İsmail Özkara (48),sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Kayseri'de kendini ait dükkanda 30 yıldır kasaplık yapan İsmail Özkara, 30 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Hastanede gözlem altına alınan İsmail Özkara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alınan Özkara'nın, 12 gün sonra yapılan testi negatif çıktı. Hastaneden taburcu edilmesine karar verilen Özkara, alkışlar eşliğinde evine uğurlandı. Özkara'ya sağlık çalışanları tarafından 14 gün kendisini evde izole etmesi uyarısı yapıldı.

'HASTALIK NEREDEN BULAŞTI ANLAMADIM'

Sağlığına kavuşan Özkara, "Her şey iş yerimde biranda üşüme ile başladı. Bu hastalık bana nereden bulaştı, anlamış değilim. Hastaneye gittiğimde ateşimi ölçtüler ve koronavirüse yakalandığım ortaya çıktı. 12 gün hastanede yattım ve şükürler olsun sonuçlar negatif çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' derken çok doğru söylediğini bir kez daha anladım. Şimdi 14 gün kendimi izole edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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