DHA YURT BÜLTENİ -11 Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi'nde entübasyon kabini kullanılmaya başlandıSAĞLIK çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi'nde entübasyon kabini kullanılmaya başlandı

SAĞLIK çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin maksimum seviyede korunması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla Bursa'da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi'nde hizmete girdi.

Entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu dile getiren Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, "Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personeli hasta ile yakın temasta bulunuyor. İşte tamda bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde koronavirüsün bulaş riskine karşı personeli koruyor" dedi.

MAKSİMUM ÖNLEM

Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaş riski azaltılarak maksimum önlem alındığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çalışkan, "Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Çalışkan, Entübasyon kabinlerinin işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü;-Entübasyon kabininden detaylar-Hastanın işlemleri-Doktorun açıklamaları-Hastane dış detayHaber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber

AYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, koronavirüs nedeniyle 6 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede çektiği video ile sağlık durumu hakkında bilgi verip, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu. Okumuş, bünyesinin tedaviye cevap verdiğini, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Aydın İl Pandemi Kurulu'nda da görevli olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, iştahsızlık ve güç kaybı nedeniyle 3 Nisan Cuma günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. 2 çocuk babası Okumuş, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı. Yapılan test sonucu negatif çıkan Okumuş, akciğerindeki semptomlar nedeniyle hastanede tutuldu. İkinci testi pozitif çıkan Okumuş'a koronavirüs tedavisi uygulanmaya başlandı. Okumuş'un eşi ve çocukları ile çalışma arkadaşları ise test yapılıp, ev karantinasına alındı.

'TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKINCA ÇOK ÜZÜLDÜM, MORALİM BOZULDU'İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yaşadıklarını ve tedavi sürecini, hastanedeki odasında çektiği video ile anlattı. Hastaneye geldiğinde ayakta duracak halde olmadığını belirten Okumuş, "Gücüm takatim kalmamıştı. Bir yerlere tutunarak yürüyordum. Yemek yiyemiyordum. Bir hafta bu şekilde sürdü. İlk test sonucum negatif çıktı. Ancak akciğer röntgeninde görülen vurgunun virüsle bağlantısı olduğu saptandı. Bir gün sonra bir test daha yapıldı. Yapılan test ise beklendiği gibi pozitif çıktı. Bu sonucu ilk duyduğumda çok moralim bozuldu ve çok üzüldüm. Kendimi toparlamak zorundaydım. İyileşmem için moralimin yüksek olması gerektiğini düşündüm. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Rahatsızlığımı duyan eş dost herkes bana telefonla ulaşarak dua ediyorlardı. Hastalığın ilk 3 gününde bünyem tedaviye cevap vermeye başladı. Kendimi toparladım, gücüm yerine gelmeye başladı. İştahım açıldı. 5 günlük tedavi süreci sonrasında eski gücüme kavuştum. Tam olarak şifa bulmuş iyileşmiş değilim. Kendi işimi görebilecek kadar kendimi toparladım" dedi.

'DURUMUM İYİYE GİDİYOR'Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayan Okumuş, "Tedavim Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, enfeksiyon bölümünde devam ediyor. 5 gün ilaç tedavisi gördüm. Şu an durumun iyi. İlk günlerim çok zor geçti. Doktorlar da bu süreçte çok destek olup, yardımcı oldular. İnşallah kısa bir süre sonra taburcu olacağımı düşünüyorum. Beni hiç yalnız bırakmayarak, arayan Valimiz Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, hastane doktorlarına, başhekime ve arayıp soranlara teşekkür ederim" diye konuştu.

'CAN KURTARMAK İÇİN VARIM'Tedavisinin sonuç verdiğine dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti: "Ne zaman tabucu olacağımı söylemediler. Ama tamamen şifa bulduktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Kan Bankası plazma tedavisi kampanyasına canı gönülden katılmak istiyorum. Doktorlar uygun görürlerse can kurtarmak için varım. Bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanların hayatını kurtarmak gibi olacağını düşünüyorum. Ben de bu konuda hazırım. Vatandaşlarıma tavsiyelerim kesinlikle alınan karar ve tedbirlere uysunlar. İşleri olmadan kesinlikle evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde bile maskesiz dolaşmasınlar. Maskesiz asla dışarı çıkmasınlar. Durumu hafife almasınlar, uyku düzenlerine dikkat etsinler. Ufak bir belirti de hemen sağlık kuruluşlarına başvursunlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Koronavirüs tedavisi gören Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hasta yatağından yaptığı videolu paylaşımından görüntüHaber: Burhan CEYHAN/ AYDIN, DHA)

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Kimyasal madde bulaştırılan apartmanda koronavirüs paniği

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz kadının 12 katlı apartmanın girişinde zil ve asansör tuşlarına sürdüğü kimyasal madde, koronavirüs tedirginliğe neden oldu. Apartman dezenfekte edilirken, polis güvenlik kamerasına yansıyan kadını bulmak için çalışma başlattı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 12 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman görevlisi Baki Türkoğlu, market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri kimyasal bir madde sürüldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu, bunun üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, söz konusu maddeden incelenmek üzere numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi. Kimyasal maddenin bulaştırıldığı yerler özellikle temizlendi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kadını bulmak için çalışma başlattı.'KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇOK KORKTUK'

Baki Türkoğlu, market dönüşünde durumu fark ettiğini söyleyerek, "Bina giriş zili, asansör tuşları, tutma alanları hep bu şekil sürülmüş olduğunu gördüm. Bina güvenlik kameralarını incelediğimde 16.00 sıralarında siyah pardösülü, yüzü maskeli bir kadının elinde poşetle binaya geldiği, binanın girişinden itibaren poşet içindeki şeyleri halıya, asansör tuşlarına, asansör içlerine sürdüğünü gördüm. Durumu apartmanın başkanına söyledim. O da polis çağırmamı söyledi. Polis inceleme yaptı ve sürülen şeylerden numune aldı. Koronavirüs nedeniyle çok korktuk. Bina olarak tedirgin olduk. Kadın kesinlikle bina sakini değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA