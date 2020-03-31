DHA YURT BÜLTENİ- 11 Koronavirüse karşı banknotları suya koyup, 100 derecede kaynatıyor ORDU'da bakkal işleten Orhan Sarı (55), müşterilerden alışveriş sonrası aldığı banknotları, koronavirüs salgınına karşı suya koyup, 100 derecede kaynattıktan sonra kurutuyor.

Koronavirüse karşı banknotları suya koyup, 100 derecede kaynatıyor

ORDU'da bakkal işleten Orhan Sarı (55), müşterilerden alışveriş sonrası aldığı banknotları, koronavirüs salgınına karşı suya koyup, 100 derecede kaynattıktan sonra kurutuyor.

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, 25 yıldır bakkal işleten Orhan Sarı'nın koronavirüs salgınına karşı aldığı önlem, müşterilerini şaşırttı. Salgından önce banknotları kolonya ile dezenfekte ettiğini anlatan Sarı, şimdi ise koronavirüs önlemi için suya koyup, 100 derecede kaynattıktan sonra kuruttuğunu söyledi. Salgınla ilgili haberleri televizyondan sürekli takip ettiğini belirten Orhan Sarı, "Daha önce kolonya ile banknotları temizliyordum, hijyene çok önem veriyorum. Fakat bu salgından sonra kolonya fiyatları yükseldi. Ben de kendime farklı bir çözüm ürettim. Banknotları suya koyup 100 derecede kaynatarak dezenfekte ediyorum. Böylece kolonya masrafına da gerek kalmıyor hem de paralar temiz oluyor" diye konuştu.

Kuruttuğu banknotları ayrı yere koyduğunu, müşterilerine de temiz banknot verdiğini anlatan Sarı, "Temizliğe, hijyene hepimizin önem göstermesi gerekiyor. Hele böyle bir salgın döneminde daha da dikkat etmek lazım. Para her gün elden ele dolaşıyor. Parayı sayarken bazen tükürüklüyorlar, bu hastalıkları ya

-Görüntü Dökümü-Orhan Sarı ile röportaj-Vatandaş ile röportaj-Banknotların kaynar suya koyulurken ve alınırken görüntüsü-Banknotlardan detay görüntü-Bakkaldan görüntü-Diğer detaylar

Süre: 2: 57 DK Boyut: 458 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Sivas'ta 'Evde kal' çağrıları sokağa yansımadı

SİVAS'ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına yeterince uyulmadığı gözlendi.Ülke genelinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına rağmen Sivas'ta bir çok kişinin sokakta olması dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilenlerin dışarıda gezdiği ve banklarda oturarak vakit geçirdiği görüldü. Özellikle Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bankaların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve bekçiler, sokakta olanları sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.Sokakta dolaşanlar ise genellikle acil işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Buna rağmen sokaklardaki insan sayısının fazlalığı dikkat çekti.

Görüntü Dökümü: -Kent merkezinden görüntüler-Yaya yoğunluğu olan cadde ve sokaklar-Güvenlik gülerinin yaptığı uyarılar-Parklarda oturanlar-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı TUNCELİ Valisi Sonel, koronavirüs önlemlerini denetlemek amacıyla sokak sokak gezerek dışarıdaki vatandaşları uyardı, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde sürdürülen koronavirüs tedbirlerini denetlemek amacıyla cadde ve sokakları gezerek incelemelerde bulundu. Dışarıda gezenleri gören Vali Sonel, evlerine gitmelerini isterken, yan yana yürüyenlere ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Sonel, yolda gördüğü herkesi koronavirüs konusunda uyarırken maske takmayanlara ise maske dağıttı. Vali Sonel, incelemeleri sırasında polis ve zabıta ekipleriyle de görüşerek koronavirüs önlemlerinin uygulanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmelerini istedi.

Vali Sonel, kent sakinlerinin koronavüristen korunması için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade ederek, özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara sürekli destek olduklarını söyledi. Bu süreci atlatmak için gece-gündüz çalıştıklarını anlatan Vali Sonel, Tunceli Valiliği'nce şu ana kadar 65 yaş ve üstü 958 kişinin evde ziyaret edilerek, ihtiyaçlarının karşıladığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Vali Sonel'in incemeleri-Vatandaşlara yaptığı uyarı-Vali Sonel'in maske dağıtımı-Polis ve zabıta ekipleriyle görüşmesi-Vali Sonel'in vatandaşla ile diyalogu-Vali Sonel'in yaşlıları ziyaret etmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Başkan Soner Çetin, salgın sonuna kadar maaşını bağışladı ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada salgın bitene kadar maaş almayacağını, kreşlerin kapalı olduğu süre içinde velilerden ücret tahsil edilmeyeceğini ve belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı olanlarından kira alınmayacağını açıkladı.

Başkan Soner Çetin, yerel seçimlerin birinci yıldönümünde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, "Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs salgını tüm dünyayı olduğunu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bu süreçte dayanışma içinde olmak zorundayız. Bu amaçla salgın bitene kadar maaşımı bağışlıyorum. Maaşımı belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ihtiyaç sahiplerine gıda paketi hazırlanması için bağış yapacağım. Salgın bitene kadar maaş almayacağım" dedi.

KREŞ ÜCRETİ YOK, KİRA ALINMAYACAKKoronavirüsle ilgili Türkiye'de daha ilk vaka görüldüğü anda önlemleri almaya başladıklarını ve kreşleri kapatma kararı aldıklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, kreşlerin kapalı olduğu süre içinde velilerden ücret alınmayacağını açıkladı. Başkan Çetin belediye mülklerinde ve tesislerinde kiracı olan işletmelerden de kapalı olanlardan salgın süresince kira tahsilatı yapılmayacağını kaydetti. Açıklamalarının büyük bölümümü koronavirüsle mücadele konusuna ayıran Başkan Soner Çetin, "Virüs Türkiye'de görülünce hemen önlemler almaya başladık. Kreşleri ve diğer tesisleri hemen kapattık, hizmet binamızı dezenfekte ettik, giriş çıkışlarda vatandaşların ve personelin ateşini ölçtük. Ayrıca 12 yaşından küçük çocuğu olan, hamile olan kadın personelimiz ile kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verdik. Pazar yerleri başta olmak üzere birçok bölgede dezenfekte noktaları oluşturduk" şeklinde konuştu.

DEZENFEKTE SEFERBERLİĞİBaşkan Soner Çetin, günlerdir Çukurova'nın sokakları ve açık olan işyerlerinde dezenfekte çalışmaları sürdürüldüğünü belirterek şöyle devam etti: "Koronavirüsle mücadele konusunda tüm imkanlarımıza seferber ettik. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri Vefa Grubu oluşturdu. Çukurova Belediyesi olarak biz de bu grubun içinde yer alıyoruz. Çukurova'daki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine her gün sıcak yemek servisi yapıyoruz. Ayrıca Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı oluyorlar. Salgın ekonomik olarak da çok sayıda vatandaşımızı olumsuz etkiledi. Hazırladığımız gıda paketlerini bu insanlarımıza ulaştırıyoruz."

YENİ PROJELER GELECEKÇukurova Belediyesi'nin diğer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Soner Çetin, yeni projerden de bahsederek "5 yılda 7 kreş yaptık. Şimdi Huzurevleri ve Mahfesığmaz'da yapacağımız kreşlerle sayıyı 9'a çıkaracağız. Adana'ya Lezzet Çarşısı kazandırıyoruz. Bunun etrafında da Müslüm Gürses Parkı oluşturarak Adana'nın önemli bir değeri olan Müslüm Baba'ya vefa borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.Başkan Soner Çetin, gündemde koronavirüsle mücadele olduğu için yapılan hizmetleri başlıklar halinde geçtiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Adana'nın 25 yıllık imar sorununu çözerek 16 bin hak sahibinin mağduriyetini sona erdirdik ve Şambayadı, Kabasakal, Esentepe Bölgesini imara açtık. Söz verdiğimiz gibi 530 öğrenci kapasiteli Atatürk Öğrenci Yurdu yapım çalışmaları başladı. Yarısı kız yarısı erkek öğrenciler için yapılan yurdun yapımı Eylül ayında tamamlanacak ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılışı yapılacak. Yüzüncüyıl Mahallesi'ni Adana'nın en modern kapalı semt pazarına kavuşturuyoruz; sırada Adana Koop ve Yurt semt pazarları var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Başkan Soner Çetin'in açıklaması

Haber-Kamera: ADANA,

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Seyhan'da yemekler 'Vefa' için pişiyor SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalara sunulan sıcak yemek hizmetini yerinde denetledi.

Adana Valiliğince tahsis edilen Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi mutfağında Seyhan Belediyesi personeli tarafından sokağa çıkamayan riks grubu için sıcak yemek pişiriliyor. Seyhan Belediyesi gıda mühendisi tarafından kontrolden geçirilen yemekler hijyen kurallarına uygun paketlenerek adreslere teslim ediliyor. Başkan Akif Kemal Akay'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki belediyenin sunduğu sıcak yemek hizmetini yerinde denetledi.

Sıcak yemek hizmeti verilen mutfakta inceleme yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Risk grubundaki yurttaşımızın evde kalması için bizde her türlü çabayı harcıyoruz. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve dışarı çıkmasını önlemek adına sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Onların evde kalmasını, kişisel hijyen ve mesafeye dikkat etmesini arzu ediyoruz. El birliğiyle hareket ettiğimizde kısa zamanda salgından kurtulacağımızı düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Başkan Akif Kemal Akay'ın yemekhanede görüntüsü Yemeklerin hazırlanmasıPaketlenmesiAraca konmasıAdrese teslim edilmesiHaber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA