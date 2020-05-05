DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bağışıklık sistemini güçlendiren turşunun ihracatı arttı İZMİR'de, İç Hastalıkları ve Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, turşuda bulunan sirke ve fermanstasyon işleminin yararlı bakteri ürettiğini belirtirken, "Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur" dedi.