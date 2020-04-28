DHA YURT BÜLTENİ - 11 Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkürFRANSA'dan getirilen 317 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'daki yurtta karantinaya alındı.

Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkür

FRANSA'dan getirilen 317 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'daki yurtta karantinaya alındı. Karantinada bulunan Ahmet Yiğit (76), yetkililere teşekkür ederek, "Ben Avrupa'dan geliyorum, böyle devlet görmedimö dedi.

Geçen hafta Cuma günü Fransa'dan getirilen vatandaşların Bartın'daki İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu'nda karantina süreci devam ediyor. Yurda yerleştirilen vatandaşlardan Ahmet Yiğit, AFAD ve yurt görevlilerine yemek verildiği sırada duygularını anlattı. Fransa'da yaşayan çocuklarını ziyarete gitmesi nedeniyle yurda döndüğünde eşiyle birlikte karantinaya alınan Ahmet Yiğit, yurtta çok iyi ağırlandıklarını ve salgın nedeniyle memleketi Ağrı'ya dönemediklerini belirtti. Yiğit yurtta kendilerine her türlü imkan sağlandığını belirterek, "Halim vaktim iyidir. Devletime çok teşekkür ediyorum. Ben Avrupa'dan geliyorum, böyle devlet görmedim. Hiçbir şikayetimiz yok. Fransa'da insanlar karda dışardaydı. Şükür bizim devletimiz çok iyi bir devlettir. Allah zeval vermesin, çok çok teşekkür ederim.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahmet Yiğit'in konuşması

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Çorlu'nun Cumhuriyet Meydanı yeniden kapatıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şeritlerler çekilerek kapatılan ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların şeritlerini koparıp girdiği Cumhuriyet Meydanı zabıta ekipleri tarafından tekrar şeritlerle kapatıldı.Çorlu'da belediye binası önünde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak bulunmayı tercih ettiği Cumhuriyet Meydanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet şeridi çekilerek vatandaşların girişlerine kapatılmıştı. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte şeritleri söken vatandaşlar meydana yeniden girmeye başladı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevresine yeniden şeritler çekerek, meydanı yeniden girişlere kapattı. Kapatma sırasında meydan çevresinde işleri bulunanların geçici süreyle geçişlerine izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Zabıta ekiplerinin şerit çekmesi-Meydana girmek isteyenlere izin verilmemesi-Meydandan detaylar-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Tedavi edilen caretta caretta, denize salındı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan caretta caretta, denize salındı. İztuzu kumsalı açıklarında bir süre önce, deniz aracının çarpması sonucu kabuğundan yaralı halde bir caretta caretta bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülen caretta caretta, tedaviye alındı. 'Mustafa' ismi verilen 9 yaşlarındaki caretta caretta, yaklaşık 2 ay süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Caretta caretta, İztuzu plajından denize salındı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Kuruluşundan bugüne kadar merkeze 373 yaralı kaplumbağa geldi. Yaralı olarak gelen kaplumbağalardan 203'ü iyileştirerek, doğal ortamına bırakıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Caretta caretta'ların denize salınışı

Haber- Kamera: Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla), DHA)

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İsveçli aile: Türkiye, hem vatandaşına hem de ülkede yaşayan yabancılara sahip çıkıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ile Norveçli Ted Nyquist (38) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia, yoğun bakımda 3 ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Minik Alicia'nın anne-babası kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk hükümetine teşekkür ederken İsveçli anne Ida Svarvarefelt, Emrullah Gülüşken ile ailesinin İsveç'ten Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olarak, "Türk hükümetinin bu durumda çok iyi hareket ettiğini düşünüyoruz. Hem kendi vatandaşına sahip çıkıyor hem burada yaşayan yabancılara sahip çıkıyor. Çok güzel, takdir ediyoruz" yorumunu yaptı.Alanya'ya 2019 yılı mayıs ayında yerleşen İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak 2020 tarihinde kızları Alicia dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalık iken 910 gram doğan, bu nedenle de yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye'de geçerli olmaması nedeniyle günlük 1500 TL'yi buldu. Aile çareyi, İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ile Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberler, yetkilileri harekete geçirdi.MİNİK ALİCİA BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEKSağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle minik Alicia Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Erken doğum nedeniyle beyin kanaması da geçiren Alicia, 3 ay süren tedavinin ardından 17 Nisan'da taburcu oldu. 3 aylık sürecin ardından kızlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan çift, minik Alicia'yı evlerine getirdi. 2 kilo 430 gram ağırlığına ulaşan Alicia'nın tedavi süreci bir süre daha devam edecek. Haftada bir kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole götürülecek olan Alicia, 16 Mayıs'taki beyin cerrahisi kontrolünden sonra operasyon geçirecek.'TABURCU OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ'Kızının tam 3'üncü ayına girdiği gün taburcu olduğu için ayrı bir duygu yaşadıklarını ifade eden anne Ida Svarvarefelt, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eve geldikten sonra normal bir hayata döndük. Bir aile doktoru bulduk Alanya'da. Ona kontrole gidiyoruz. Diğer kontroller için Antalya'ya gidiyoruz. Geceleri sadece biraz sıkıntı yapıyor, ağlıyor ama taburcu olduğu için mutluyuz. Şimdilik haftada bir kez Antalya'ya kontrole gidiyoruz, sonrasında bu süreç ayda bir olacak. Ufak bir müdahale daha olacak, şant var kafasında onu çıkaracaklar ama onu beyin cerrahisi karar verecek" dedi.'TÜRKİYE HEM KENDİ VATANDAŞLARINA HEM YABANCILARA SAHİP ÇIKIYOR'İsveç'ten Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Emrullah Gülüşken ve ailesinin yaşadığı süreç hakkında da konuşan Svarvarefelt, Türkiye'yi takdir ettiğini söyledi. Svarvarefelt, "Türk hükümetinin bu durumda çok iyi hareket ettiğini düşünüyorum. Hem kendi vatandaşına sahip çıkıyor hem burada yaşayan yabancılara da sahip çıkıyor. Hem de yurt dışında yaşayan kendi vatandaşlarına sahip çıkması bizim için çok güzel, takdir ediyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN ALDIĞI KARARLARLA HUZURLU HİSSEDİYORUZ'Dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de sıkı tedbirler alınmasına neden olan koronavirüs salgını süreciyle ilgili olarak Svarvarefelt, şöyle konuştu: "Evde izole olmuş durumdayız. Alicia'yı dışarı çıkarıp, temiz hava aldıramıyoruz, gezdiremiyoruz. Kendimizi Türk hükümetinin almış olduğu kararlar doğrultusunda huzurlu hissediyoruz ve mutluyuz."Ida ve Ted çifti, "Kendi güvenliğiniz ve herkesin güvenliği için lütfen iyi düşünelim ve lütfen evde kalalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist kızı Alicia'yla ilgilenirkenGenel ve detay görüntüAlicia Nyquist genel görüntüRÖP: Ida Svarvarefelt

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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HDP önündeki eylemde 239'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 239'uncu günde de sürdürdü. İstanbul'da kaybolan oğlu Erkan (19) için oturma eylemini sürdüren Fahrettin Akkuş, oğlunu kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini söyledi. Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. '239 GÜNDÜR BURADA MÜCADELE EDİYORUZ'İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında kaybolan oğlu Erkan için oturma eylemini sürdüren Fahrettin Akkuş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Oğluna kavuşmadan HDP önündeki eylemde ayrılmayacağını anlatan Akkuş, "239 gündür burada mücadele ediyoruz. Çocuklarımıza kavuşmadan eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız. HDP isterse çocuklarımızı alıp getirir. HDP'nin PKK'yı kınamasını istiyoruz. Ahmet Türk, torununu almak için Kandil'e gitti. O torununu aldı. Bizim çocuklarımızı neden vermiyor? Onların çocukları şu an Amerika'da Fransa'da, Hollanda'da geziyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------HDP il binası önüAilelerin bekleyişiAilelerin maskelerle sosyal mesafeyi korumasıFahrettin Akkuş ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Bunalıma giren genç intihar etti SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bunalıma giren Yunus A. (30) vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.Serdivan Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Yunus A., ailesinin evde olmadığı sırada vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus A.'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yunus A.'nın işsiz olduğu ve bir süre önce nişanlandığı, annesinin koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Evde inceleme yapan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yeri detay112 ekiplerinin gelişipolis ekipleriKomşularla röpDetay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Bu ekmek Ramazan'da tok tutuyor, 3 ay bayatlamıyor

NİĞDE'de genellikle köylerde tüketilen 'çörek' olarak bilinen patatesli ekmek, Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Yöresel olarak tüketilen çöreği un ile patatesin karışımından oluşuyor. Niğde çöreği, Ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilmesi durumunda tok tutma ve 3 ay bayatlamama özelliğiyle de dikkat çekiyor. Fatma Sayın, bu ekmeği çocukluğundan bu yana yaptığını belirterek, "Köyde evlerimizde yaptığımız çörek ekmeğini şehirde de satarak ev ekonomisine katkıda sağlamak istedim. Fırında kız kardeşim ile kız çocuklarımız bize yardım ediyor. Bu düşünceyle bir fırın tutarak çalışmaya başladım. 1 aydır çörek ekmeği üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının gelmesiyle bu ilgi daha da arttı. Bir tanesini 3 liradan satıyoruz" dedi.Bu çörek ekmeğini yıllardır köylerinde yapıldığını anlatan Fatma Sayın, "Çörek ekmeğini un, patates, süt gibi doğal ürünlerle yapıyoruz. Üzerine de kızarması için ayran sürüyoruz. Ekmeğimiz doğal olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor. Ramazan ayında da tok tutma özelliği var. Aynı zaman da dolapta saklandığı sürece 3 ay boyunca bayatlamadan tüketebiliyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü------------------------Ekmeklerden görüntü-Fırında ekmek açan kadından görüntü-Ekmeği pişiren kadından görüntü-Fatma Sayın'ın açıklaması-Detay görüntüler

Süre: 02'05" Boyut: 233 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Kiliseden Ramazan kutlaması pankartı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı.

İskenderun'da yaşayan Hristiyan Cemaati, Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, "Tüm İslam Aleminin Mübarek Ramazan Ayını Kutlarız" yazılı pankartla Ramazan ayını kutladı.

Kaynak: DHA