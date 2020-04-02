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Koronavirüs, Kırıkhan, Polis, Hatay, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-11

Kırıkhan'da 6 mahalleye sosyal izalasyon tedbirleri HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı köy statüsündeki 6 mahalle, koronavirüsü tedbirleri kapsamında sosyal izolasyona tabi tutuldu.

02.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:51
DHA YURT BÜLTENİ-11

Kırıkhan'da 6 mahalleye sosyal izalasyon tedbirleri 

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı köy statüsündeki 6 mahalle, koronavirüsü tedbirleri kapsamında sosyal izolasyona tabi tutuldu. Jandarma ekipleri, köylere giriş-çıkışları denetimli olarak sağlıyor. 

İzmit'te karantina altında iken kendisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve buna rağmen otobüs ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gelen M.H. isimli vatandaş, aile bireylerinin yaptığı başvuru üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü hıfzıssıhha ekipleri tarafından özel donanımlı ambulans ile Hatay Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesi ve irtibatta bulunduğu diğer 5 aile ile birlikte tüm mahalle halkına sosyal izalasyon uygulanarak mahalleye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alındı. Mahallede doğum ve acil hastalıklar dışında çıkışlara izin verilmediği belirtildi.

YOLCULUK YAPTIĞI OTOBÜSTEKİLER UYARILIYOR

Diğer yandan testi pozitif çıkan kişinin, İzmit'ten bindiği otobüs firmasıyla irtibata geçen emniyet birimleri, M.H.'nin birlikte seyahat ettiği kişilerin tespiti için ve virüs testine tabi tutulmaları için çalışma başlattı.

Ayrıca, koronavirüs şüphesi nedeniyle Ceylanlı köyüne 14 Nisan 2020 tarihine kadar sosyal izalasyon uygulanacağı ifade edildi. Daha önce umreden gelen ve Bektaşlı Mahallesinde oturan bir vatandaşın testinin pozitif çıkması üzerine sosyal izolasyon uygulanan Bektaşlı, Taşoluk, Dedeçınar, Saylak ve Balarmudu mahallelerinde ise 4 Nisan'a kadar tedbir amaçlı olarak mahallelere giriş çıkışlarda kısıtlamaların devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Jandarmanın araçları durdurması ve geri çevirmesiBelediye aracının geçip ilaçlama yapmasıKapanan giriş çıkışlardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Otobüslere koronavirüs denetimi ANTALYA'da polis, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, fazla yolcu aldığı için kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde seyreden araçlarda denetim yaptı. Otobüse binen polis ekipleri, içinde bulunan yolcu sayısını ve evrakları kontrol etti. Denetimler sırasında fazla yolcu alan ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi, fazla yolcular indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Polislerin otobüs durağında beklerken Durağın genel görünütsüOtobüsün içindeki vatandaşlardan görüntüPolisin şoför ve yolcuları uyarmasıKoltuklardaki uyarı yazılarıVatandaşlardan detayRÖP: Bir vatandaş ile röportajHABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, -  

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Elazığ'da 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı' üretime hazır

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde, koronavirüs vakalarının tedavisinde solunum cihazı ihtiyacını karşılayacak 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı'nın prototipi tanıtıldı. Projenin desteklenmesiyle 1 ay içerisinde üretime başlanması hedefleniyor.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güler'in, 2011 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Teknogirişim' sermaye desteği kapsamında ürettiği yapay zeka tabanlı solunum cihazının prototipi tanıtıldı. Koronavirüs tedavisinde Türkiye'nin solunum cihazı ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan yapay zeka tabanlı solunum cihazı projesinin desteklenmesiyle 1 ay içerisinde üretime başlanması hedefleniyor.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yapay zeka tabanlı solunum cihazıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan yerli ve milli solunum cihazını üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Demirdağ, "Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle ihtiyaç duyulan solunum aleti sayısı nedeniyle biz de çalışma başlattık. Yapay zeka tabanlı solunum cihazının prototipini üreterek seri üretime geçeceğiz. Öncelikle kendi ülkemizin ihtiyacı olan yerli milli solunum cihazlarını üretmeyi hedefliyoruz. Daha sonra ihtiyaç duyulması halinde diğer ülkeler için üretimi yapacağız" dedi.

'KLİNİK TESTLERİ YAPILDI'Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güler ise 2005 yılından beri bu proje üzerine çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Bu cihazımız şu an mevcuttaki kullanılanlardan ve yapılanlardan farklıdır. Tamamıyla yapay zeka kontrollü. Her bir noktaların ölçümleri hem bilgisayar ekranında kaydedilebiliyor, hastaların geçmişi incelenebiliyor. Bu cihazımızın klinik deneyleri de yapıldı. Akciğerlerine herhangi bir şekilde olumsuz bir tedavi esnasında sorun oluşturmadığı görüldü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------Cihazdan görüntüKutbeddin Demirdağ'ın röportajıCihaz anlatımından detayHasan Güler'in röportajıMühendislik binasından görüntüGenel ve detay görüntülerHaber:  Ahmet ÇÖTELİ-Kamera:  ELAZIĞ,

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93 yaşındaki Ahmet dede, kimlik soran polisleri evine yemeğe davet etti: Ben ölmeden gelin

ESKİŞEHİR'de doğalgaz faturasını yatırmak dışarı çıkan Ahmet Rıza Berberoğlu (93), kendisine kimlik soran polis ekiplerini eve yemeğe davet ederek, "Siz benim eve gelseniz size bir ziyafet yapardım ama inşallah görüşürüz. Gelin eve, ben ölmeden gelin" dedi. Sağlığı için dışarı çıkmasının yasak olduğu anlatılan Berberoğlu, polis ekiplerince evine bırakılarak ihtiyaçları karşılandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki tek başına oturan Ahmet Rıza Berberoğlu, doğalgaz faturasını yatırmak için dışarı çıktı. Yürüyerek İki Eylül Caddesi'ne gelen Ahmet Rıza Berberoğlu faturayı yatırdıktan sonra devriye gezen polis ekiplerince durduruldu. Kimlik tespiti yapılan Ahmet dede, polise teşekkür ederek yemeğe davet etti. Kimsesi olmadığı için dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirten Ahmet dede, "Siz benim eve gelseniz size bir ziyafet yapardım ama inşallah görüşürüz. Gelin eve, ben ölmeden gelin. Ben doğalgaz faturası için çıktım. Çıkmamam gerek biliyorum ama kimsem yok kim yatıracak. Yarın cezası gelecek, cezasını da ben yatıracağım. Açıksa yatıracağım yoksa yatırmayacağımö dedi.

EVİNE BIRAKILDIPolis ekipleri kendi sağlığı için dışarı çıkmasının yasak olduğunu hatırlattığı Ahmet dede oturduğu Şeker Mahallesi'ndeki evine bırakılarak ihtiyaçları karşılandı.

Görüntü Dökümü: -Ahmet dedenin sokaktaki görüntüsü-Polisin durdurması-Kimlik kontrolü-Ahmet dedenin polisi yemeğe davet etmesi-Ahmet dede ile röp.-Polis aracının gelmesi-Evine bırakılması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-=========================

Telefonla dolandırıcılığa emniyetten 'evde kal' mesajı 

DENİZLİ'de yaşlı bir kadını telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtarak kuyumcu soygunundan dolayı eşinin gözaltında olduğunu söyleyip, evdeki altınları alarak dolandırıcılık yapan biri 8 aylık hamile 2 kişi polis tarafından yakalandı. Polis, zanlılardan ele geçirdiği paraları masaya dizip, koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' mesajı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen salı günü, Pamukkale ilçesinde yaşlı bir kadının 70 bin lira değerindeki altın ziynet eşyalarının dolandırılmasıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşlı kadının ifadesi alan polis, kendisi komiser olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını, bir kuyumcunun soyulduğunu, eşinin de soyguna karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyleyip, asıl suçluları yakalamak için operasyon yapacaklarını, bu nedenle evdeki altınları bir çorabın içine koyarak gelecek kişiye teslim etmesini istediğini söyledi. Gelen telefonla paniğe kapıldığını belirten yaşlı kadın, evdeki 70 bin lira değerindeki altınları çoraba koyup, gelen maskeli bir kadına verdiğini, eşinin eve dönmesinin ardından ise dolandırıldığını anladığını anlayıp, polise ihbarda bulunduğunu da ifadesinde anlattı.Yaşlı kadının ifadesinden yola çıkan ekipler, özel oluşturduğu ekiple olayın yaşandığı bölgedeki çok sayıda ev ve işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen polis yaşlı kadını telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıtan U.A. (19) ile altınları alan suç ortağı 8 aylık hamile Z.M.'yi (26) gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada altınları satıp çevirdikleri 7 bin lira ile 50 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, ele geçirdikleri paraları masaya dizip, koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' mesajı verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin adliyey sevk edilmesinden görüntüHaber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Hakkarili iş insanından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Hakkarili iş insanı Aytekin Karahanlı, 100 bin TL ile destek verdi.

Hakkari'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sures A.Ş ve şirketler grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma' kampanyasına 100 bin TL ile destek verdi. Bankaya giderek kampanyaya 100 bin TL bağışta bulunan Karahanlı, "Dünyamız, son yüzyılın gördüğü en tehlikeli ve küresel ölçekte ağır sonuçlar doğuran bir salgının pençesindedir. Bugün, bütün dünyanın bu salgınla baş edebilmek için her zamankinden fazla kenetlenmesi ve dayanışma içinde olması gereken bir zamandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, küresel bir felaketin etkisini ülkemizde ekonomik açıdan hafifletebilmek amacıyla 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir kampanya başlatmış ve tüm yurttaşlarımızı dayanışmaya çağırmıştır. Zor durumda kalmış insanımızın ihtiyacına bir nebze derman olabilmek amacıyla, bu kampanyaya katılmayı yurttaşlık görevi olarak değerlendiriyorum. Dilerim bu küresel felaket kısa zamanda son bulur ve bütün insanlık gereken dersleri çıkararak birlik ve huzur içinde yoluna devam eder" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek bulunan İşadamı Aytekin Karahanlı'nın açıklaması

Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, - 


Kaynak: DHA

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