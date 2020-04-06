DHA YURT BÜLTENİ-11 Suriye sınırında da koronavirüs önlemleri üst seviyedeKORONAVİRÜS nedeniyle Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Suriye sınırında da koronavirüs önlemleri üst seviyede

KORONAVİRÜS nedeniyle Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İlçeye girişler kontrollü olarak yapılırken sınır hattında ise kaçak geçişlere karşı önlemler artırıldı.

Tüm Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedbirleri Suriye sınırına komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de titizlikle uygulanıyor. İlçenin girişinde oluşturulan uygulama noktalarında gelen araçların içindeki kişilerin seyahat izin belgeleri kontrol edilerek ateşleri ölçülüyor. Akçakale Kaymakamlığı'na işlem yaptırmak için gelen vatandaşlar içeriye 2'şer kişi olarak alınırken, bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafeye uyması sağlanıyor. Banka ve ATM önlerinde de güvenlik güçleri anonslarla vatandaşları uyarıyor. Sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetimler de sürüyor.

İlçede sınır boyunca alınan tedbirlerde en üst düzeye çıkarılmış durumda. Sınırda görev yapan askerler hat boyunca 24 saat gözlem yaparak olası yasa dışı geçişleri önlemek için görev yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaymakamlık önü vatandaşlarBankamatik kuyruğu ve anonsİlçe giriş kontrol noktasıPTT şubesiSemt pazarı genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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Bolu'da koronavirüs önlemlerinde 'plaka' denetimi

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş-çıkışlarındaki 24 ayrı kontrol noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlardaki kişilerin ateşleri ölçüldü. Kent merkezinde ise bugün trafiğe çıkması yasak olan plakası tek rakamla biten araçların sürücüleri polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Bolu'da koronavirüsün yayılma hızını azaltmak için İl Sağlık Müdürlüğü ile polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. D-100 Karayolu güzergahları ile TEM Otoyolu çıkışındaki 24 ayrı noktada durdurulan araçlardaki kişilerin ateşleri ölçüldü. Polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine nerede yaşadıkları ve nereye gittikleri soruldu. Polisler araçta maskesiz bulunan vatandaşları da uyardı.

PLAKASININ SONU TEK RAKAMLA BİTEN ARAÇLARIN ÇIKMASI YASAKÖnceki gün Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, plakasının sonu çift rakamla biten araçların ayın çift sayılı günlerinde, tek rakamla bitenlerin ise ayın tek sayılı günlerinde trafiğe çıkmasına karar verilmişti. Bu kapsamda polis ekipleri kent merkezinde plaka uygulaması yaptı. Polis ekipleri, bugün için trafiğe çıkması yasak olan tek rakamlı plakalı araçları durdurarak sürücülerin evraklarını ve çalışma izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan sonu tek rakamlı plakalı araçların sürücüleri trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı. Sürücülere birden fazla kez kurala uymamaları halinde ceza kesileceği söylendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Uygulamalardan görüntüler-Polisin uyarıları-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için 'askıda ekmek' uygulamasına talep arttı. Fırınlarda ücretsiz olarak alınması için askıya bırakılan ekmek sayısında, eskiye göre artış oldu.Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yurt genelinde çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de uzun süreden beri devam ettirilen 'askıda ekmek' uygulaması arttı. Fırın sahipleri, aynı artışın genellikle ramazan aylarında görüldüğünü belirtti.Geçmişten bugüne sürdürülen ve yardımlaşma kültürünün örneklerinden olan 'askıda ekmek' uygulamasının İnegöl'de ilgiyle karşılandığını anlatan fırın işletme sahibi Mustafa Öztürk, "Sepetteki ekmek sayıları normalde 30-40 olurken, bu rakam salgın sonrası 100'lerin üzerine çıktı. İhtiyaç sahiplerine, salgın nedeniyle işine devam edemeyenler de eklendiğinde, 'askıda ekmek' sepetleri önünde yoğunluk yaşandı. Fırıncılar da hayırsever vatandaşlar da bu duruma kayıtsız kalmayarak, desteğini gösterdiö dedi.

Görüntü dökümü;-Fırından detaylar-Ekmeklerden detay-Açıklama

Süre: 1.34 DK, Boyut: 175 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Sokak hayvanlarını jandarma besledi

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların 'evde kal' çağrısına uymasıyla aç kalan sokak hayvanlarının yardımına jandarma ekipleri yetişip, mama dağıttı. Mama dağıtımı sırasında başı konserve kutusuna sıkışan bir yavru köpek de kurtarıldı.

Ulubey ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokak hayvanları için harekete geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtıp elleriyle besledi.

Jandarma ekiplerinin mama dağıtımı yaptığı sırada, yavru bir köpeğin başının konserve kutusuna sıkıştığını fark edildi. Jandarmalar, köpeği önce sakinleştirdi, ardından da başına sıkışan konserve kutusunu çıkarıp, kurtardı. Ardından mama vererek beslenen köpek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenip, güvenli bir noktada doğal ortamına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başı konserve kutusuna sıkışan köpeğin kurtarılmasından görüntü-Konserve kutusundan kurtarılan köpeğe mama verilmesinden görüntü-Jandarma tarafından mama verilen sokak hayvanlarından görüntü-Veterinerde sağlık kontrolü yapılan yavru köpeğin görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi

BALIKESİR'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaparak klip çekti. Fiziksel engelli Gamze Padem de klipte yer aldı.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınırken, emniyet mensupları da virüsün etkilerini en aza indirmek için yoğun çaba göstermeye devam ediyor. Normal görevlerinin yanı sıra vefa gruplarında 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet götüren emniyet mensupları, bir yandan da salgına dikkat çekmek için çalışmalarda bulunuyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla klip çekti. İşitme engelli vatandaşların da düşünüldüğü klipte hem sesli hem görsel uyarılarda bulunuldu. Klipte ayrıca fiziksel engelli Gamze Padem de 'evde kal' uyarısında bulundu. Klip, emniyetin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Emniyet mensupları tarafından çekilen klip görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE(Balıkesir),

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Kaynak: DHA