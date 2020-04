DHA YURT BÜLTENİ - 11 Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı.

Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

İZMİT'te, çöp alanında çuval içinde bulunan battaniyeye sarılı ceset, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı. Çuvalın çöp aracıyla alındığı yerden yola çıkan polisin ulaştığı şüpheli, cesedin 18 yıl önce bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyi Ercüment Çetin'e ait olduğunu itiraf etti. Cesedin, katil zanlısı kardeş tarafından çuval içinde kullanılmayan evlerinin bir odasında üzerine kum dökülerek saklandığı, apartman yönetimi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yapılan temizlik sırasında ise çöpe atıldığı saptandı. Ailesinin 18 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğı Ercüment Çetin'in gözaltına alınan 2 kardeşi, adliyeye sevk edildi. İzmit Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında, geçen salı günü geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran işçiler, çuval içinde battaniyeye sarılı halde, çürümüş ceset buldu.İşçilerin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Önce çöp kamyonları sürücüleriyle irtibata geçilerek cesedin çıktığı çuvalın alındığı yer belirlendi. Çuvalın, Serdar Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığı saptandı. Bilgilerine başvurulan apartman yöneticileri ise polise, çuvalı, binada koronavirüs nedeniyle temizlik yaptıkları sırada, 1999 yılından beri kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede bulup, çöpe attıklarını anlattı. Bu bilgilerden yola çıkarak araştırmasını genişleten polis, dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrendi. Ailenin Sakarya'daki adresine giden polis, R.Ç. (39) ve E.Ç .(42) isimli kardeşleri sorguya aldı. Kardeşlerden R.Ç.'nin ifadesi, çuvaldaki cesedin sırrını ortaya çıkardı. AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞCesedin ağabeyi Ercüment Çetin'e ait olduğunu söyleyen R.Ç., ağabeyinin çok öfkeli biri olduğunu bu nedenle sık sık kavga ettiklerini belirterek, 18 yıl önce yani 2002 yılında Sakarya'da bıçaklayarak öldürüp, battaniyeye sardığı cesedi, çuvala koyup, kullanmadıkları İzmit'teki eve getirdiğini itiraf etti. Şüpheli kardeş, cesedin olduğu çuvalı üzerine kum dökerek sakladığını bildirdi. Cesedin üzerine kum dökülmesi nedeniyle çürüme olmadığı belirtildi.Cinayetten haber i olmayan ailenin aynı yıl oğulları için kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıkarken, sorguları tamamlanan R.Ç ve E.Ç. adliyeye sevk edildi.

Tahta arabayla yarış öncesi Acun Ilıcalı'ya meydan okudu; yamaçtan yuvarlanıp ayağını kırdı

RİZEde Hikmet Duysak, Acun Ilıcalı'ya meydan okuduğu bir videoyu yayınladı. Tahta arabayla kayarken yamaçtan yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı kırıldı.Rize'de yaşayan Hikmet Duysak, "Bu videonun Acun Ilıcalı'ya kadar ulaşmasını istiyorum. Acun Ilıcalı herkese meydan okuyor. Ben de onu, benim parkura davet ediyorum. Bakalım sonunu getirebilecek mi" diyerek Acun ılıcalı'ya meydan okuduğu bir videoyu yayınladı. Ardından, oğluyla birlikte tahta arabayla yamaçtan kayan Hikmet Duysak, kontrolünü kaybederek yamaçtan devrildi. Yamaçtan yuvarlanan Duysak'ın ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan Duysak, tedavi altına alındı. Tahta arabayla yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu çarşıda bir elin verdiğini öteki görmüyor

Antalya'da din görevlileri, hayırsevelerce bağışlanan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için bir mescidi 'Hayır Çarşısı'na dönüştürdü. Çarşıda toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Görevli Hüseyin Çal, "Biz burada yalnızca köprü vazifesi görüyoruz" dedi.Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi, Kepez ilçesinde bulunan Baba Yusuf Camii'nin mescit kısmında 'Hayır Çarşısı' kurdu. Kurulan çarşıda hayırseverler tarafından getirilen gıda ve temizlik malzemeleri maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara götürülüyor. Çarşı içerisinde bulunan raflarda yüzlerce ürün yer alıyor. Hazırlanan 'iyilik kolileri' Kaymakamlık ve Müftülük tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kepez Vefa Destek Grubu üyeleri tarafından araçlarla dağıtılıyor.Dokuma Fabrikası Camii İmamı Hüseyin Çal "Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi olarak bu hayır çarşısını oluşturduk. Burada gerçek ihtiyaç sahipleri kaymakamlık veya sahada çalışan din görevlilerimizin çalışmalarıyla belirleniyor. Belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 koli hazırlıyoruz. Bir kutuda gıda maddeleri yer alıyor, diğer kolide ise temizlik malzemeleri oluyor. Kendi servis araçlarımızla, Vefa Destek Grubu'nda yer alan arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Buradaki malzemelerin tedariki 'ihtiyacın varsa talep et, ihtiyacın yoksa yardım et' sloganıyla sağlanıyor. Biz burada yalnızca köprü vazifesi görüyoruz" dedi.Çarşıda hazırlanan iki koli, Kepez Vefa Destek Grubu üyeleri tarafından bir aileye teslim edildi. Kapılarında görevlileri gören ve mutluluk yaşayan aileden Hüseyin Tarim, "Devletimize teşekkür ederiz. İhtiyacımız olduğu için görevliler tarafından yardım getirildi. Destek olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yasağı delip ağaçlık alanda içki içince ceza kesildi

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ağaçlık alanda alkol kullanan Tekin A.'ya, 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde bir kişinin ağaçlık alanda oturup, içki içtiğini öğrenen polis ekipleri, bölgeye gitti. Polis ekibi, Tekin A.'yı içki içerken yakaladı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Tekin A.'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Kardeşiyle tartıştığını, sinirlendiği için evinden ayrıldığını belirten Tekin A, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Tekin A. "Terörist değilim, başka bir şey değilim neden beni çekiyorsunuz? Ayıp yani" diye konuştu. Tekin A. daha sonra polis ekiplerince evine götürüldü.

Binlerce turistin ziyaret ettiği 6 asırlık çınar, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı

Bursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.'MİSAFİRLERİ GELEMEDİĞİ İÇİN ÇINAR BİLE HÜZÜNLÜ'

10 yıldır İnkaya Mahallesi imamı olan Hasan Özcan (51), Tarihi İnkaya Çınarı'nın çevresinin ilk kez bu kadar sessiz olduğunu söyledi. Özcan, "İnkaya çınarı hiçbir zaman boş kalmadı. Özellikle yaz dönemi ve turizmin yoğun olduğu dönemlerde aşırı yoğunluk vardı. Hatta misafirlerimiz geldiğinde çınarın altında yer bulup da oturamadığı zamanlar oldu. Ama şimdi Covid-19 sebebiyle sağlığımız ve memleketimiz için alınan tedbirler gereği buralar tamamen ıssız bir mekana döndü. İnsan burayı böyle görünce duygulanıyor. Dünya insanlarla yaşanır, insansız dünya bir işe yaramaz. Buralar hep bizim olsa ama insan olmasa bir değeri yok. Onun için misafirlerimiz gelince buralar daha güzel olurdu. Garip bir şekilde bekliyoruz. Çınar sanki misafirler gelmediği için hüzünlü, yaprakları yeni açmaya başladı. Daha erken açabilirdi. O bile hüzünlü. Altında on binlerce gelip geçtiği, oturduğunda çayını içtiği bir yerde şu anda kimse yok. O da canlı ve haliyle hüzünlü" ifadelerini kullandı.

