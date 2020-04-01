DHA YURT BÜLTENİ - 11 Çorum'da 2 köy karantina altındaÇORUM'un Fındıklı ve Oyaca köyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutuluyor.

Çorum'da 2 köy karantina altında

ÇORUM'un Fındıklı ve Oyaca köyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutuluyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde bir kadın, İstanbul'da yaşayan yakınlarını ziyarete gitti. Köye önceki hafta geri dönen yaşlı kadın rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan kadın tedavi altında tutulurken, Oyaca köyü karantina aına alındı. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde ekiplerde sağlık taraması gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri de anonslarla vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.

Oyaca Köyü Muhtarı İkbal Kemeç, köylerinde bir kişinin koronavirüs testlerinin polizif çıktığını belirterek "Köyümüz 3 gün önce alınan kararla karantinaya alındı. Jandarma köyümüze gelerek giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri köyümüzde sağlık kontrolleri yapıyor" dedi.Öte yandan koronavirüsten yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyüde 9 gündür karantina altında tutuluyor. 13 haneli yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatılırken, ekipler köye giriş ve çıkışa izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sungurlu Ilçesi Oyaca köyü detayları-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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112'yi arayarak dayanışma kampanyasına yaptığı bağışı 'Vefa' ekibine teslim etti SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde 65 yaş yasağı nedeniyle dışarıya çıkamadığı için 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira yardımda bulunan Nami Aydoğdu (68), "Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattı. Ben de karınca kararınca yardımcı olmak istedim. İçimden geldi" dedi. İlçede Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 4 çocuk babası emekli Nami Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Destek Grubu, Aydoğdu'nun evine gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşından dolayı evden çıkması yasak olan Aydoğdu, bağışladığı 500 lirayı Vefa Destek Grubu'na teslim etti. 'EMİN ELLERE VERMEK İSTEDİM'İlçedeki evinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Nami Aydoğdu, 68 yaşında olduğu için sokağa çıkamadığını söyledi. Kurallara uyarak bu süreci evinde geçirdiğini söyleyen Aydoğdu, kampanyaya destek olarak insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirtti. Aydoğdu şunları kaydetti: "İnsanlığa bir yardımımız olsun diye yaptım. Herkesi de bu desteğe çağırıyorum. Ben yalnız yaşıyorum. Kendi ihtiyacımı da kendim görüyorum. Çok şükür bir şeye ihtiyacım yok. Allah bütün insanların yardımcısı olsun. Bu virüse dünyanın gücü yetmiyor. Sadece dua etmemiz gerekiyor. Kurallara da uymamız gerekiyor. Ben kurallara uyup dışarı çıkmıyorum. Cumhurbaşkanımız çok güzel bir insan. Herkes bu virüs için koşarak çalışıyor. Allah onlardan da razı olsun. Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattı. Ben de karınca kararınca yardımcı olmak istedim. İçimden geldi. Ben dışarıya çıkamadığım için Kaymakamlığı aradım ve onlara parayı teslim ettim. Emin ellere vermek istedim. Herkes bağışta bulunursa çok daha güzel olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Aydoğdu'nun evinin görüntüsü-Detay görüntüleri-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/AKINCILAR(Sivas),

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Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse karşı naylonlu branda ile önlem aldı.Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde görülen yeni tip koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İlgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra, esnaf ve vatandaşlar da sıkı tedbirler uyguluyor. Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde hizmet veren eczacı Talat Eser, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek salgının bulaşma riskine karşı önlem aldı. Naylon perdenin virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili uyarı yazıları da asan Eser, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor.Koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını belirten eczacı Talat Eser, ilgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların ve esnafların da bu tedbirlere duyarlı olması gerektiğini söyledi. Ülkedeki bu salgın sona erinceye kadar tedbirlere uyarak bu şekilde hizmete devam edeceklerini kaydeden Eser, vatandaşların özellikle 'evde kal' çağrısına uymalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Eczacı Talat Eser ile röp.-Naylonlu önlemden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA, DHA)

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Antalyalı emekli öğretmen, apartını sağlık çalışanlarına açtı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde emekli öğretmen Ömer Özdemir (63), koronavirüsle mücadelede canla başla görev yapan sağlık çalışanları için apartını açtı.Serik Merkez Mahallesi'nde apartı bulunan emekli öğretmen Ömer Özdemir, koronavirüsle mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için harekete geçti. Hastanenin karşısında 3 katlı apartını sağlık çalışanları için açan Ömer Özdemir, eşinin de emekli hemşire olduğunu söyledi.Ömer Özdemir, "3 katlı 10 daireden oluşan apartımı bu önemli günde doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı korumak amacıyla ücretsiz olarak tahsis ediyorum. Burayı Sağlık Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız talep etmeleri halinde kullanabilir. Dünyayı sarsan kötü bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlık çalışanlarımız çok özverili çalışıyor. Ben Türkiye'nin kurtuluşunda eğitimciler, sağlık çalışanlarının, askerlerimize yardım talep edildiği takdirde her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Aparttan detay görüntüÖmer Özdemir ile röportaj

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya),

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İslahiye'de ihtiyaç sahiplerine ödemeler başladı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 4 bin 190 ihtiyaç sahibine bin TL yardım parası ödenmeye başlandı. Ödemeleri almak için PTT'ye gelenlerin sosyal mesafeyi koruması için görevliler önlem aldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İhtiyaç sahiplerine ödenecek bin TL yardım parası İslahiye PTT şubesinde ödenmeye başlandı. İhtiyaç sahibi 4 bin 190 kişi verilen yardım parasını almak için sabah saatlerinden itibaren PTT önüne geldi. Burada önlem alan görevliler, koronavirüs salgını nedeni ile vatandaşların aralarında sosyal mesafeyi koruması için birer metre mesafe ile durmalarını istedi. Şube önünde bariyerler ile önlem alan zabıta ekipleri de vatandaşlara aynı uyarıda bulunurken, polis araçlarından da megafonla sosyal mesafenin önemini vurgulayan anonslar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------- PTT önünde kuyruk- Polisin megafonla uyarısıZabıtanın vatandaşı uyarısıNurdağı PTT önünde işaretleme çalışma fotolarıGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP

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Diyarbakır Kızılay'ından sağlık çalışanları ve yaşlılar için seferberlik

TÜRK Kızılayı Diyarbakır Şubesi ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyet alanında bulunan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Destek grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada tutulanlar ile sağlık çalışanlarının ihtiyaçları için de seferber oldu.Diyarbakır Kızılayı, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyet alanında bulunan 65 yaş ve üstü kişiler, ihtiyaç sahipleri ile yetim, dul, yaşlı, hasta, engelli ve işsiz olanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay ekibi, bugün merkez Sur ilçesindeki birçok ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ulaştırdı. Yardım götürülen Cemile ve Şaban Öztek çiftinin 'Bu yağmurda niye geldiniz? Yağmur durduktan sonra gelseydiniz' demesi, Kızılay ekibini duygulandırdı. Kolileri teslim eden Kızılay ekibi, ateş ölçer ile yaşlı çiftin ateşini de kontrol etti.Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyet alanında bulunanların temel ihtiyaçlarını kaymakamlıklar ile koordineli olarak karşıladıklarını belirtti. Işık, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınacakların ve hastalığın tedavisinde görev yapan sağlık personelinin, misafir edildiği Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki beslenme ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kızılay ekiplerinin yardım kolilerini dağıtmasıYaşlı çiftin kızılay ekipleriyle diyaloğuKolilerin ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesiİnfirared ateş ölçer cihazı ile ateş ölçümüKızılay'ın hazırladığı kolilerKızılay AŞ eviDiyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık'ın açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Şanlıurfa'da, kedi ve köpeklere mama bırakıldı

ŞANLIURFA'da belediye ekipleri, koronavirüsü salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için mama bıraktı.Koloravirüsü salgını nedeniyle yurt genelinde uygulanan 'Evde kal' çağrısı ile yaşanan kısıtlamalardan dolayı belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için harekete geçti. Belediye görevlileri kentin belirli yerlerine mama koyup, sokak hayvanlarının doğal ortamlarında beslenmelerine yardımcı oldu. Ekipler, sokak hayvanlarına yönelik uygulamayı sürdüreceklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Sokaktaki kedi ve köpeklere mama taşıyan görevlilerKentin belirli yerlerine mama bırakan ekiplerMama yiyen kopek ve kediler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

Kaynak: DHA