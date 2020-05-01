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DHA YURT BÜLTENİ - 11
01.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:26

Marmara Denizi kızıla büründüMARMARA Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla ortaya çıkan ALG patlaması sebebiyle kızıla büründü.

Marmara Denizi kızıla büründü

MARMARA Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla ortaya çıkan ALG patlaması sebebiyle kızıla büründü. ALG Patlaması olarak bilinen ve her yıl bahar aylarında görülen olayın oluşturduğu manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmaları ve artan hava sıcaklıklarından kaynaklanan biyolojik bir mevsimsel olay olarak nitelendirilen ALG Patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını kızıla boyadı. Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç ALG türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kızıl bir görünüme sokmasıyla meydana gelen olayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, "Her yıl Nisan sonları ve Mayıs ayının başlarında denizde gördüğümüz normal doğadaki mevsimsel bir durumdur. ALG patlaması dediğimiz planktonların denizde oksijen çoğalmasıyla gel-git olayından ötürü genelde körfezlerde ve kıyı sularımızda görülür. Yaklaşık bir ay kadar sürer. Gel-git olaylarında ve denizin kendisine gelmesiyle oluşur. Endişe verici bir durum yoktur. Doğal, mevsimsel bir durumdur" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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