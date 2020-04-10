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Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor (1)MANİSA'nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

10.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:22
DHA YURT BÜLTENİ - 11

Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor (1)

MANİSA'nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin ise kurtarılma işlemi devam ediyor.

Olay, Soma ilçesinde bugün saat 13: 00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda 1 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında bulunan 2 maden işçisinin kurtarılma çalışmaları ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Cemil SEVAL/MANİSA,

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Koronavirüsü yenen hemşire: Yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi

ZONGULDAK'ta, koronavirüsü 7 günde yenen hemşire Özge Akçelebi(23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan Özge Akçelebi, 24 Mart'tan itibaren şiddetli baş ağrısı, kuru öksürük ve tat almama semptomlarını yaşamaya başladı. Çalıştığı hastanede tomografi çekilen ve test yapılan Özge Akçelebi'nin sonuçları pozitif gelince tedavisine başlandı. 7 gün süren tedavisinin ardından iki test sonucu negatif olan Özge Akçelebi, taburcu edildi. 14 günlük karantina süreci evinde devam eden Özge Akçelebi, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. İnsanlara evde kalmalarının izole olmanın önemini anlatan Akçelebi, şöyle dedi:  "Korona salgınına yakalanmış biri olarak sizinle başıma gelenleri paylaşmak istiyorum. Hasta birinin neler yaşadığının bizzat onun ağzından duymanız sizin için daha faydalı olacaktır diye düşündüm. Virüs vücuduma ne zaman bulaştı? Kuluçka süresi ne kadar sürdü? Hangi ortamdan bulaştı? Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Toplumsal olarak şöyle bir algı var. İlk olarak ona değinmek istiyorum. Evet hemşireyim. Çoğu insan virüse hastane ortamında yakalandığımı düşünebilir ama bu kesinlikle yanlış. Çünkü ben virüse sokakta yürürken de yakalanmış olabilirim. İşe giderken kullandığım toplu taşıma aracında da yakalanmış olabilirim. Takdir edersiniz ki şöyle bir gerçek var. Biz bu virüsle hayatın her anında karşılaşabiliriz. Lütfen o yüzden bu algıyı kenara bırakın. Bende virüs yok, ben sağlamım istediğim gibi dışarı çıkabilirim diye düşünmeyin. Çünkü virüs taşıyıcısı olabilirsiniz ve sizde belirtisi görülmemiştir. Kendinizi düşünün ve ama onun kadar çevrenizdeki insanları da düşünün. Siz bu virüsü çok kolay atlatabilirsiniz ama sizden virüs kapanlar, kronik rahatsızlığı olanlar bunu atlatamayabilir. Lütfen evinizde kalın. Hijyen kurallarına dikkat edin. Mümkün olabildiğince kendinizi izole edin. Ben o şekilde yaptım. Ne olur ne olmaz diye her hastaneden geldiğimde kendimi odamda izole ettim. Bu yüzden aileme bulaştırmadım. İnanın bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum." "SAĞLIĞINIZ VE SEVDİKLERİNİZ İÇİN EVDE KALINö 

Özge Akçelebi, hastalık belirtilerini ilk olarak baş ağrısıyla hissettiğini, ardından diğer semptomları yaşamaya başladığını ifade ederek, "26 Mart'ta şiddetli baş ağrısıyla başladı. 25 Mart'ta burun akıntısı ve kuru öksürük ile devam etti. 26 Mart'ta artık nefes darlığı çekmeye başladım. Bir gün sonra da koku ve tat almama başladı. O gün sonra hastanede doktorumuza kendimi gösterdim. Tomografi çektiler. Sonuca göre tedaviye başladık. Test sonucumda pozitif gelmişti. Tedaviler üzerine iki kere üst üste negatif sonuç aldım ve taburcu oldum. Şu an evde karantinadayım. Evimde kendimi izole etmeye devam ediyorum. Bir haftalık süreç içinde gerek manevi gerek psikolojik olarak Level Hospital yönetimine çok teşekkür ediyorum. Hastane yönetiminden doktorlarımıza, meslektaşlarımıza hepsi çok destek oldular. Evde hayat var, evde nefes var. Sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlıkları için evde kalın" dedi. 

Kaynak: DHA

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