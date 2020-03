DHA YURT BÜLTENİ - 11 Koronavirüs şüphesiyle banka şubesi kapatıldıBİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, özel bir bankanın şube müdürü G.E. ateşi 39 dereceye yükselince 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs şüphesiyle banka şubesi kapatıldı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, özel bir bankanın şube müdürü G.E. ateşi 39 dereceye yükselince 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 6 çalışan 14 günlük karantina süresi için evlerine gönderilirken, önlem amaçlı dezenfekte edilen banka şubesi, geçici olarak kapatıldı.

Bozüyük ilçesindeki, özel bir bankanın şube müdürü G.E., dün aniden rahatsızlandı. Ateşi 39 dereceye çıkan kadın müdür, koronavirüs şüphesiyle Eskişehir'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bankada çalışan 6 personel de 14 günlük karantina için eve gönderildi.

Banka şubesi ise önlem amacıyla dezenfekte edilerek, kapatıldı.Banka, müşterilerine gönderdiği mesaj ile şubenin geçici olarak hizmetlerine ara verdiğini bildirerek, "Değerli müşterimiz, bizim için her şeyden öncelikli olduğu bilinciyle, Koronavirüs tehlikesine karşı Bozüyük Şube'mizde hizmet vermeye geçici bir süre ara vermiş bulunmaktayız. Şubemiz hizmet vermeye başladığında sizi tekrar bilgilendireceğiz. Bu süreçte işlemlerinizi diğer şubelerimizden, ATM'lerimizden mobil ve internet şubesinden gerçekleştirebilirsiniz" denildi.Ayrıca bankanın pencerelerine de bilgilendirme yazıları asılarak müşteriler, Bilecik kent merkezindeki şubeye yönlendirildi.Banka müdürü G.E.'ye yapılan koronavirüs testinin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Erasmus öğrencisi Serdar, Cezayir'de mahsur kaldı ERASMUS eğitim programı kapsamında Sivas'tan Cezayir'e giden Serdar Şener(23), uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mahsur kaldı. Şener, Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor.Sivas'ta yaşayan Abdullah- Nevin Şener çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serdar Şener, 26 Şubat'ta Erasmus eğitim programı kapsamında Cezayir'e gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'de eğitime ara verilince Şener, büyükelçilik ile irtibata geçerek Türkiye'ye dönmek istediğini bildirdi. Ancak Cezayir yönetiminin uçuşları iptal etmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Sokağa çıkma yasağı da getirilen Cezayir'de mahsur kalan Şener, Sivas'taki ailesine kavuşmak istiyor.'BİR AN ÖNCE ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM'Telefonla DHA'ya ulaşan Serdar Şener, zor günler geçirdiğini belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi burada da okullar tatil edildi. Bu yüzden ülkeme dönmek istiyorum. Büyükelçilikle geçen hafta mail ve telefon yoluyla iletişim kurmak istedim. Şu anda Cezayir makamlarının uçuşa izin vermediğini söylediler. Bizimle alakalı herhangi bir tahliye planı yapılmadı. Bana 'dönmek ister misin' diye sorulmadı. Bu yüzden burada kaldım. Şu anda uçuş yasağı olduğu için ülkeme dönemiyorum. Sosyal medyadan sesimi duyurmaya çalıştım ama herhangi bir dönüş olmadı. Yetkililerden yardımcı olunmasını bekliyorum. Bir an önce ülkeme dönmek istiyorum. Cezayir'de sokağa çıkma yasağı olduğu için oldukça mağdur durumdayım" dedi.'OĞLUM PERİŞAN BİR DURUMDA'Baba Abdullah Şener (51) de oğlunun Cezayir'de perişan olduğunu ve Türkiye'ye getirilmesi için yardım beklediklerini söyleyerek, "Oğlum Erasmus programıyla yurt dışına gitti. Bir aydır Cezayir'de kalıyor. Orada üniversiteler kapanmış. Daha sonra da sokağa çıkma yasağı gelmiş. Şu anda oğlum perişan durumda. Ülkemize getirilmesini istiyoruz. Türkiye'nin herhangi bir ili olsa neyse. Orada dil de bilmiyor. Oğlum orada tek başına garip, perişan şekilde kaldı. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz" şeklide konuştu.Serdar'ın kardeşi Samet Şener ise, "Şu an ağabeyimin çevresinde Türk yok. Cezayir'de yalnız. Sokağa çıkma yasağı da var. Ağabeyim mağdur durumda. Dışişleri bakanlığımızdan ve büyükelçilikten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

'Evde kal' çağrısına uyan yaşlıları dolandıran 3 kişi yakalandı

KOCAELİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp para talep eden telefon dolandırıcıları yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Körfez ve Gebze ilçelerinde, 'evde kal' çağrılarına uyan 65 yaş ve üzeri kişileri hedef alarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp para isteyen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Körfez ilçesinde 4, Gebze'de 1 kişiyi arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp çeşitli yalanlarla dolandıran kişilerin M.R.D., S.Y. ve kardeşi S.Y. olduğunu belirledi. Kocaeli ve Adana'da yapılan operasyonlarla 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırdıkları kişilerden talep ettikleri 20 bin TL, bin 750 dolar, 80 Euro, 7 bilezik, 3 kolye, 2 saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, 1 kolye ucu, 3 Osmanlı Tuğralı altın, 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Karantinadaki umrecilerden kurumlara teşekkür alkışı

UMRE dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurduna yerleştirilen ve gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, yurtta kendilerine yardım eden kurumlara alkışla teşekkür etti. Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 16 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Halen yurtta gözlem altında tutulan vatandaşlar, bu süreçte her ihtiyaçlarının karşılandığı gerekçesiyle kurumlara alkışlarla teşekkür etti.VİDEO ÇEKİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILARYurtta gözlem altında tutulan vatandaşlardan Ahmet Saçlı, bu anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlı, şu ifadeleri kullandı: "16 Mart'ta Kayseri öğrenci yurduna getirildik. Şuanda çok memnunuz. Devlet büyüklerimize ve tüm kurumlara çok teşekkür ederiz. Her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Çok memnunuz. Hiçbir eksiğimiz yok. Vatandaşlarımızla birlikte en kısa zamanda inşallah bu afeti atlatacağız" dedi.

Diyarbakır'da dışarı çıkanların sayısı azaldı, piknik ve mesire alanları boş kaldı

DİYARBAKIR'da koronavirüs salgınına karşı, dışarı çıkanların sayısında azalma olurken, piknik ve mesire alanlarının da boş olduğu gözlendi.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik Türkiye'de önlemler her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu'nca dün koronavirüsün önlenmesi amacıyla alınan öneriler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında kentteki piknik ve mesire alanları ile millet bahçeleri boş kaldı. Kent sakinlerinin yoğun uğrak yerleri arasında bulunan tarihi On Gözlü Köprü ve Sur ilçesindeki Millet Bahçesi gibi alanlar boşalırken, şehir merkezinde ise dışarıda olan insan sayısının önceki günlere kıyasla büyük oranda azaldığı gözlendi.

Antalya'daki meslek liseleri fabrikaya dönüştü

ANTALYA'daki mesleki ve teknik liseler ile halk eğitim merkezlerinin çoğunluğunda, koronavirüs salgını nedeniyle maske ve dezenfektan üretimine başlandı. Günde ortalama 6 bin 500 maske, 13 bin litre dezenfektan üretimi yapılıyor.Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Antalya'daki mesleki ve teknik liseler ile halk eğitim merkezleri adeta fabrikaya dönüştü. İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günde ortalama 1500 civarında maske üretimi yapılıyor. Olgunlaşma Enstitüsü ve il genelindeki 10 halk eğitim merkezinde de 5 bin civarında günlük maske üretimi var.Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günde 13 bin litre dezenfektan üretimi gerçekleştiriliyor.Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, maske ve dezenfektan üretimi yapılan okullarda incelemede bulundu.İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız, koronavirüs salgını nedeniyle hem kamu kurum ve kuruluşların, hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 10 gün önce üç mesleki ve teknik lise ile 10 halk eğitim merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde maske ve dezenfektan üretimine başlandığını kaydetti.İsmet İnönü ve Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde günlük ortalama 1500 civarında maske üretimi yapıldığını belirten Recep Yıldız, "Bu iki lisemizde katlama elle yapılırken, pres makinası alındı ve önümüzdeki haftadan itibaren günlük üretim 3- 5 bin arası bir kapasiteye çıkacak. Halk eğitim merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde ise günlük 5 bin civarı maske üretimi yapılıyor. Şu anda günlük maske üretimi 6 bin 500 civarında. Haftaya 10 bine yükselecek" dedi.Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yaklaşık 10 gün önce dezenfektan üretimine başlandığını belirten Yıldız, günlük dezenfektan üretim miktarının ise 13 bin litre olduğunu kaydetti. Yıldız, "Ürettiğimiz maskeler ve dezenfektan valiliğimiz aracığıyla ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Biz valilikten maliyetini alıyoruz sadece. Bir maskenin maliyeti 1,5 TL, piyasada ise 37 TL'nin altında maske bulmak mümkün değil. Dezenfektanın litresi ise nakliye dahil 3,5 TL. Valilik bizden aldığı maske ve dezenfektanları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyor" diye konuştu.

Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı sonrası sokaklar büyük orada boşaldı. Alanya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısının dikkate alınmasıyla sokakların boşluğu göze çarptı. Evde kal çağrılarından önce vatandaşlar fotoğraf çektirmek şehir merkezinde bulunan Hükümet Meydanı'nda bulunan lale bahçelerini boş bırakmazken, koronavirüs önlemlerinden sonra bu noktalardaki boşluk dikkati çekti. Park ve oturma yerlerinde olduğu gibi lale bahçesinde de koronavirüs kapsamında önlem alınarak şeritlerle kapatıldı. Yaklaşık 1 ay önce çekilen görüntülerde insanların oluşturduğu kalabalık objektiflere yansırken, şimdiki görüntülerde ise meydanda kimse bulunmadığı görüldü.

