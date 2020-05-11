DHA YURT BÜLTENİ - 11
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 11

DHA YURT BÜLTENİ - 11
11.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:17

Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadıADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar kapılarını açtı.

Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı

ADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar kapılarını açtı. Bunun üzerine tıraş olmak için berbere giden Hüseyin Yıldırım (16) ise 20 yaş altı olduğu için tıraş olamadı.

Yeni tip koronavirüs salgının ülkede etkisini göstermeye başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 21 Mart 2020 günü saat 18.00 itibariyle kuaför, güzellik salonu ve berberlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 51 gün sonra bu işletmeler bugünden itibaren işbaşı yaptı. Adana'da ise sabah erken saatlerden itibaren iş yerlerinde hazırlık başladı. Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ilk olarak iş yerlerini tamamen dezenfekte ettikten sonra tek kullanımlık araç-gereçlerini kullanıma hazır hale getirdi.

Uzun süredir tıraş olamayan vatandaşlar randevu saatlerine uygun bir şekilde berberlere gelerek tıraş oldu. İş yerleri girişinde müşterilerin ilk olarak ateş ölçümü yapıldı. Daha sonra maskesi olmayan müşterilere berberler tarafından maske verildikten sonra içeriye alındı. Sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu berberlerde vatandaşlar maske ile tıraş oldu. BİZİM İÇİN DE GEÇERLİ SANDIMSeyhan ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım da tıraş olmak için bir berber dükkanına girdi. Berber Ömer Avşar ise Yıldırım'ın isteğini kısıtlama kapsamında olduğu için geri çevrildi. Yıldırım, "Ağabey ne yapalım? Sağlık olsun, kısmet değilmiş. Ben berberler açılınca bizim için de geçerli sandım ve eve en yakın berbere geldim. Fakat bize yasak devam ediyormuş. Şimdi eve dönüyorumö diye konuştu.YOĞUNLUĞU ÖZLEDİKYıldırım'ın tıraş olma isteğini geri çeviren berber Ömer Avşar ise, "Kardeşimi üzülerek geri çevirdik. Kurallara uymamız şart. Her şey düzelince bizzat ben keseceğim saçlarınıö dedi. Uzun süre sonra iş yerini açtığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen berber Ömer Ahmet Tekakan, randevularının dolduğunu ve saat 21.00'e kadar hizmet vereceklerini söyledi. Tüm kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi dikkate alarak çalıştıklarını belirten Tekakan, yoğunluğu özlediklerini belirtti.2,5 aydır tıraş olmadığını ve yasağın kalkmasıyla birlikte soluğu berberde aldığını kaydeden Kanat Gedik ise "İnsanlar epey bunalmıştı. Açıldığı iyi oldu. Zaten çoğu dökülmüş olan saçlarımı da kesip kurtulacağımö dedi.Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yaptığını ve böyle bir süreci ilk defa yaşadığını belirten berber Eser Ak ise ustura ile tıraş olmak isteyen müşterilerinin olduğunu ama onlara kibarca kuralları hatırlattıklarını ve evlerinde sakal tıraşı olmaları gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Berber Ömer Avşar'ın saç traşı yaparken görüntüsüTraş olamayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım ile röp.Berberin müşterisi ateşini ölçerek içeri almasıSaç traşından genel ve detaylarBerberler ile röportajlarKadın kuaföründeki kadınlardan görüntülerKadınlar ile röportajlarKadın kuaförü ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

========================

Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayıp, çalma anları kamerada

Bursa'da, internet altyapısı üzerine çalışan firmadan 25 gün arayla 2 kez hırsızlık yapıldı. Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayarak, çaldıklarını belirten firma yöneticisi Murat Yazgı, yaklaşık 80 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Yazgı, "Bizim forkliftlerle taşıdığımız kabloları 4 dakikada, sırtlayıp, götürüyorlar. Önlemlerimizi almamıza rağmen baş edemiyoruz, taşınmayı düşünüyoruz" dedi. Olay, çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde internet altyapısı üzerine çalışan firmada meydana geldi. Firmayı yakın takibe alan hırsızlar, güvenlik görevlisi beklediği noktadan ayrıldığı sırada, demir telleri kırarak, içeri girdi. Kilolarca fiber optik kablo çalan hırsızlar, güvenlik görevlisinin geldiğini görünce kaçtı. Hırsızları kovalayan güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulundu. Aynı iş yerinde 11 Nisan'da da hırsızlık olayı gerçekleştiği öğrenildi.HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAHırsızların firmadan kablo çaldığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, ilk hırsızlık olayında 2 şüpheli, binanın içine girerek, kablo çaldı. İkinci olayda ise önce demir çiti kesip, içeri giren hırsızlar, ardından kabloları çalmaya başlıyor. Kilolarca fiber optik kablo çalan hırsızlar, güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine koşarak, kaçıyor.'ARTIK TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'25 gün önce yine aynı kişiler tarafından soyulduklarını dile getiren firma yöneticisi Murat Yazgı, "Bütün önlemlerimizi almamıza rağmen hiçbir şekilde baş edemiyoruz. Tel çit koyduk, güvenlik kameramız var, güvenlik görevlisi var ama 25 gün içinde bize 70-80 bin liralık zarar verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Anlamıyorum, bu nasıl bitecek? Her taraf kapalı olduğu için malzemelerimizi stok yapıp, dışarı koymak durumundaydık. Artık buradan taşınmayı düşünüyoruz. Bu şekilde olmaz" diye konuştu.'FORKLİFTLE TAŞIDIĞIMIZ KABLOLARI SIRTLAYIP GÖTÜRÜYORLAR'Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iki hırsızlığın da aynı kişilerce yapıldığını iddia eden Yazgı, "İlk hırsızlığı ilk sokağa çıkma yasağının olduğu gün gerçekleştirdiler. Yasak olduğu için depoya da gelemedik. İkinci hırsızlık da 6 Mayıs'ta oldu. Bunların içeri girip, alıp, götürmesi 4 dakika sürüyor. Güvenlik görevlisi her zaman malzemelerin yanında olamayabilir. Güvenlik kameralarında araç gözükmüyor. Muhtemelen at arabasıyla geldiler. Aracı kameranın olmadığı yere çekiyorlar. İkinci soygunda kadın da vardı. Kadın dışarıda dolanıyor, içeride de 4 çocuk kabloları elden ele götürüyor. Bizim forkliftlerle taşıdığımız kabloları sırtlayıp, götürüyorlar. Tel çiti koparmışlar, alttan oradan girip, götürmüşler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda bulundu
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda...
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Aslı Enver Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ersun Yanal Lionel Messi Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:44:26. #1.14#
title