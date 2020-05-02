DHA YURT BÜLTENİ - 11

AŞEREN HAMİLE KADINA VALİ'DEN KARPUZ İZNİ-EKİYLEANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hamile olan bir kadın canı karpuz çekince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.

AŞEREN HAMİLE KADINA VALİ'DEN KARPUZ İZNİ-EKİYLE

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hamile olan bir kadın canı karpuz çekince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Karpuz için aşeren kadının eşine Vali Münir Karaloğlu iki saatlik özel izin verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik il genelinde Vefa Destek grupları ve Antalya Valiliği Açık Kapı uygulamasıyla hizmetler veriliyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşlardan bu süreçte ilginç talepler de geliyor.

Antalya'da hamile olan Cansu Akdemir Tümer isimli kadın, sosyal medyada Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek bir yardım talebinde bulundu. "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü! Hormonlarım zaten tavan valla ağlıcam artık" diye yazdı.Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, Antalya Valiliği Açık Kapı Projesi kapsamındaki görevliler, hamile kadınla iletişime geçti. Karpuz aşerdiği öğrenilen kadının eşine iki saatlik özel izin verildi. Özel izinle Cansu Akdemir Tümer'in eşi, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz alarak evine geri döndü.Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, "Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" diye teşekkür etti.Vali Münir Karaloğlu ise, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa Çıkma Kısıtı kapsamında, eşine 2 saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

HORMONLARDAN DOLAYI

Önceki gece yarısı canı karpuz çeken 7 aylık hamile turizm sektörü çalışanı Cansu Akdemir Tümer, "Sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı dışarı çıkamayacaktık. Ben de normal şartlarda hiç böyle bir şey yapmam ama hamileliğin vermiş olduğu hormonlardan diyelim artık, Twitter'a üslubunca bir söz yazdım. Kısmi olarak bir isyan, aşermemden dolayı ve hamileler adına konuştum diyelim. Sağ olsunlar bana gece yarısı geri döndüler, telefon bilgilerimi istediler internet üzerinden. Daha sonra emniyet müdürlüğünden aradılar beni. Ertesi gün yardımcı oldular" dedi. 7 aylık erkek bir bebeğe hamile olduğunu ve ismini de 'Ata' olarak belirdiklerini belirten Tümer, "Daha öncede aşermelerim tabi ki oldu ama yasaklamalar yoktu ve aradığımızı bulabiliyorduk. Küçük şeylerdi. Bu mevsimde karpuz gibi meyveyi bulmak zaten zor. Sağolsun Valiliğimiz, kaymakamlık herkes yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

SON ANDA BULUNDUEşinin karpuz aşermesi nedeniyle Vali Münir Karaloğlu'nun özel izniyle dışarı çıkan ve bir havayolu şirketinde çalışan eşi Adem Samet Tümer, iznin saat 18.00 gibi netleştiğini ve 21.00'e kadar süre verildiğini belirterek, "Ben hemen Hal'e gitmiştim. Fakat saat biraz geç olunca bütün karpuzcular falan kapatmıştı. Epey aradım yarım saat 45 dakika kadar. Oradaki dükkanları tek tek gezdim. Ama yok. En son, bir adamdan rica etmiştim karpuz lazım diye. 'Yok abi bulamayız' falan demişti. Daha sonra da tam vazgeçtim çıkacakken adam ıslık çalıp beni durdurdu. 'Ya abi ben bir tane almıştım yemek için yenge madem hamile onu vereyim size' dedi. Sağolsun onu verdi. O şekilde bulmuş olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Karpuz tezgahından ve karpuzlardan görüntüRÖP: Karpuzcu ile röpDHA Muhabiri Alpaslan Çınar'ın anonsuEvde karı- kocanın görüntüsüCansu Akdemir Tümer'in görüntüsüCansu'nun karpuz yemesiRÖP2: Cansu Akdemir Tümer ile röportajRÖP3: Adem Samet Tümer ile röportajDHA Muhabiri Alpaslan Çınar'ın anonsuVali Karaloğlu'nun attığı tivite cevabının fotoğrafları

HABER: Mehmet ÇINAR -Alpaslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Yurtlarda hummalı temizlik

BURDUR'da yurt dışından getirilen vatandaşların karantinada tutuldukları KYK yurtları, karantina sonrası boşaltılarak, tepeden tırnağa temizlendi.Kuveyt'ten getirilen 270 kişinin karantinada tutulduğu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli yurtlarında, karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt personeli tarafından temizlik çalışması yapıldı. Odalar ve yurt binaları yurt personeli tarafından temizlendi. Fereli Sinan Efendi Yurdu Müdürü Mustafa Özçelik, "Geçen hafta Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen misafirlerimizi, dün de Kuveyt'ten gelen misafirlerimizi yolcu ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yurt dışından gelecek 25 bin kişiden yurtlarımıza gelecek misafirlerimiz için yurtlarımızda yoğun ve hummalı bir temizlik faaliyeti sürdürüyoruz. Yeni gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Odada ihtiyaçları olan her şeyi yerleştirdik" dedi.Yurt personelinin de evlerine gitmediğini belirten Özçelik, "Karantina süresi bittikten sonra vatandaşlarımızı gönderiyoruz ama bizim mesaimiz bitmiyor. Personel arkadaşlarımız burada kalıyor. Bazılarının küçük çocukları var. Anneleri, babaları var. Onları korumak için burada kalıyorlar. Gıda ihtiyaçlarımızı Kızılay, temizlik malzemesi ihtiyaçlarımızı AFAD İl Müdürlüğü karşılıyor. Bizler de misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yurt dış görünüşTemizlik yapan personelRÖP: Mustafa Özçelik Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı

BARTIN Valiliği, 6 gündür koronavirüs vakası görülmediği şehirde vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasını istedi

Bartın'da son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor. 73 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2'i yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 198 bin 249 nüfusa sahip Bartın'da cami hoparlörlerinden sürekli evde kalınması çağrıları yapılıyor. Bartın Valiliği güzel havalar nedeniyle vatandaşları uyararak, tedbirlere uyulmasını istedi. Toplumun sağlığının, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyeceği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu: "Güzel havanın da etkisiyle şehir merkezinde kalabalık fazlaydı. Bu durumun devamı halinde, ilimizde ve ülkemizde koronavirüs mücadelesinde ulaşılan başarının tehlikeye gireceği açıktır. Bundan böyle, merkez ve köylerde kolluk kuvvetleri ile daha sert tedbir ve cezalara başvuracağımızı, toplulukları ikaz etmeden en yüksek oranda ceza uygulayacağımızı, gerekirse zor kullanarak topluluklara müdahale edeceğimizi, seyahat sınırlamaları getirileceğini ikazen duyuruyoruz. Toplumun sağlığı, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyecektir. İş yerlerinin tekrar açılması, insanların işlerine kavuşması, ölümlerin olmaması, insanların hastanelerde acı çekmemesi, en önemlisi bayramı huzur ve sağlıkla yaşayabilmek için alınan tedbirlere uyulması mutlaka gereklidir.ö

Kent merkezinde büfe işleten Metin Bensiz, "Bartın'da salgın konusunda iyiye gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah bozmayız, ayrıca yetkililerimiz aldıkları önlemler sayesinde büyük yol katettik. Valiliğinde vakaya rastlanmadığı açıklaması bizleri çok sevindirdi. İnşallah Türkiye'ye örnek oluruz.ö dedi.

Paket döner servisi yapan Burhan Öztürk ise, "Bu konuda vali beyi tebrik ediyoruz. Olayın ilk başından beri kontrolü ele aldı. Vaka çıkmaması da bizleri çok sevindirdi. Görüyoruz ki valiliğin almış olduğu kararlar yerinde olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Türkiye'de az vaka görülen iller arasındayız. İnşallah vatandaşlarımız bu kurallara uyarak bu süreci en iyi şekilde atlatırız.ö diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Camiden evde kal anonsu -Kent merkezinden detay -Park ve meydanlardan detay -Temizlik işçileri -Metin Bensiz ile röp. -Burhan Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeğiyle 168 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukapı Mahallesi'nde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Ulukapı Mahallesi'nde ikamet eden B.A.'nın silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. B.A.'nın evine dün düzenlenen operasyon sırasında gerçekleştirilen aramada 2 tabanca, 9 mm 168 tabanca mermisi, çeşitli çaplarda 2'si otomatik olmak üzere 4 otomatik av tüfeği ele geçirildi.Jandarma tarafından gözaltına alınan B.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Manavgat adliyesinden görüntüŞüphelinin adliyeye götürülmesiJandarma aracıAdliyeden detay

93 MB/// 00.50"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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İhtiyaç sahipleri için 30 bin gıda kolisi

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi, Ramazan kolilerini vatandaşlara ulaştırmaya başladı

Akdeniz Belediyesi tarafından, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımı ilçe genelinde devam ediyor.

Karacailyas Mahalle Evi'nden araçlara yüklenen yüzlerce gıda kolisi, belediyenin görevli ekipleri tarafından muhtarlar ve sivil toplum örgütlerince tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş ve üstü insanlara tek tek elden teslim ediliyor.

Öte yandan; Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan Akdeniz Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin adet Ramazan pidesi de yine muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, bu Ramazan'da vatandaşlarla birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Belediye olarak, tüm ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolilerini, muhtarlarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca insanlarımızın yanında olmaya, kardeşlik ve dayanışma ruhu ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha vatandaşlarımızın ve İslam Alemi'nin Mübarek Ramazan ayını kutlar, tutulan oruçlarımızın ve ibaretlerimizin Allah katında kabul olmasını dilerim" diye konuştu.

Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanıp ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılan gıda kolilerinin içinde, siyah zeytin, tuz, makarna, nohut, şeker, mısır, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, un, salça, domates, reçel, yağ, hazır çorba, çay, sıvı sabun ve peçete gibi gıda ve hijyen ürünler bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Hazırlanan kolilerin görüntüsüBelediye Başkan Gültak kolilerini incelerkenGültak, koli içeri ile ilgili bilgi verirkenKolilerin taşınması ve yüklenmesiKolilerin vatandaşlara teslim edilmesiGenel ve detay görüntü

(BOYUT: 476 MB) (SÜRE: 4,15 DK)

Haber-Kamera: MERSİN,

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Asker çocuğuna, askerden doğum günü sürprizi

ELAZIĞ'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şen'in (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babaanne ve dedesiyle yaşayan 8 yaşındaki kızı Necla Naz'a, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğum günü sürprizi yaptı. Jandarma ekipleri, Necla Naz'a pasta götürüp, doğum gününü kutladı.İslahiye Jandarma Komutanlığı'ndan 1 yıl önce Elazığ'a tayini çıkan Jandarma Çavuş Mustafa Şen, eşi vefat edince kızı Necla Naz'ı, İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan anne-babasına emanet etti. Dün 8 yaşına giren kızının doğum gününü kutlamak için gelemeyen baba Şen, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta da Necla Naz için hediye alarak, jandarma ekibi görevlendirdi. Jandarma ekibi, doğum günü pastası ve hediye ile gidip, Necla Naz'a sürpriz yaptı. Jandarma baba Mustafa Şen'i de görüntülü arayarak kutlamayı canlı olarak izletti. Babası ile görüntülü görüşen küçük kız, jandarma ekiplerine teşekkür etti.Babaanne Necla Şen ve büyükbaba Ali Şen, torunlarına yapılan sürpriz doğum günü için jandarma ekiplerine teşekkür ederek, ekiplerin her zaman kendilerine destek olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yeşilyurt Mahallesi

- Jandarmanın yaş pasta ile süprizi

- Necla Naz'ın mumları üflemesi

- Baba Mustafa Şen, görüntülü kızının doğum gununu kutlaması

- Büyükbaba ve Babaanne ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Mardin'de kısıtlamanın 2'nci gününde sessizlik sürüyor

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan Mardin'de sessizlik sürüyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 31 kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günde de Mardin'de sessizlik hakim. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi kentteki bütün cadde, meydan, park ve çarşıların boş kaldığı görüldü. Kısıtlamanın etkisi kentin tüm noktalarında hissedildi.

Kent sakinlerinin dışarı çıkmamasından dolayı sessizliğe bürünen tarihi kentte, sokak ve caddelerde sokak hayvanlarının sesleri yükseldi. İnsan ve araç yoğunluğu da en düşük seviyeye inerken, ana cadde ve mahallelerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan noktalarda uygulama yapıldı.

Kaynak: DHA