DHA YURT BÜLTENİ - 11

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ilçede karantina alınan 5 köyde sessizlik hakim. Jandarma ekipleri sık sık köyde uyarı anonsları yaparak insanların evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapıyor.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli ile Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri karantina altına alındı. İkinci bir emre kadar köylere giriş-çıkışlar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığımız için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Karantina kararının uygulamaya başlaması ile söz konusu köylerde hareketlilik tamamen durdu. Jandarma ekiplerinin gözetimindeki köylerde vatandaşların mümkün olduğunca evde kalması ve dışarıya çıkmaması isteniyor. Ekipler de zaman zaman köy içerisinde araçtan anons yaparak, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara riayet edilmesi yönünde uyarı yapıyor.İSTANBUL'DAN GELEN YAŞLIDA ÇIKTIKarantina altıda bulunun 30 haneli Suşehri'nin Boyalıca köyüne, tatillerini geçirmek üzere yaşlı çiften N.A.'da virüse rastlandı. Bunun üzerine eşi O.A.'da karantinaya alındı. Ardından Valilik kararıyla köyün tamamı karantinaya alındı. Bölgedeki köylere özellikle balarla birlikte başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan köylülerin tatil amacıyla sıklıkla geldiği ve bunu önlemek amacıyla karantina kararının alındığı öğrenildi. Diğer köylerde de benzer durumların söz konusu olduğu belirtildi. Karantinadaki köy havadan da görüntülendi.EKİPLERDEN İLÇE GİRİŞİNDE KONTROLDiğer yandan jandarma ve polis ekipleri, Tokat-Erzincan karayolu üzerinde Suşehri ilçesi girişinde durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin ateşini ölçüyor. Ayrıca yolculuk sırasında uyması gereken kurallar ve koronavirüs tedbirleri le ilgili de bilgilendirme yapılıyor.

Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli'

KIRIKKALE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında 'araç dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu. Tünelde, başta ambulanslar olmak üzere şehirdeki tüm araçlar dezenfekte edilmeye başlandı.Kırıkkale Belediyesi, Arpalık Çukuru mevkisinde kapatılan hayvan pazarının bulunduğu bölgeye araç dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Kentteki araçların dezenfekte edilmesi amacıyla kurulan dezenfeksiyon tünelinde, öncelik ambulanslara tanındı. Ayrıca, vatandaşların da belirlenen gün ve saatte araçlarını ücretsiz şekilde dezenfekte etmesine olanak sağlandı.'ÜCRETSİZ DEZENFEKTE EDİLECEK'Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentte virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Bu kapsamda araçlar içinde dezenfeksiyon tünelini oluşturduklarını belirten Başkan Saygılı, "İlk olarak ambulanslarımızı bu tünelde dezenfekte ettik. Sadece ambulanslarımız değil aynı zamanda toplu taşıma araçlarımızı da buraya getirerek dezenfekte işlemi yapıyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın şahsi araçları da belediyemiz tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz" diye konuştu.

Kuyruklarda bekleyenleri 'Gönüllü tedbir ekibi' uyarıyor

EDİRNE'de, Keşan Belediyesi bünyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Gönüllü tedbir ekibi' banka önlerindeki kuyruklarda bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Ekiple birlikte kontrole çıkan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, banka yetkilileri ve güvenlik görevlilerini, şube önlerinde bekleyenleri düzenli sıraya koymaları konusunda uyardı.Keşan Belediyesi ülke genelindeki koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 kişilik 'Gönüllü tedbir ekibi' oluşturdu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ekiple birlikte banka şubelerinin bulunduğu Büyük Cami Mahallesi'ndeki İsmail Saraç ve İsmet İnönü caddeleri üzerinde denetim yaptı. Bankaların çalışma saatlerini 12.00 ile 17.00 saatlerine çekmesine rağmen birçok şubenin önünde kuyruklar oluştu. Ne sosyal mesafe ne de 65 yaş kısıtlamasına uyulan kuyruklarda adeta salgına davet çıkartıldı. PTT şubesi önünde de vatandaşlar çocuklarıyla birlikte uzun kuyruklar oluşturdu.Helvacıoğlu ve 'Gönüllü tedbir ekibi', bankalar ve PTT şubesi önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uymadan bekleyenleri uyararak, 1 metre mesafeyle sıraya girmelerini sağladı. Mustafa Helvacıoğlu, banka şubesi yetkilileri ve güvenlik görevlileriyle de görüşerek, kuyrukların düzenlenmesini istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyrukların düzene girmesi gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Maaş alınacaksa bu kalabalık böyle olmaz. Banka müdürleri ve görevlileri daha duyarlı olmalı. Biz halkın sağlığı için sokaktayız. Lütfen kuyrukları düzenli tutalım. Böyle olursa bu iş bitmez" dedi.Öte yandan 'Gönüllü tedbir ekibi' park ve bahçelerde 65 yaş kısıtlamasına rağmen oturanları da evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu

MANİSA'nın Salihli ilçesinin ünlü 'Poyraz Karpuzu' için fideler toprakla buluştu. Mart sonu itibariyle toprakla buluşan fideler, haziran ortasında ürün verip, sofralarda yerini alacak.Salihli'nin Poyrazdamları Mahallesi'nde yetişen, ismini yetiştiği yerden alan, lezzeti ve aromasıyla Ege Bölgesi'nde marka haline gelen Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu. Çiftçiler tarafından ekilecek olan alanın sürülüp, ekime hazır hale getirilmesinin ardından, viyollerde yetiştirilen karpuz fideleri tarlalara dikildi. Mart ayı sonu itibariyle karpuz diyarı Poyrazdamları Mahallesi'nde toprakla buluşan fideler, haziran ayı ortasında ürün verip, sofralarda yerini alacak. Poyrazdamları Mahallesi'nde 22 yıldır karpuz üretimi yaptığını belirten üretici Emin Akbıyık, "Yaklaşık 130 dönüm alana ekim yaptık. Bunun 60 dökümünü aşısız çeşitten yapıyoruz. Ekim aralıkları, sıklığı, aşılı ve aşısız olarak farklı yöntemler oluyor. Aşısız fidandan dönüme 800 tane dikilirken, aşılı olan fideleri ise dönüme 350 tane dikiyoruz. Yeni sezon dikimini yaptığımız fideler, inşallah haziran ayı ortasında hasat verecek ve tüketiciyle buluşacak. Fide dikim sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, Poyrazdamları Mahallesi'nde üretilen karpuzların Ege Bölgesi ve Salihli Ovası'nda Poyraz karpuzu olarak ün yaptığını belirtip, şunları söyledi: "Salihli'de karpuz işi yapan üreticilerimizin çoğu, bu mahallemizde bulunmaktadır. Salihli Ovası'nda 2 bin 800 dekar alanda karpuz üretimi gerçekleştiriliyor. Karpuz diyarı olarak anılan Poyrazdamları'nda ise 700 dekar alanda karpuz üretimi yapılıyor. Ekilen fideler, 15 Haziran itibariyle hasat verecek. Mayıs ayı sonunda pazarlarda ve pazar tezgahlarında 'Poyraz Karpuzu' adı altında ürünlerimiz satılacak. Vatandaşlarımız o dönemde tezgahlarda 'Poyraz Karpuzu' adı altında satılanları kesinlikle itibar etmesinler. Çünkü 'Poyraz Karpuzu', 15 Haziran öncesi hasat edilmiyor. İnsanlarımız bu konuda çok dikkatli olsun."Koronavirüs salgınına da değinen Yalvaç, "İnsanlar bu virüsle mücadele ediyor. Ancak üreticimiz, çiftçimiz mecburen tarlasına gidecek. Mecburen ekip, ürününü kaldıracak. Para kazanmak bir yana, üreticimiz ekecek ki biz insanlar, halk bunu yiyecek. Yarın ekilmezse, stoklardaki ürünlerin ne kadar fiyat artışı olduğunu gördük. Bir telefon, bir araç, bir beyaz eşya almasak da olur. Ama mecburen yemek zorundayız, çiftçimizde mecburen üretmek zorundadır. Satmaktan ziyade bundan sonraki amacımız açlığa, kıtlığa yer vermeden çiftçimizin ürünlerini ekmesidir" dedi.

Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi

UZMANLARIN koronavirüse (Covid-19) karşı özellikle C vitamini önermesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde limon fiyatları artarken, Antalya'da ise fiyatlar aynı seyirde devam etti. Antalya pazarlarında limon fiyatları 6- 10 TL arasında değişkenlik gösterdi. Türkiye'nin en önemli portakal üretim merkezlerinden Finike ilçesinde ise koronavirüs nedeniyle talep artınca üreticinin elinde portakal kalmadı.Uzmanların koronavirüse karşı özellikle C vitamini önermesinin ardından Türkiye'nin birçok noktasında limon fiyatları artış gösterdi. Bazı şehirlerde limonun kilogram fiyatı 18 TL'ye kadar yükselirken, Antalya da ise limon fiyatları ürünün kalitesi ve cinsine göre 6-10 TL arasında değişkenlik gösterdi. Pazar esnafı limon fiyatlarının aynı şekilde seyrettiğini ifade etti. Antalya Hali'nde 30 Mart itibariyle limon fiyatı 5.50-7.50 TL arasında değişkenliği bulunuyor.Pazar esnafı Sedat Çağlayan, limon fiyatlarının aynı olduğunu belirterek, değişen bir şeyin olmadığını kaydetti. Koronavirüs dolayısıyla limona talebin arttığını kaydeden Tarık Bulak, "Limon fiyatları normal. Devlette şuan zaten ihracat yapmıyor. Biz bir kaç ay içinde limon fiyatlarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi. Ahmet Demir, "Limonu 10 TL'ye satıyoruz. Fiyatlar hemen hemen aynı. Virüs nedeniyle pazara gelenler 2-3 kilogram alıyor. Antalya'da limon fiyatları diğer illere göre daha ucuz. Sık sık bir talep var. Şuan için fiyatlar bu aralığında devam edecek" dedi.Pazara alışverişe gelen Sultan Kocatürk, "Limon fiyatları normal biz Afyon'dan geldik. Hastanede hastamız var ona limon aldık. 7-8 TL'ydi, şuanda hemen hemen fiyatları aynı. Koronavirüs için bol bol limon yiyelim, hasta olmayalım" şeklinde konuştu. Birgün Fesligül ise, bol bol limon tüketiyoruz. Koronavirüsten dolayı daha çok dikkat etmeye başladık. Limon fiyatları pahalı" ifadelerini kullandı.Limon aynı zamanda salgın sürecinde evlerde temizlik ve dezenfekte amaçlı olarak da kullanılıyor.FİNİKE'DE LİMON ÜRETİMİ DÜŞÜKFinike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilçede limon üretiminin düşük olduğunu belirterek, Finike portakalı ortalama rekoltesinin 200 bin ton, limonun ise 5 bin ton civarında olduğunu aktardı. Halil Sarıçobanoğlu, "Finike'de limon üretimi düşük. Yaklaşık 5 bin ton civarında ve kasım ayında hasadı tamamlandı zaten. Portakal rekoltesi de yıllık ortalama 150- 200 bin ton civarında oluyor. Bu sezon rekoltemiz iyiydi. 200 bin civarında ürün elde ettik. Mart ayının ikinci haftasına doğru salgın nedeniyle talep artınca portakal bahçede erken bitti. Dört yıl önce 40 bin ton civarında portakal dalında kalmıştı ve satılmamıştı" dedi.'ÜRETİCİNİN ELİNDE PORTAKAL TÜKENDİ'Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra portakala talebin arttığını ve üreticinin elinde portakal kalmadığını kaydeden Halil Sarıçobanoğlu, portakalda sezonu, kalitesine göre 1 lira 20 kuruş ile 1,5 lira arasındaki fiyatlarla açtıklarını aktardı. Halil Sarıçobanoğlu, "Sezonun başlarında 1,20 TL ile 1,5 arasında satılan portakal salgından sonra talep çok olduğu için hızla tükendi. Üretici, elinde kalan son ürünleri 1,5 ila 2 TL arasında sattı. Şu an üreticinin elinde portakal yok. Sadece tüccarların elinde az miktarda kaldı. Kalitesine göre değişiyor ancak ortalama fiyatları 3 TL civarında" diye konuştu.

Şanlıurfa'da dip dibe fatura kuyruğu

ŞANLIURFA'da, fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar PTT önünde sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturuyor.Kent merkezinde çoğunluğu kadın onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Eyyübiye ve Sarayönü PTT şubeleri önünde aralarında mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Koronavirüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı kuyrukta bekleyenlerin maske ve eldiven takmadıkları görülürken, yöresel kıyafetli kadınların ise ağızlarını başlarına sardıkları yazmayla kapattığı görüldü.

