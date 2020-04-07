DHA YURT BÜLTENİ - 11 Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı.

Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan 'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı. Göçmenler Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bu sabaha karşı İçmeler bölgesinden lastik botla denize açılan 17 göçmen, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Yunan askerleri, göçmenlerin lastik botunun yakıtını aldıktan sonra denizin ortasında kaderlerine terk etti. Göçmenler, Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bodrum sahil güvenlik ekibi, göçmenleri kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilerek işlemleri yapılan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------Göçmenleri kurtaran sahil güvenlik botunun denizde ilerlemesi

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Bartın'da, uyarılara rağmen caddeler doldu

BARTIN'da, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrılarına aldırış etmeyenler, caddeleri doldurdu. Ağda tatlısı satıcısının heykeline maske takılması ise dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan tüm uyarılara, evde kalınması çağrılarına rağmen Bartın'da yaşayanlar, caddeleri doldurdu. Polis ve zabıtanın uyarılarına rağmen sokakta maske takarak, gezenler, dikkat çekti. Özellikle banka önlerinde görevlendirilen polisler, sosyal mesafe kuralıyla ilgili halkı uyardı. Vatandaşın bu kurala uyduğu görüldü. Hükümet Caddesi üzerinde bulunan ağda tatlısı satıcısı heykeline maske takılması ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Muhabir anons-Polis aracından uyarı anonsu-Kalabalıktan görüntü-Maske takılan ağdacı heykelinden detay

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: Yanlış anlaşıldı, özür dileriz

SİNOP'ta tepkilere yol açan, 'sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz' yönünde uyarı yazısının asıldığı sitenin yöneticisi Zafer Karagülle, yanlış anlaşılma olduğunu ve çok üzgün olduklarını belirterek "Özür dileriz" dedi.

Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'ndeki Sinova Sitesi yönetimi, binada oturan sağlık çalışanları Canan S. ve Ceren A. için tepki çeken bir karar aldı. Bina girişine asılan karada, 'sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz' ifadelerine yer verildi. Binada oturan sağlık çalışanları, kendileri için yazılan uyarı yazısının altına, yaşadıkları hayal kırıklığını ifade eden duygularını paylaştıkları notu ekledi. Hayatlarını riske etmenin yanı sıra ailelerinden özveride bulunarak hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ise yazdıkları notta şu ifadelere yer verdi:

"Eşlerimizin yurt dışında görevde olduğunu bildiğiniz halde, biz küçücük çocuklarımızı evde tek başlarına bırakıp, sizler için nöbete giderken sizler 'bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye soracağınız yerde, bu dayanışmadan uzak, ayrımcı tavrınız bizlerin hem meslek onurunu, hem de çalışma azmini kırmaktadır. Bu şekilde tüm dünyanın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bu zor günlerde bu tavrınız asla kabul edilemez. İnsan sevgisi üzerine kurulmuş bu mesleği icra ederken, sizleri aile fertlerinden ayırmayan bizler bu muameleyi hak etmedik, etmiyoruz. Bu yazıdan önce olduğu gibi, bildiğimiz bütün tedbirleri alarak giriş çıkış yapacağız. Bundan rahatsız olan sakinler merdiven seçeneğini kullansınlar lütfen. Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu zor günler geçtikten sonra, hastanede ya da mahallede kimsenin kapımızı çalmamasını rica ederiz."

Sinova sitesi yönetimi uyarı yazısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler üzerine yazıyı kaldırdı.

'ÖZÜR DİLERİZ'

Tepkilere neden olan uyarı yazısını asan Sinova Sitesi'nde yönetici Zafer Karagülle, yanlış anlaşıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Tepki çeken yazı için sağlık çalışanlarının akrabalarınca kendilerine böyle bir talep geldiğini anlatan Karagülle "Böyle bir dönemde böyle bir kötü şeyle anılmak kadar kötü bir şey yok. Sitede bir sağlık çalışanı arkadaşımızın yakını, 'Sağlık çalışanının bir akrabasında koronavirüsü çıktığı, burada yer alan 2 asansörden birini sağlık çalışanlarına özel tahsis eder misiniz?' dedi. Bizde 'yönetim olarak bir soralım. Tabii ki, siz sağlıkçılar bir şey istediğinde biz nasıl 'yok' deriz' dedik. Asansörün biri bu istek üzerine tahsisi edildi. Bu işin aslı bu kadar. Sonradan bir arkadaşımız bunu sosyal medyada paylaştı. Alınan bir karar da değil, anlık gelişen bir olay" dedi.

Yazıya tepki gösteren sağlık çalışanının yönetimde yer alan bir arkadaşla ailecek görüştüğünü söyleyen Karagülle, "Eğer böyle bir durum varsa, insan arayıp demez mi: 'Rencide olduk, niye böyle bir yazı asıldı' diye. Yanlış anlaşılma oldu. Bu yanlış algı için çok üzgünüz, böyle art niyeti akıllardan geçmesi bile bizi üzer. Böyle bir şey olur mu? Bu zor koşullarda canla başla mücadele eden insanlara karşı bizim böyle olumsuz davranışımız olur mu? Yanlış anlaşıldığı için özür dileriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Siteden detaylar-Site yöneticisi konuşma-Detaylar

HABER KAMERA: Deniz ÖZEN/SİNOP,

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Göbeklitepe yakınlarında domuz sürüsü görüntülendi ŞANLIURFA'da dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğunun bulunduğu Göbeklitepe yakınlarında yaban domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe yakınlarında bazı kişiler otomobille giderken yol kenarında ilerleyen 5 yaban domuzuna rastladı. Arazide beslenen ve sürü halinde hareket eden 5 domuz, otomobili fark edince koşmaya başladı. İlk kez bölgede domuz gördüğünü anlatan vatandaşlar, duruma şaşırdıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Yol kenarında koşan domuzlar5 domuzu aracıyla takip eden vatandaşlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Aslı, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Aslı Tombaş (13), 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak amacıyla kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı.

İlçede annesi Özlem Gürel ile birlikte yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak için 5 gün önce para biriktirmeye başladı. Aslı, evlerde temizlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan annesi ve akrabalarının da desteğiyle biriktirdiği parayı 155'i arayarak çağırdığı polis memurlarına teslim etti. Polis ekipleri Aslı'nın kumbarasını alarak bankaya götürdü. Bankada sayılan kumbaranın içinden 70 lira çıktı. Polis ekipleri 70 liralık bağış dekontunu Tombaş'a teslim etti. Polis ekipleri ayrıca bu süreçte evde okuması için Aslı'ya Ömer Seyfettin'in 'Bir Hikaye' adlı kitap serisini hediye etti.

Kampanya başladığı gün para biriktirmeye başladığını ifade eden Aslı Tombaş, koronavirüs sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmak istediğini ifade etti.

Polis ekiplerine evlerine kadar gelip bağış için yardımcı olmaları sebebiyle teşekkür eden anne Özlem Gürel ise Aslı'nın kampanyaya katılmak istediğini, kendisinin de yardımcı olduğunu ve yaptığı fedakarlık için kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------Ailenin evinden görüntü-Aslı'nın kumbarasını ev gelen polislere vermesi-Kumbaranın bankada açılması-Dekontunun verilmesi ve kitap hediyesi-Anne ve kızının konuşmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR - Halil İbrahim YEL/ERBAA (Tokat),

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Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı TOKAT'ta koronavirüse yakalanan ev hanımı Elmas Doğan (42), 12 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Zile ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk annesi Elmas Doğan, koronavirüse yakalandı. Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Doğan, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 12 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Elmas Doğan, taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Doğan'ı, sağlık personeli alkışlarla evine gönderdi. Hastalığı yenerek taburcu olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Elmas Doğan, "Kuru öksürükle yakalandım. Ben ev hanımıyım. Sadece çarşıya gidiyorum. Hastaneye başvurdum. Orası acile yönlendirdi. Orada tahliller yaptılar, doktorlarımız ilgilendi. Tahlillerim pozitif çıktığı için Tokat'ta sevk ettiler. Doktorlarımız tedavim esnasında çok ilgilendiler, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni arayarak destek olan sevdiklerime teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------Hastaneden görüntüler-Elma Doğan'ın alkışlarla taburcu edilmesi-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Kaynak: DHA