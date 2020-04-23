DHA YURT BÜLTENİ - 11 Gercüş'te, şimşekler geceyi aydınlattıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Gercüş'te, şimşekler geceyi aydınlattı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Gercüş'te dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerine kadar sürdü. Sağanak sırasında zaman zaman şişmekler çaktı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Sağanaktan görüntüŞimşeklerin geceyi aydınlatmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),

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Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boşaldı

ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezinde polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Ekmek fırınları, servis araçlarıyla mahallelerde ekmek satışına devam etti. İl ve ilçe sınırında ise polis ve jandarma ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, seyahat izin belgesi olmayan sürücülere ceza yazılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kent merkezinden detaylar-Valilik önü-Madenci Anıtı-Boş yollar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Koronavirüs vakasının görülmediği Uludere'de tedbirler üst seviyede

ŞIRNAK'ın koronavirüs vakasının görülmediği Irak sınırındaki Uludere ilçesinde üst seviyede tedbirler uygulanmaya devam ediyor.Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 45 bin nüfuslu Uludere ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi. Uludere Kaymakamlığı ve belediye tarafından alınan tedbirler ve ilçe halkının evde kal çağrılarına uymaları, koronavirüsün ilçede görülmemesinde etkili oldu.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçe genelinde bugüne kadar 9 koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını söyledi. İlçede tedbirlerin üst seviyede olduğunu anlatan Kaymakam Solmaz, "İlçe genelinde alınan kararlara vatandaşımız riayet etmeye çalışıyorlar. Bu bizi memnun ediyor. Tabi biz de bu konuda onların bu duyarlılığını boşa çıkarmamak için her türlü taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Alınan sıkı tedbirler nedeniyle ilçemizde koronavirüs görülmedi. İlçemizin giriş ve çıkışları kontrol altında. Tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA